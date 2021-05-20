https://uz.sputniknews.ru/20210520/dva-ofisa-pogranichnogo-vzaimodeystviya-otkryty-na-tadjiksko-uzbekskoy-granitse-18827862.html
Два офиса пограничного взаимодействия открыты на таджикско-узбекской границе
Два офиса пограничного взаимодействия открыты на таджикско-узбекской границе
Они созданы при поддержке регионального представительства управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии в сотрудничестве с правоохранительными... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T16:07+0500
2021-05-20T16:07+0500
2021-05-20T16:07+0500
общество
граница
офис
пограничные зоны
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. На днях состоялось открытие двух офисов пограничного взаимодействия (ОПВ) на границе Узбекистана и Таджикистана.Церемония прошла на контрольно-пропускных пунктах железнодорожных станций "Кудукли" (Узбекистан) и "Пахтаобод" (Таджикистан).Именно там и открыли ОПВ. Оба офиса призваны обеспечить межведомственное и трансграничное сотрудничество, а также совместно противодействовать международной преступности.Инициативу по созданию подобной структуры на КПП "Кудукли" и "Пахтаобод" поддержало Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США (INL). Также ведомство обеспечило необходимое финансирование работ.На данный момент, созданы уже 19 подобных офисов на таджикско-афганской, узбекско-афганской, таджикско-узбекской, кыргызско-таджикской, кыргызско-узбекской, кыргызско-казахской и казахско-узбекской границах. Структуры пограничного взаимодействия создаются в рамках компонента по укреплению трансграничного сотрудничества, направленного на противодействие незаконному обороту афганских опиатов по северному маршруту программы "Борьба с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и предупреждение терроризма" программы УНП ООН для стран Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekistan-i-tadjikistan-narastyat-tovarooborot-do-1-mlrd--za-schet-chego-18772766.html
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граница, офис, пограничные зоны, таджикистан, узбекистан
Два офиса пограничного взаимодействия открыты на таджикско-узбекской границе
Они созданы при поддержке регионального представительства управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии в сотрудничестве с правоохранительными органами республик.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. На днях состоялось открытие двух офисов пограничного взаимодействия (ОПВ) на границе Узбекистана и Таджикистана.
Церемония прошла на контрольно-пропускных пунктах железнодорожных станций "Кудукли" (Узбекистан) и "Пахтаобод" (Таджикистан).
Именно там и открыли ОПВ.
Оба офиса призваны обеспечить межведомственное и трансграничное сотрудничество, а также совместно противодействовать международной преступности.
"Создание ОПВ в ряде КПП в Центральной Азии способствует формированию основы для дальнейшего эффективного межведомственного и трансграничного сотрудничества, а также обмена информацией для эффективного противодействия транснациональной организованной преступности", — сказала региональный представитель управления ООН по наркотикам и преступности в ЦА Ашита Миттал, передает РИА Новости.
Инициативу по созданию подобной структуры на КПП "Кудукли" и "Пахтаобод" поддержало Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США (INL).
Также ведомство обеспечило необходимое финансирование работ.
На данный момент, созданы уже 19 подобных офисов на таджикско-афганской, узбекско-афганской, таджикско-узбекской, кыргызско-таджикской, кыргызско-узбекской, кыргызско-казахской и казахско-узбекской границах.
Структуры пограничного взаимодействия создаются в рамках компонента по укреплению трансграничного сотрудничества, направленного на противодействие незаконному обороту афганских опиатов по северному маршруту программы "Борьба с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и предупреждение терроризма" программы УНП ООН для стран Центральной Азии.