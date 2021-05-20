Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210520/genprokuratura-obyasnila-skandalnoe-delo-deputata-karimova-18827242.html
Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова
Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова
Андижанского депутата подозревают в подделке документов и самоуправстве, однако его соратники предполагают, что дело может быть связано с его депутатской... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T16:03+0500
2021-05-20T16:03+0500
общество
национальная гвардия узбекистана
андижанская область
депутат
минюст узбекистана
скандал
генпрокуратура узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/14/18828292_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92546bc10e3817487d7bdc73a73ecec0.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Андижанского депутата Шухратбека Каримова лишили неприкосновенности на основании материалов уголовного дела, возбужденного против него и его компании, сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.По данным ведомства, 3 марта 2021 года в отношении должностных лиц ООО Alliance R.C., где Каримов является единственным учредителем, было возбуждено уголовное дело по статьям 228 и 229 Уголовного кодекса. Фигуранта подозревают в подделке документов и самоуправстве.Как поясняется, 15 июля 2017 года фирме Каримова решением городского хокима было выделено четыре гектара земли на массиве Бустон для строительства жилья и инфраструктуры. Однако строительные работы начались самовольно без соответствующих разрешительных документов.Кроме того, в архитектурно-планировочное задание, считающееся основанием для проектирования и получения разрешений на строительство, были приписаны еще шесть гектаров прилегающей территории и составлен фальшивый топографический чертёж на общую площадь в десять гектаров. Таким образом это привело к нарушению прав предпринимателя и нескольких граждан на пользование земельными участками, которые также были выделены решением хокима города, и потере возможности реализации 0,36 гектаров на электронных аукционных торгах.Ранее сообщалось, что сессия городского кенгаша, где принималось решение о лишении Каримова депутатской неприкосновенности, проходила в здании детской музыкально-художественной школы №2. На ней присутствовали представители силовых структур, которые перед ее началом провели обыск депутатов и изъяли у них телефоны.В Нацгвардии пояснили, что сотрудники городской службы охраны были вызваны на сессию по запросу начальника УВД Андижана для поддержания общественного порядка. А хоким Андижана Бахромжон Хайдаров распорядился, чтобы все участники сессии перед началом заседания прошли через металлоискатель и оставили мобильные телефоны, аудио- и видеозаписывающие устройства.Министерство юстиции назвало подобные действия незаконными и внесло в Андижанский городской кенгаш народных депутатов, а также в Управление охраны Национальной гвардии Андижанской области представления о недопущении в дальнейшем подобных нарушений закона. Там потребовали принять меры в отношении виновных.Соратники же Каримова предполагают, что данная ситуация может быть связана с его деятельностью. По их словам, он регулярно выступал против незаконного отвода земель, решений хокима города Бахромжона Хайдарова и просил Генпрокуратуру провести аттестацию прокурора Андижана.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/skandal-s-goloy-tantsovschitsey-na-festivale-stixiya-chto-otvetili-vlasti-18800264.html
https://uz.sputniknews.ru/20200424/Skandal-s-zhurnalistkoy-v-Ferganskoy-oblasti-sotrudnik-khokimiyata-uvolen-13992922.html
андижанская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/14/18828292_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_a3c7bfc245026f3b53d7dad3b4f3df27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
национальная гвардия узбекистана, андижанская область, депутат, минюст узбекистана, скандал, генпрокуратура узбекистана

Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова

16:03 20.05.2021
103
© ГенпрокуратураЗдание Генеральной прокуратуры Узбекистана
Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Генпрокуратура
Андижанского депутата подозревают в подделке документов и самоуправстве, однако его соратники предполагают, что дело может быть связано с его депутатской деятельностью.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Андижанского депутата Шухратбека Каримова лишили неприкосновенности на основании материалов уголовного дела, возбужденного против него и его компании, сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.
По данным ведомства, 3 марта 2021 года в отношении должностных лиц ООО Alliance R.C., где Каримов является единственным учредителем, было возбуждено уголовное дело по статьям 228 и 229 Уголовного кодекса. Фигуранта подозревают в подделке документов и самоуправстве.
