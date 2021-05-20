https://uz.sputniknews.ru/20210520/inoplanetyane-suschestvuyut-obama-rasskazal-o-sekretnyx-arxivax-pentagona-18828986.html

Инопланетяне существуют? Обама рассказал о секретных архивах Пентагона

Инопланетяне существуют? Обама рассказал о секретных архивах Пентагона

В апреле 2020-го Минобороны США опубликовало видеоролики, на которых запечатлены "неопознанные явления". Кадры были сняты в 2004 и 2015 годах. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T17:02+0500

2021-05-20T17:02+0500

2021-05-20T17:04+0500

в мире

нло

президент сша

барак обама

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/14/18829437_0:293:3071:2020_1920x0_80_0_0_250fde691bc2a3988ceb14982e78eec9.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Бывший президент США Барак Обама приоткрыл тайну НЛО.Экс-глава государства признался, что в 2008 году, став президентом, он попытался узнать правду об инопланетянах.Между тем Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся снимки неизвестных объектов, которые были замечены в небе.Ученые до сих пор не могут понять, что это такое. Речь идет в том числе о летающих тарелках. Ранее Пентагон опубликовал видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления": они и правда не похожи ни на самолеты, ни на какие-либо другие известные летательные аппараты. Ролики были сняты экипажами боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Подлинность кадров признали в ВМС. Впрочем, многие эксперты сомневаются в правильной трактовке увиденного.

https://uz.sputniknews.ru/20200429/Otvlekayuschiy-manevr-Pentagon-pokazal-video-s-NLO-14027196.html

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нло, президент сша, барак обама, сша