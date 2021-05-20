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Контролеры "Узсувтаъминот" перестанут брать плату с жителей нескольких районов столицы
Контролеры "Узсувтаъминот" перестанут брать плату с жителей нескольких районов столицы
Предприятие водоснабжения запустило пилотный проект в рамках работ по цифровизации отрасли, призванный расширить меры по борьбе с коррупцией. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T11:40+0500
2021-05-20T11:50+0500
общество
водоснабжение
оплата коммунальных платежей
вода
ташкентская область
ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Руководство акционерного общества "Узсувтаъминот" отказывается от участия контролеров в процессе взимания платы за холодную воду и услуги канализационной очистки с населения нескольких районов Ташкента и столичной области.Как сообщает компания, делается это в виде эксперимента, который пройдет с 20 мая по 1 июля 2021 года. Пилотный проект запускается в Алмазарском и Шайхантахурском районах Ташкента, а также в Кибрайском районе Ташкентской области, где новые правила не коснутся лишь потребителей ООО “Мусаффо оби хаёт”. Оплачивать услуги предлагается несколькими способами: через личный кабинет, Telegram-бот, электронные платежные системы и инфокиоски, специальные мобильные приложения, в кассах банков и на почте.Данные нововведения по цифровизации отрасли связаны с расширением практических мер по борьбе с коррупцией. В связи с этим в компании призывают граждан, проживающих в этих районах, сообщать, если контролеры будут требовать произвести оплату как-то иначе.
https://uz.sputniknews.ru/20210121/V-AO-Uzsuvtaminot-zapustyat-prilozhenie-dlya-operativnogo-ustraneniya-avariy-15834558.html
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водоснабжение, оплата коммунальных платежей, вода, ташкентская область, ташкент

Контролеры "Узсувтаъминот" перестанут брать плату с жителей нескольких районов столицы

11:40 20.05.2021 (обновлено: 11:50 20.05.2021)
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Предприятие водоснабжения запустило пилотный проект в рамках работ по цифровизации отрасли, призванный расширить меры по борьбе с коррупцией.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Руководство акционерного общества "Узсувтаъминот" отказывается от участия контролеров в процессе взимания платы за холодную воду и услуги канализационной очистки с населения нескольких районов Ташкента и столичной области.
Как сообщает компания, делается это в виде эксперимента, который пройдет с 20 мая по 1 июля 2021 года. Пилотный проект запускается в Алмазарском и Шайхантахурском районах Ташкента, а также в Кибрайском районе Ташкентской области, где новые правила не коснутся лишь потребителей ООО “Мусаффо оби хаёт”.
Оплачивать услуги предлагается несколькими способами: через личный кабинет, Telegram-бот, электронные платежные системы и инфокиоски, специальные мобильные приложения, в кассах банков и на почте.
“Контролеры, прикрепленные к этим районам, будут вовлечены в инвентаризацию и обход, а платежные терминалы и термопринтеры, находящиеся в их распоряжении, будут переданы в другие районы”, - говорится в сообщении.
Данные нововведения по цифровизации отрасли связаны с расширением практических мер по борьбе с коррупцией. В связи с этим в компании призывают граждан, проживающих в этих районах, сообщать, если контролеры будут требовать произвести оплату как-то иначе.
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