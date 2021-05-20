https://uz.sputniknews.ru/20210520/podpolkovnik-stolichnogo-guvd-popal-v-avariyu-na-slujebnom-avto-18832958.html

Подполковник столичного ГУВД попал в аварию на служебном авто

Подполковник столичного ГУВД попал в аварию на служебном авто

ДТП произошло на рассвете 16 мая. Делом занимается Управление собственной безопасности и прокуратура, назначен ряд экспертиз. Подполковник временно отстранен... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T19:16+0500

2021-05-20T19:16+0500

2021-05-20T19:16+0500

происшествия

гувд ташкента

дтп

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В информационной службе ГУВД Ташкента подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии в Бостанлыкском районе столичной области с участием служебного автомобиля силового ведомства.По данным ГУВД, сообщение об инциденте появилось в социальных сетях и в автомобиле действительно находился не рядовой сотрудник структуры.По данному факту Управлением собственной безопасности МВД Республики Узбекистан в отношении данного сотрудника проводится служебное расследование. Доследственная проверка ведется органами прокуратуры. Назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская. По результатам проверки действиям Хуршида Ш. будет дана правовая оценка. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей, говорится в сообщении.

https://uz.sputniknews.ru/20210407/massovoe-dtp-v-tashkente-neskolko-mashin-razbity-vsmyatku-18211748.html

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