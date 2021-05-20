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Инопланетяне существуют? Обама рассказал о секретных архивах Пентагона
Инопланетяне существуют? Обама рассказал о секретных архивах Пентагона
В апреле 2020-го Минобороны США опубликовало видеоролики, на которых запечатлены "неопознанные явления". Кадры были сняты в 2004 и 2015 годах. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T17:02+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Бывший президент США Барак Обама приоткрыл тайну НЛО.Экс-глава государства признался, что в 2008 году, став президентом, он попытался узнать правду об инопланетянах.Между тем Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся снимки неизвестных объектов, которые были замечены в небе.Ученые до сих пор не могут понять, что это такое. Речь идет в том числе о летающих тарелках. Ранее Пентагон опубликовал видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления": они и правда не похожи ни на самолеты, ни на какие-либо другие известные летательные аппараты. Ролики были сняты экипажами боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Подлинность кадров признали в ВМС. Впрочем, многие эксперты сомневаются в правильной трактовке увиденного.
https://uz.sputniknews.ru/20200429/Otvlekayuschiy-manevr-Pentagon-pokazal-video-s-NLO-14027196.html
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нло, президент сша, барак обама, сша

Инопланетяне существуют? Обама рассказал о секретных архивах Пентагона

17:02 20.05.2021 (обновлено: 17:04 20.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Stephen LeonardiИнопланетянин
Инопланетянин - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© СС0 / Unsplash / Stephen Leonardi
В апреле 2020-го Минобороны США опубликовало видеоролики, на которых запечатлены "неопознанные явления". Кадры были сняты в 2004 и 2015 годах.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Бывший президент США Барак Обама приоткрыл тайну НЛО.
Экс-глава государства признался, что в 2008 году, став президентом, он попытался узнать правду об инопланетянах.
"Когда я пришел в Овальный кабинет, я спросил: "Есть ли у нас какая-то лаборатория, где мы храним инопланетные образцы и корабли?" Они провели небольшое расследование и ответили: "нет", — рассказал он в эфире передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом".
Между тем Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся снимки неизвестных объектов, которые были замечены в небе.
Ученые до сих пор не могут понять, что это такое. Речь идет в том числе о летающих тарелках.
"Мы не можем объяснить, как они двигаются, их траекторию. У них нет просто объясняемого шаблона", — добавил экс-президент.
Ранее Пентагон опубликовал видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления": они и правда не похожи ни на самолеты, ни на какие-либо другие известные летательные аппараты.
Ролики были сняты экипажами боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Подлинность кадров признали в ВМС. Впрочем, многие эксперты сомневаются в правильной трактовке увиденного.
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2020
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Отвлекающий маневр: Пентагон показал видео с НЛО
29 апреля 2020, 17:49
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