https://uz.sputniknews.ru/20210520/uzbekistan-otkajetsya-ot-masochnogo-rejima-posle-poyavleniya-kollektivnogo-immuniteta-18821519.html

Узбекистан откажется от масочного режима после появления коллективного иммунитета

Узбекистан откажется от масочного режима после появления коллективного иммунитета

В Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, когда узбекистанцы вновь смогут ходить без масок. Для этого необходимо привить 60-70 процентов... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T13:23+0500

2021-05-20T13:23+0500

2021-05-20T13:24+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Масочный режим в Узбекистане отменят после появления коллективного иммунитета, заявили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.По словам члена штаба Севары Убайдуллаевой, формирование коллективного иммунитета является большим достижением в борьбе с коронавирусной инфекции, а для его появления необходимо привить 60-70 процентов населения.Поэтому провакцинировавшееся население, получившее все дозы противовирусного препарата, может ходить без масок и не придерживаться социальной дистанции. Специалист отмечает, что некоторые страны уже отменяют подобные ограничения, однако это происходит лишь там, где уровень вакцинации превышает 50 процентов. Тем не менее, переходный период пандемии доказал эффективность ношения медицинских масок и соблюдения взаимного дистанцирования, обращает внимание Убайдуллаева.По данным Минздрава на 19 мая, в Узбекистане зарегистрировано 97 543 случая заражения Covid-19, он унес жизни 676 человек. Прививочная кампания в республике стартовала 1 апреля. В стране доступны вакцины AstraZeneca (Covishield), рекомбинантный препарат китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российский "Спутник V".За это время уже привилось свыше 1,4 млн человек, порядка 323 тысяч из которых уже получили обе дозы.

https://uz.sputniknews.ru/20210423/govorit-o-vliyanii-vaktsinatsii-na-epidobstanovku-v-strane-esche-rano---otabekov-18466406.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация