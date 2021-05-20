Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210520/dva-ofisa-pogranichnogo-vzaimodeystviya-otkryty-na-tadjiksko-uzbekskoy-granitse-18827862.html
Два офиса пограничного взаимодействия открыты на таджикско-узбекской границе
Два офиса пограничного взаимодействия открыты на таджикско-узбекской границе
Они созданы при поддержке регионального представительства управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии в сотрудничестве с правоохранительными... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T16:07+0500
2021-05-20T16:07+0500
общество
граница
офис
пограничные зоны
таджикистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/97/14179728_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f8ee1696d893083c41f1591a5a24bc39.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. На днях состоялось открытие двух офисов пограничного взаимодействия (ОПВ) на границе Узбекистана и Таджикистана.Церемония прошла на контрольно-пропускных пунктах железнодорожных станций "Кудукли" (Узбекистан) и "Пахтаобод" (Таджикистан).Именно там и открыли ОПВ. Оба офиса призваны обеспечить межведомственное и трансграничное сотрудничество, а также совместно противодействовать международной преступности.Инициативу по созданию подобной структуры на КПП "Кудукли" и "Пахтаобод" поддержало Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США (INL). Также ведомство обеспечило необходимое финансирование работ.На данный момент, созданы уже 19 подобных офисов на таджикско-афганской, узбекско-афганской, таджикско-узбекской, кыргызско-таджикской, кыргызско-узбекской, кыргызско-казахской и казахско-узбекской границах. Структуры пограничного взаимодействия создаются в рамках компонента по укреплению трансграничного сотрудничества, направленного на противодействие незаконному обороту афганских опиатов по северному маршруту программы "Борьба с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и предупреждение терроризма" программы УНП ООН для стран Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekistan-i-tadjikistan-narastyat-tovarooborot-do-1-mlrd--za-schet-chego-18772766.html
таджикистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/97/14179728_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_a39209204f01fa19fd5f47fc6893d5bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
граница, офис, пограничные зоны, таджикистан, узбекистан

Два офиса пограничного взаимодействия открыты на таджикско-узбекской границе

16:07 20.05.2021
100
© МВД УзбекистанаОсвобожденные из мест заключения в республике Туркменистан граждане Узбекистана проходят проверку на границе
Освобожденные из мест заключения в республике Туркменистан граждане Узбекистана проходят проверку на границе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© МВД Узбекистана
Они созданы при поддержке регионального представительства управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии в сотрудничестве с правоохранительными органами республик.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. На днях состоялось открытие двух офисов пограничного взаимодействия (ОПВ) на границе Узбекистана и Таджикистана.
Церемония прошла на контрольно-пропускных пунктах железнодорожных станций "Кудукли" (Узбекистан) и "Пахтаобод" (Таджикистан).
Именно там и открыли ОПВ.
Оба офиса призваны обеспечить межведомственное и трансграничное сотрудничество, а также совместно противодействовать международной преступности.

"Создание ОПВ в ряде КПП в Центральной Азии способствует формированию основы для дальнейшего эффективного межведомственного и трансграничного сотрудничества, а также обмена информацией для эффективного противодействия транснациональной организованной преступности", — сказала региональный представитель управления ООН по наркотикам и преступности в ЦА Ашита Миттал, передает РИА Новости.

Инициативу по созданию подобной структуры на КПП "Кудукли" и "Пахтаобод" поддержало Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США (INL).
Также ведомство обеспечило необходимое финансирование работ.
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
Экономика
Узбекистан и Таджикистан нарастят товарооборот до $1 млрд — за счет чего?
18 мая, 10:31
516
На данный момент, созданы уже 19 подобных офисов на таджикско-афганской, узбекско-афганской, таджикско-узбекской, кыргызско-таджикской, кыргызско-узбекской, кыргызско-казахской и казахско-узбекской границах.
Структуры пограничного взаимодействия создаются в рамках компонента по укреплению трансграничного сотрудничества, направленного на противодействие незаконному обороту афганских опиатов по северному маршруту программы "Борьба с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и предупреждение терроризма" программы УНП ООН для стран Центральной Азии.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:39Испытания бронемашины Tarlon идут в Узбекистане — видео
16:19Компания из ОАЭ стала инвестором для строительства ФЭС в двух областях Узбекистана
16:07Алишер Никимбаев: отфутболенный "Пахтакор", или О чем Ирматов попросил Катар
16:07Два офиса пограничного взаимодействия открыты на таджикско-узбекской границе
16:03Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова
16:02Сколько автомобилей произвели в апреле в Узбекистане — Госкомстат
15:53Страны ЦА могут обеспечить свою безопасность и без американских военных — Руденко
15:34В ГУВД прокомментировали уничтожение поля спелой клубники в Кибрае — видео
15:04Производитель из РФ возобновил в Узбекистан поставки антигистаминных препаратов
14:56Узбекские школьники смогут пересдать экзамены в этом году
14:45"Сбер" намерен разработать первые собственные игры для смартфонов
14:41В Индии COVID вызвал эпидемию "черной плесени" — она уродует людей
14:14Центральноазиатская конференция в Казани: среди участников — эксперты из Узбекистана
14:13Без маски — плати: в Ташкенте провели рейд среди водителей автобусов
14:11В КР задержан министр цифрового развития за вымогательство крупной взятки — видео
13:55"Мы не таможня": Лавров об итогах первой встречи с госсекретарем США — видео
13:45Мадаминов: в Узбекистане не было и не будет биолабораторий США
13:31Двое самаркандцев пытались провезти в Ташкент почти 200 кг непригодного мяса
13:30Назначен директор Института прогнозирования и макроэкономических исследований
13:23Узбекистан откажется от масочного режима после появления коллективного иммунитета