Как поясняется, 15 июля 2017 года фирме Каримова решением городского хокима было выделено четыре гектара земли на массиве Бустон для строительства жилья и инфраструктуры. Однако строительные работы начались самовольно без соответствующих разрешительных документов.
Девушка на каблуках - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
Общество
Скандал с голой танцовщицей на фестивале "Стихия": что ответили власти?
Вчера, 13:10
1346
Кроме того, в архитектурно-планировочное задание, считающееся основанием для проектирования и получения разрешений на строительство, были приписаны еще шесть гектаров прилегающей территории и составлен фальшивый топографический чертёж на общую площадь в десять гектаров.
Таким образом это привело к нарушению прав предпринимателя и нескольких граждан на пользование земельными участками, которые также были выделены решением хокима города, и потере возможности реализации 0,36 гектаров на электронных аукционных торгах.
“На основании собранных материалов 6 мая 2021 года прокурором города было внесено представление в Андижанский городской кенгаш народных депутатов, а 17 мая на внеочередной сессии принято решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Для обеспечения объективности следствия, дело передано в прокуратуру Избасканского района”, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сессия городского кенгаша, где принималось решение о лишении Каримова депутатской неприкосновенности, проходила в здании детской музыкально-художественной школы №2. На ней присутствовали представители силовых структур, которые перед ее началом провели обыск депутатов и изъяли у них телефоны.
В Нацгвардии пояснили, что сотрудники городской службы охраны были вызваны на сессию по запросу начальника УВД Андижана для поддержания общественного порядка. А хоким Андижана Бахромжон Хайдаров распорядился, чтобы все участники сессии перед началом заседания прошли через металлоискатель и оставили мобильные телефоны, аудио- и видеозаписывающие устройства.
Интервью - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2020
Общество
Скандал с журналисткой в Ферганской области: сотрудник хокимията уволен
24 апреля 2020, 13:58
1635
Министерство юстиции назвало подобные действия незаконными и внесло в Андижанский городской кенгаш народных депутатов, а также в Управление охраны Национальной гвардии Андижанской области представления о недопущении в дальнейшем подобных нарушений закона. Там потребовали принять меры в отношении виновных.
Соратники же Каримова предполагают, что данная ситуация может быть связана с его деятельностью. По их словам, он регулярно выступал против незаконного отвода земель, решений хокима города Бахромжона Хайдарова и просил Генпрокуратуру провести аттестацию прокурора Андижана.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:39Испытания бронемашины Tarlon идут в Узбекистане — видео
16:19Компания из ОАЭ стала инвестором для строительства ФЭС в двух областях Узбекистана
16:07Алишер Никимбаев: отфутболенный "Пахтакор", или О чем Ирматов попросил Катар
16:07Два офиса пограничного взаимодействия открыты на таджикско-узбекской границе
16:03Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова
16:02Сколько автомобилей произвели в апреле в Узбекистане — Госкомстат
15:53Страны ЦА могут обеспечить свою безопасность и без американских военных — Руденко
15:34В ГУВД прокомментировали уничтожение поля спелой клубники в Кибрае — видео
15:04Производитель из РФ возобновил в Узбекистан поставки антигистаминных препаратов
14:56Узбекские школьники смогут пересдать экзамены в этом году
14:45"Сбер" намерен разработать первые собственные игры для смартфонов
14:41В Индии COVID вызвал эпидемию "черной плесени" — она уродует людей
14:14Центральноазиатская конференция в Казани: среди участников — эксперты из Узбекистана
14:13Без маски — плати: в Ташкенте провели рейд среди водителей автобусов
14:11В КР задержан министр цифрового развития за вымогательство крупной взятки — видео
13:55"Мы не таможня": Лавров об итогах первой встречи с госсекретарем США — видео
13:45Мадаминов: в Узбекистане не было и не будет биолабораторий США
13:31Двое самаркандцев пытались провезти в Ташкент почти 200 кг непригодного мяса
13:30Назначен директор Института прогнозирования и макроэкономических исследований
13:23Узбекистан откажется от масочного режима после появления коллективного иммунитета