https://uz.sputniknews.ru/20210520/genprokuratura-obyasnila-skandalnoe-delo-deputata-karimova-18827242.html

Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова

Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова

Андижанского депутата подозревают в подделке документов и самоуправстве, однако его соратники предполагают, что дело может быть связано с его депутатской... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T16:03+0500

2021-05-20T16:03+0500

2021-05-20T16:03+0500

общество

национальная гвардия узбекистана

андижанская область

депутат

минюст узбекистана

скандал

генпрокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Андижанского депутата Шухратбека Каримова лишили неприкосновенности на основании материалов уголовного дела, возбужденного против него и его компании, сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.По данным ведомства, 3 марта 2021 года в отношении должностных лиц ООО Alliance R.C., где Каримов является единственным учредителем, было возбуждено уголовное дело по статьям 228 и 229 Уголовного кодекса. Фигуранта подозревают в подделке документов и самоуправстве.Как поясняется, 15 июля 2017 года фирме Каримова решением городского хокима было выделено четыре гектара земли на массиве Бустон для строительства жилья и инфраструктуры. Однако строительные работы начались самовольно без соответствующих разрешительных документов.Кроме того, в архитектурно-планировочное задание, считающееся основанием для проектирования и получения разрешений на строительство, были приписаны еще шесть гектаров прилегающей территории и составлен фальшивый топографический чертёж на общую площадь в десять гектаров. Таким образом это привело к нарушению прав предпринимателя и нескольких граждан на пользование земельными участками, которые также были выделены решением хокима города, и потере возможности реализации 0,36 гектаров на электронных аукционных торгах.Ранее сообщалось, что сессия городского кенгаша, где принималось решение о лишении Каримова депутатской неприкосновенности, проходила в здании детской музыкально-художественной школы №2. На ней присутствовали представители силовых структур, которые перед ее началом провели обыск депутатов и изъяли у них телефоны.В Нацгвардии пояснили, что сотрудники городской службы охраны были вызваны на сессию по запросу начальника УВД Андижана для поддержания общественного порядка. А хоким Андижана Бахромжон Хайдаров распорядился, чтобы все участники сессии перед началом заседания прошли через металлоискатель и оставили мобильные телефоны, аудио- и видеозаписывающие устройства.Министерство юстиции назвало подобные действия незаконными и внесло в Андижанский городской кенгаш народных депутатов, а также в Управление охраны Национальной гвардии Андижанской области представления о недопущении в дальнейшем подобных нарушений закона. Там потребовали принять меры в отношении виновных.Соратники же Каримова предполагают, что данная ситуация может быть связана с его деятельностью. По их словам, он регулярно выступал против незаконного отвода земель, решений хокима города Бахромжона Хайдарова и просил Генпрокуратуру провести аттестацию прокурора Андижана.

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национальная гвардия узбекистана, андижанская область, депутат, минюст узбекистана, скандал, генпрокуратура узбекистана