https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-uzbekistane-mogut-uvelichit-shtrafy-za-prodaju-prosrochennyx-tovarov-18804435.html

В Узбекистане могут увеличить штрафы за продажу просроченных товаров

В Узбекистане могут увеличить штрафы за продажу просроченных товаров

Разработанный законопроект предусматривает введение штрафов в размере пятидесяти базовых расчетных величин, которые будут налагаться вне зависимости от... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T15:00+0500

2021-05-19T15:00+0500

2021-05-19T15:00+0500

общество

агентство по защите прав потребителей

штраф

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/10/14784629_0:9:2000:1134_1920x0_80_0_0_b7ccb0f6f572ce6ba3c43d625494074b.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей предложило увеличить штраф за реализацию товаров с истекшим сроком годности, без указания даты выпуска, а также поддельную продукцию, сообщается на сайте ведомства.Соответствующие меры предусмотрены в разработанном Агентством законопроекте, который уже рассматривается в Законодательной палате Олий Мажлиса.В настоящее время штрафные санкции за эти правонарушения в Узбекистане менее агрессивные. Хотя, по данным агентства, в 2020 году к ним поступило 157 обращений, львиную долю из которых составляют жалобы из столицы. За первый квартал 2021 года количество подобных обращений составило уже 54.Согласно статье 178 Кодекса об административных правонарушениях на недобросовестных продавцов накладывается штраф для граждан от трех до семи, а на должностных лиц — от семи до десяти базовых расчетных величин с конфискацией предметов правонарушения. Новые же санкции предлагается применять в довесок, вне зависимости от административного взыскания.

https://uz.sputniknews.ru/20210315/kak-zaschitit-prava-potrebitelya-v-uzbekistane-reshat-odnu-iz-samykh-ostrykh-problem-17767756.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

агентство по защите прав потребителей, штраф, бизнес