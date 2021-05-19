https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-uzbekistan-otpravleno-svyshe-shesti-tonn-morojenogo-iz-novosibirska-18808808.html
В Узбекистан отправлено свыше шести тонн мороженого из Новосибирска
В Узбекистан отправлено свыше шести тонн мороженого из Новосибирска
Это первая поставка мороженого в Узбекистан. Партия прошла ветеринарный контроль и отправлена заказчику с соблюдением ветеринарных требований страны-импортера. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T17:40+0500
2021-05-19T17:40+0500
2021-05-19T17:40+0500
общество
импорт
мороженое
новосибирская область
экспорт
россельхознадзор
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Республику Узбекистан экспортировано 6,2 тонны мороженого прямиком от производителя в Новосибирске, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Новосибирской области.По данным ведомства, это первая поставка мороженого в Узбекистан. Она прошла ветеринарный контроль. Ветеринарно-санитарное обследование проведено и на предприятии производителя. Также отмечается, что в текущем году общий объем экспорта животноводческой продукции из Новосибирской области в Республику Узбекистан составил 411,1 тонны, из которых 404,9 тонны – мороженая рыба.Всего же Новосибирская область с начала года отправила в четырнадцать стран 6 957,5 тонны животноводческих грузов. При этом инспекторы Россельхознадзора особое внимание уделяют обеспечению лабораторного контроля по показателям качества и безопасности вырабатываемой продукции животного происхождения.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/lyubimoe-morojenoe-putina-stalo-nastoyaschim-xitom-v-kitae-18779694.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
импорт, мороженое, новосибирская область, экспорт, россельхознадзор, узбекистан
В Узбекистан отправлено свыше шести тонн мороженого из Новосибирска
Это первая поставка мороженого в Узбекистан. Партия прошла ветеринарный контроль и отправлена заказчику с соблюдением ветеринарных требований страны-импортера.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
В Республику Узбекистан экспортировано 6,2 тонны мороженого прямиком от производителя в Новосибирске, сообщается
на сайте управления Россельхознадзора по Новосибирской области.
По данным ведомства, это первая поставка мороженого в Узбекистан. Она прошла ветеринарный контроль. Ветеринарно-санитарное обследование проведено и на предприятии производителя.
“Вывоз экспортной партии мороженого осуществлялся автомобильным транспортом в сопровождении ветсвидетельства формы 2 с разрешения Россельхознадзора и с соблюдением ветеринарных требований страны-импортера”, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в текущем году общий объем экспорта животноводческой продукции из Новосибирской области в Республику Узбекистан составил 411,1 тонны, из которых 404,9 тонны – мороженая рыба.
Всего же Новосибирская область с начала года отправила в четырнадцать стран 6 957,5 тонны животноводческих грузов.
При этом инспекторы Россельхознадзора особое внимание уделяют обеспечению лабораторного контроля по показателям качества и безопасности вырабатываемой продукции животного происхождения.