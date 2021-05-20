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Подполковник столичного ГУВД попал в аварию на служебном авто
Подполковник столичного ГУВД попал в аварию на служебном авто
ДТП произошло на рассвете 16 мая. Делом занимается Управление собственной безопасности и прокуратура, назначен ряд экспертиз. Подполковник временно отстранен... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T19:16+0500
2021-05-20T19:16+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В информационной службе ГУВД Ташкента подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии в Бостанлыкском районе столичной области с участием служебного автомобиля силового ведомства.По данным ГУВД, сообщение об инциденте появилось в социальных сетях и в автомобиле действительно находился не рядовой сотрудник структуры.По данному факту Управлением собственной безопасности МВД Республики Узбекистан в отношении данного сотрудника проводится служебное расследование. Доследственная проверка ведется органами прокуратуры. Назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская. По результатам проверки действиям Хуршида Ш. будет дана правовая оценка. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей, говорится в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/massovoe-dtp-v-tashkente-neskolko-mashin-razbity-vsmyatku-18211748.html
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гувд ташкента, дтп, ташкент

Подполковник столичного ГУВД попал в аварию на служебном авто

19:16 20.05.2021
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДорожный знак на месте аварии
Дорожный знак на месте аварии - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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ДТП произошло на рассвете 16 мая. Делом занимается Управление собственной безопасности и прокуратура, назначен ряд экспертиз. Подполковник временно отстранен от службы.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В информационной службе ГУВД Ташкента подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии в Бостанлыкском районе столичной области с участием служебного автомобиля силового ведомства.
По данным ГУВД, сообщение об инциденте появилось в социальных сетях и в автомобиле действительно находился не рядовой сотрудник структуры.
“Действительно, в ДТП, произошедшем примерно в 4.00 16 мая в Бостанлыкском районе Ташкентской области, участвовал служебный автомобиля марки “Нексия-3” (госномер 01 924 VSC), в салоне которого находился сотрудник ГУВД города Ташкент подполковник Хуршид Ш.”, - уточняет информационная служба.
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По данному факту Управлением собственной безопасности МВД Республики Узбекистан в отношении данного сотрудника проводится служебное расследование. Доследственная проверка ведется органами прокуратуры. Назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская.
По результатам проверки действиям Хуршида Ш. будет дана правовая оценка. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей, говорится в сообщении.
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