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Двое самаркандцев пытались провезти в Ташкент почти 200 кг непригодного мяса
Двое самаркандцев пытались провезти в Ташкент почти 200 кг непригодного мяса
Инцидент произошел на посту ДПС "Юкори нокт" Булунгурского района Самаркандской области. В ходе досмотра сотрудники ДПС обнаружили в багажнике двух автомобилей... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T13:31+0500
2021-05-20T13:31+0500
общество
дпс
мясо
правонарушение
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Nexia на посту ДПС "Юкори нокт" Булунгурского района Самаркандской области. Во время досмотра в багажнике и салоне машины они обнаружили 141 кг мясных продуктов, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.К тому же работники ДПС досмотрели еще один автомобиль Nexia, который двигался следом. В багажнике авто также было обнаружено ещё 46 кг мяса неизвестного происхождения без соответствующих документов.После проведенной экспертизы найденное мясо признали непригодными к употреблению и уничтожили должным образом образом.
https://uz.sputniknews.ru/20210403/neprigodnaya-nachinka-dlya-samsy-v-namangane-izyali-200-kg-strannogo-myasa--video-18131354.html
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дпс, мясо, правонарушение, самаркандская область

Двое самаркандцев пытались провезти в Ташкент почти 200 кг непригодного мяса

13:31 20.05.2021
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© Пресс-служба Самаркандского УВДСотрудник ДПС обнаружил в багажнике автомобиля непригодное мясо
Сотрудник ДПС обнаружил в багажнике автомобиля непригодное мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Пресс-служба Самаркандского УВД
Инцидент произошел на посту ДПС "Юкори нокт" Булунгурского района Самаркандской области. В ходе досмотра сотрудники ДПС обнаружили в багажнике двух автомобилей мясные туши неизвестного происхождения.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Nexia на посту ДПС "Юкори нокт" Булунгурского района Самаркандской области. Во время досмотра в багажнике и салоне машины они обнаружили 141 кг мясных продуктов, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.
Мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
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К тому же работники ДПС досмотрели еще один автомобиль Nexia, который двигался следом. В багажнике авто также было обнаружено ещё 46 кг мяса неизвестного происхождения без соответствующих документов.
После проведенной экспертизы найденное мясо признали непригодными к употреблению и уничтожили должным образом образом.
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