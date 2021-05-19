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В Узбекистане могут увеличить штрафы за продажу просроченных товаров
В Узбекистане могут увеличить штрафы за продажу просроченных товаров
Разработанный законопроект предусматривает введение штрафов в размере пятидесяти базовых расчетных величин, которые будут налагаться вне зависимости от... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T15:00+0500
2021-05-19T15:00+0500
общество
агентство по защите прав потребителей
штраф
бизнес
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей предложило увеличить штраф за реализацию товаров с истекшим сроком годности, без указания даты выпуска, а также поддельную продукцию, сообщается на сайте ведомства.Соответствующие меры предусмотрены в разработанном Агентством законопроекте, который уже рассматривается в Законодательной палате Олий Мажлиса.В настоящее время штрафные санкции за эти правонарушения в Узбекистане менее агрессивные. Хотя, по данным агентства, в 2020 году к ним поступило 157 обращений, львиную долю из которых составляют жалобы из столицы. За первый квартал 2021 года количество подобных обращений составило уже 54.Согласно статье 178 Кодекса об административных правонарушениях на недобросовестных продавцов накладывается штраф для граждан от трех до семи, а на должностных лиц — от семи до десяти базовых расчетных величин с конфискацией предметов правонарушения. Новые же санкции предлагается применять в довесок, вне зависимости от административного взыскания.
https://uz.sputniknews.ru/20210315/kak-zaschitit-prava-potrebitelya-v-uzbekistane-reshat-odnu-iz-samykh-ostrykh-problem-17767756.html
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агентство по защите прав потребителей, штраф, бизнес

В Узбекистане могут увеличить штрафы за продажу просроченных товаров

15:00 19.05.2021
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© Depositphotos / eldarnurkovicПокупательница в маске и перчатках в продуктовом магазине
Покупательница в маске и перчатках в продуктовом магазине - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Depositphotos / eldarnurkovic
Разработанный законопроект предусматривает введение штрафов в размере пятидесяти базовых расчетных величин, которые будут налагаться вне зависимости от административного взыскания.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей предложило увеличить штраф за реализацию товаров с истекшим сроком годности, без указания даты выпуска, а также поддельную продукцию, сообщается на сайте ведомства.
Соответствующие меры предусмотрены в разработанном Агентством законопроекте, который уже рассматривается в Законодательной палате Олий Мажлиса.
“Закон предусматривает введение финансовой санкции за реализацию товаров с истекшим сроком годности, без указания даты выпуска и срока годности, не отвечающих требованиям нормативной документации, а также фальсифицированных товаров, что влечет наложение штрафа в размере пятидесяти базовых расчетных величин (12 250 000 сум)”, - говорится в сообщении.
В настоящее время штрафные санкции за эти правонарушения в Узбекистане менее агрессивные. Хотя, по данным агентства, в 2020 году к ним поступило 157 обращений, львиную долю из которых составляют жалобы из столицы. За первый квартал 2021 года количество подобных обращений составило уже 54.
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Согласно статье 178 Кодекса об административных правонарушениях на недобросовестных продавцов накладывается штраф для граждан от трех до семи, а на должностных лиц — от семи до десяти базовых расчетных величин с конфискацией предметов правонарушения.
Новые же санкции предлагается применять в довесок, вне зависимости от административного взыскания.
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