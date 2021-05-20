https://uz.sputniknews.ru/20210520/bez-maski--plati-v-tashkente-proveli-reyd-sredi-voditeley-avtobusov-18824384.html

Без маски — плати: в Ташкенте провели рейд среди водителей автобусов

Без маски — плати: в Ташкенте провели рейд среди водителей автобусов

Сотрудники ведомства провели беседы с водителями автобусов и маршруток о необходимости ношения медицинских масок и перчаток. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T14:13+0500

2021-05-20T14:13+0500

2021-05-20T14:13+0500

общество

защитные маски

автобусы

водители

штраф

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Инспекторы Департамента по контролю за безопасностью в автотранспорте провели проверку общественного транспорта в Ташкенте на предмет соблюдения карантинных норм. На нарушителей составили административные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба Управления транспорта Ташкента.Сотрудники ведомства провели беседы с водителями автобусов и маршруток о необходимости ношения медицинских масок и перчаток. Эта мера необходима, чтобы минимизировать рост заболеваемости в республике.Неделю назад сообщалось, что сотрудники ГУВД Ташкента проверили также пассажиров общественного транспорта.С 1 по 10 мая в общественных местах без медицинской маски было замечено свыше четырех тысяч человек. В отношении них были составлены административные протоколы.Усиленная работа в данном направлении продлится до конца месяца.

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защитные маски, автобусы, водители, штраф, узбекистан