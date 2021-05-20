https://uz.sputniknews.ru/20210520/genprokuratura-obyasnila-skandalnoe-delo-deputata-karimova-18827242.html
Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова
Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова
Андижанского депутата подозревают в подделке документов и самоуправстве, однако его соратники предполагают, что дело может быть связано с его депутатской... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T16:03+0500
2021-05-20T16:03+0500
2021-05-20T16:03+0500
общество
национальная гвардия узбекистана
андижанская область
депутат
минюст узбекистана
скандал
генпрокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Андижанского депутата Шухратбека Каримова лишили неприкосновенности на основании материалов уголовного дела, возбужденного против него и его компании, сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.По данным ведомства, 3 марта 2021 года в отношении должностных лиц ООО Alliance R.C., где Каримов является единственным учредителем, было возбуждено уголовное дело по статьям 228 и 229 Уголовного кодекса. Фигуранта подозревают в подделке документов и самоуправстве.Как поясняется, 15 июля 2017 года фирме Каримова решением городского хокима было выделено четыре гектара земли на массиве Бустон для строительства жилья и инфраструктуры. Однако строительные работы начались самовольно без соответствующих разрешительных документов.Кроме того, в архитектурно-планировочное задание, считающееся основанием для проектирования и получения разрешений на строительство, были приписаны еще шесть гектаров прилегающей территории и составлен фальшивый топографический чертёж на общую площадь в десять гектаров. Таким образом это привело к нарушению прав предпринимателя и нескольких граждан на пользование земельными участками, которые также были выделены решением хокима города, и потере возможности реализации 0,36 гектаров на электронных аукционных торгах.Ранее сообщалось, что сессия городского кенгаша, где принималось решение о лишении Каримова депутатской неприкосновенности, проходила в здании детской музыкально-художественной школы №2. На ней присутствовали представители силовых структур, которые перед ее началом провели обыск депутатов и изъяли у них телефоны.В Нацгвардии пояснили, что сотрудники городской службы охраны были вызваны на сессию по запросу начальника УВД Андижана для поддержания общественного порядка. А хоким Андижана Бахромжон Хайдаров распорядился, чтобы все участники сессии перед началом заседания прошли через металлоискатель и оставили мобильные телефоны, аудио- и видеозаписывающие устройства.Министерство юстиции назвало подобные действия незаконными и внесло в Андижанский городской кенгаш народных депутатов, а также в Управление охраны Национальной гвардии Андижанской области представления о недопущении в дальнейшем подобных нарушений закона. Там потребовали принять меры в отношении виновных.Соратники же Каримова предполагают, что данная ситуация может быть связана с его деятельностью. По их словам, он регулярно выступал против незаконного отвода земель, решений хокима города Бахромжона Хайдарова и просил Генпрокуратуру провести аттестацию прокурора Андижана.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/skandal-s-goloy-tantsovschitsey-na-festivale-stixiya-chto-otvetili-vlasti-18800264.html
https://uz.sputniknews.ru/20200424/Skandal-s-zhurnalistkoy-v-Ferganskoy-oblasti-sotrudnik-khokimiyata-uvolen-13992922.html
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национальная гвардия узбекистана, андижанская область, депутат, минюст узбекистана, скандал, генпрокуратура узбекистана
Генпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова
Андижанского депутата подозревают в подделке документов и самоуправстве, однако его соратники предполагают, что дело может быть связано с его депутатской деятельностью.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
Андижанского депутата Шухратбека Каримова лишили неприкосновенности на основании материалов уголовного дела, возбужденного против него и его компании, сообщили
в Генеральной прокуратуре Узбекистана.
По данным ведомства, 3 марта 2021 года в отношении должностных лиц ООО Alliance R.C., где Каримов является единственным учредителем, было возбуждено уголовное дело по статьям 228 и 229 Уголовного кодекса. Фигуранта подозревают в подделке документов и самоуправстве.
Как поясняется, 15 июля 2017 года фирме Каримова решением городского хокима было выделено четыре гектара земли на массиве Бустон для строительства жилья и инфраструктуры. Однако строительные работы начались самовольно без соответствующих разрешительных документов.
Кроме того, в архитектурно-планировочное задание, считающееся основанием для проектирования и получения разрешений на строительство, были приписаны еще шесть гектаров прилегающей территории и составлен фальшивый топографический чертёж на общую площадь в десять гектаров.
Таким образом это привело к нарушению прав предпринимателя и нескольких граждан на пользование земельными участками, которые также были выделены решением хокима города, и потере возможности реализации 0,36 гектаров на электронных аукционных торгах.
“На основании собранных материалов 6 мая 2021 года прокурором города было внесено представление в Андижанский городской кенгаш народных депутатов, а 17 мая на внеочередной сессии принято решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Для обеспечения объективности следствия, дело передано в прокуратуру Избасканского района”, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сессия городского кенгаша, где принималось решение о лишении Каримова депутатской неприкосновенности, проходила в здании детской музыкально-художественной школы №2. На ней присутствовали представители силовых структур, которые перед ее началом провели обыск депутатов и изъяли у них телефоны.
В Нацгвардии пояснили
, что сотрудники городской службы охраны были вызваны на сессию по запросу начальника УВД Андижана для поддержания общественного порядка. А хоким Андижана Бахромжон Хайдаров распорядился, чтобы все участники сессии перед началом заседания прошли через металлоискатель и оставили мобильные телефоны, аудио- и видеозаписывающие устройства.
Министерство юстиции назвало
подобные действия незаконными и внесло в Андижанский городской кенгаш народных депутатов, а также в Управление охраны Национальной гвардии Андижанской области представления о недопущении в дальнейшем подобных нарушений закона. Там потребовали принять меры в отношении виновных.
Соратники же Каримова предполагают, что данная ситуация может быть связана с его деятельностью. По их словам, он регулярно выступал против незаконного отвода земель, решений хокима города Бахромжона Хайдарова и просил Генпрокуратуру провести аттестацию прокурора Андижана.