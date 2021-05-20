Общество
Без маски — плати: в Ташкенте провели рейд среди водителей автобусов
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© Пресс-служба Ташкентского городского управления транспортаВодителей автобусов в Ташкенте оштрафовали за отсутствие медицинских масок
© Пресс-служба Ташкентского городского управления транспорта
Сотрудники ведомства провели беседы с водителями автобусов и маршруток о необходимости ношения медицинских масок и перчаток.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Инспекторы Департамента по контролю за безопасностью в автотранспорте провели проверку общественного транспорта в Ташкенте на предмет соблюдения карантинных норм. На нарушителей составили административные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба Управления транспорта Ташкента.
© Пресс-служба Ташкентского городского управления транспортаВодителей автобусов в Ташкенте оштрафовали за отсутствие медицинских масок
Водителей автобусов в Ташкенте оштрафовали за отсутствие медицинских масок
© Пресс-служба Ташкентского городского управления транспорта
Сотрудники ведомства провели беседы с водителями автобусов и маршруток о необходимости ношения медицинских масок и перчаток. Эта мера необходима, чтобы минимизировать рост заболеваемости в республике.
© Пресс-служба Ташкентского городского управления транспортаВодителей автобусов в Ташкенте оштрафовали за отсутствие медицинских масок
Водителей автобусов в Ташкенте оштрафовали за отсутствие медицинских масок
© Пресс-служба Ташкентского городского управления транспорта
Неделю назад сообщалось, что сотрудники ГУВД Ташкента проверили также пассажиров общественного транспорта.
С 1 по 10 мая в общественных местах без медицинской маски было замечено свыше четырех тысяч человек. В отношении них были составлены административные протоколы.
Усиленная работа в данном направлении продлится до конца месяца.