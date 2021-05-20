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Генерал-лейтенанту Турсинхану Худайбергенову присвоено почетное звание
Генерал-лейтенанту Турсинхану Худайбергенову присвоено почетное звание
Советник президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями, и.о. министра по ЧС получил награду в честь своего 70-летия. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T21:53+0500
2021-05-20T22:05+0500
общество
генерал
советник
президент узбекистана
звание
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Советник президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями, и.о. министра по ЧС, генерал-лейтенант Турсинхан Худайбергенов в честь юбилея удостоен почетного звания, передает пресс-служба МЧС."По случаю своего 70-летия Турсинхан Худайбергенов удостоен почетного звания "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" (Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан)", - пояснили в Министерстве.Согласно информации пресс-службы, он плодотворно трудился в государственных и правоохранительных органах на высоких должностях, а также посвятил долгие годы своей жизни тренерской карьере.В период с 2010 по 2016 годы Худайбергенов занимал пост министра чрезвычайных ситуаций. В январе 2017 года генерал-лейтенант был назначен советником президента Шавката Мирзиёева. Однако в апреле 2018 года он вновь возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям.
https://uz.sputniknews.ru/20200307/Oksane-Chusovitine-prisvoeno-pochetnoe-zvanie-po-ukazu-prezidenta--13617166.html
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генерал, советник, президент узбекистана, звание

Генерал-лейтенанту Турсинхану Худайбергенову присвоено почетное звание

21:53 20.05.2021 (обновлено: 22:05 20.05.2021)
1900
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаТурсинхан Худайбергенов
Турсинхан Худайбергенов - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Советник президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями, и.о. министра по ЧС получил награду в честь своего 70-летия.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Советник президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями, и.о. министра по ЧС, генерал-лейтенант Турсинхан Худайбергенов в честь юбилея удостоен почетного звания, передает пресс-служба МЧС.
"По случаю своего 70-летия Турсинхан Худайбергенов удостоен почетного звания "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" (Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан)", - пояснили в Министерстве.
Согласно информации пресс-службы, он плодотворно трудился в государственных и правоохранительных органах на высоких должностях, а также посвятил долгие годы своей жизни тренерской карьере.
Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2020
Спорт
Оксане Чусовитине присвоено почетное звание по указу президента
7 марта 2020, 14:43
991
В период с 2010 по 2016 годы Худайбергенов занимал пост министра чрезвычайных ситуаций. В январе 2017 года генерал-лейтенант был назначен советником президента Шавката Мирзиёева. Однако в апреле 2018 года он вновь возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям.
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21:53Генерал-лейтенанту Турсинхану Худайбергенову присвоено почетное звание
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