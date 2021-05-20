Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210520/uzbekistan-otkajetsya-ot-masochnogo-rejima-posle-poyavleniya-kollektivnogo-immuniteta-18821519.html
Узбекистан откажется от масочного режима после появления коллективного иммунитета
Узбекистан откажется от масочного режима после появления коллективного иммунитета
В Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, когда узбекистанцы вновь смогут ходить без масок. Для этого необходимо привить 60-70 процентов... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T13:23+0500
2021-05-20T13:24+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1374/96/13749601_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_c55dd079dbfa14330c250ddff5857309.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Масочный режим в Узбекистане отменят после появления коллективного иммунитета, заявили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.По словам члена штаба Севары Убайдуллаевой, формирование коллективного иммунитета является большим достижением в борьбе с коронавирусной инфекции, а для его появления необходимо привить 60-70 процентов населения.Поэтому провакцинировавшееся население, получившее все дозы противовирусного препарата, может ходить без масок и не придерживаться социальной дистанции. Специалист отмечает, что некоторые страны уже отменяют подобные ограничения, однако это происходит лишь там, где уровень вакцинации превышает 50 процентов. Тем не менее, переходный период пандемии доказал эффективность ношения медицинских масок и соблюдения взаимного дистанцирования, обращает внимание Убайдуллаева.По данным Минздрава на 19 мая, в Узбекистане зарегистрировано 97 543 случая заражения Covid-19, он унес жизни 676 человек. Прививочная кампания в республике стартовала 1 апреля. В стране доступны вакцины AstraZeneca (Covishield), рекомбинантный препарат китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российский "Спутник V".За это время уже привилось свыше 1,4 млн человек, порядка 323 тысяч из которых уже получили обе дозы.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/govorit-o-vliyanii-vaktsinatsii-na-epidobstanovku-v-strane-esche-rano---otabekov-18466406.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1374/96/13749601_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_3aba97fb1a8a38c76dda84e21734de41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация

Узбекистан откажется от масочного режима после появления коллективного иммунитета

13:23 20.05.2021 (обновлено: 13:24 20.05.2021)
164
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТканевые маски широкого назначения,
Тканевые маски широкого назначения, - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
В Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, когда узбекистанцы вновь смогут ходить без масок. Для этого необходимо привить 60-70 процентов населения.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Масочный режим в Узбекистане отменят после появления коллективного иммунитета, заявили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
По словам члена штаба Севары Убайдуллаевой, формирование коллективного иммунитета является большим достижением в борьбе с коронавирусной инфекции, а для его появления необходимо привить 60-70 процентов населения.
“В организме человека, прошедшего полные стадии вакцинации, вырабатываются иммунные клетки, защищающие от коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что пока нет исчерпывающих данных о том, как долго эти клетки защищают, в период высокого титра антител человек не может заразиться коронавирусной инфекцией”, - пояснила Убайдуллаева.
Поэтому провакцинировавшееся население, получившее все дозы противовирусного препарата, может ходить без масок и не придерживаться социальной дистанции.
Замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
Общество
Говорить о влиянии вакцинации на эпидобстановку в стране еще рано — Отабеков
23 апреля, 14:33
802
Специалист отмечает, что некоторые страны уже отменяют подобные ограничения, однако это происходит лишь там, где уровень вакцинации превышает 50 процентов. Тем не менее, переходный период пандемии доказал эффективность ношения медицинских масок и соблюдения взаимного дистанцирования, обращает внимание Убайдуллаева.
По данным Минздрава на 19 мая, в Узбекистане зарегистрировано 97 543 случая заражения Covid-19, он унес жизни 676 человек.
Прививочная кампания в республике стартовала 1 апреля. В стране доступны вакцины AstraZeneca (Covishield), рекомбинантный препарат китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российский "Спутник V".
За это время уже привилось свыше 1,4 млн человек, порядка 323 тысяч из которых уже получили обе дозы.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:45Мадаминов: в Узбекистане не было и не будет биолабораторий США
13:31Двое самаркандцев пытались провезти в Ташкент почти 200 кг непригодного мяса
13:30Назначен директор Института прогнозирования и макроэкономических исследований
13:23Узбекистан откажется от масочного режима после появления коллективного иммунитета
12:54Узбекистан представил проект создания платформы для обмена правовой информацией в СНГ
12:16Самаркандский госуниверситет откроет филиал в Каттакургане
11:49Спецназ НАТО учится штурмовать Крым. Чем ответит Россия?
11:40Контролеры "Узсувтаъминот" перестанут брать плату с жителей нескольких районов столицы
11:37Задержали с поличным: мошенники обещали устроить в вузы за деньги
10:55"Поток" — на потом. На встрече с Путиным Байдену нужна Германия
10:41В РФ подумывают трудовых мигрантов заменить заключенными — что это будет?
10:39У грузовика отказали тормоза: в ДТП пострадали восемь человек
10:15Два года Зеленского у власти — лучшее, что могло случиться с Украиной
10:01Жители одного из районов Ташкента остались без газа
10:00Японские предприниматели нацелены на ведение бизнеса в Узбекистане - МИВТ
09:41В Намангане посетитель магазина ударил ножом продавца из-за сломанных весов
09:03Тополиный пух, жара...Узбекистан: какая погода ожидается на выходных?
08:32Главный "хайповый" поединок поп-ММА: кто такие Хасбик и Абдурозик — видео
ВчераУзбекских мигрантов будут привлекать к строительству железных дорог в России
ВчераЧто спасло динамику торговли Узбекистана и РФ в пандемию — мнение властей республики