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В КР задержан министр цифрового развития за вымогательство крупной взятки — видео
В КР задержан министр цифрового развития за вымогательство крупной взятки — видео
В ближайшее время Азамата Дыйканбаева уведомят о подозрении в совершении указанного преступления. Первомайский районный суд выберет для него меру пресечения. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T14:11+0500
2021-05-20T14:11+0500
2021-05-20T14:15+0500
в мире
заместитель министра
правонарушение
взятка
вымогательство
кыргызстан
задержание
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В КР задержан зампредседателя Кабинета министров — министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев. Чиновник подозревается в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности.Ранее в правоохранительные органы республики поступило заявление от представителя иностранной компании, занимающейся в стране реализацией второго этапа проекта "Безопасный город". В документе была изложена информация о вымогательстве крупной взятки со стороны Дыйканбаев за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора. На основании поступившей жалобы в ГКНБ приступили к досудебному расследованию."В результате проведенных следственных действий 20 мая Азамат Дыйканбаев был задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Он водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ", — пояснили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе.Отмечается, что в скором времени министра уведомят о подозрении в совершении указанного преступления. Первомайский районный суд выберет для него меру пресечения.Дыйканбаев был назначен на пост министра пятого мая текущего года. Ранее он занимал должность зампредседателя Госслужбы цифрового развития.
https://uz.sputniknews.ru/20210127/V-Kyrgyzstane-zaderzhali-byvshego-premer-ministra-15874152.html
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заместитель министра, правонарушение, взятка, вымогательство, кыргызстан, задержание
В КР задержан министр цифрового развития за вымогательство крупной взятки — видео
14:11 20.05.2021 (обновлено: 14:15 20.05.2021)
В ближайшее время Азамата Дыйканбаева уведомят о подозрении в совершении указанного преступления. Первомайский районный суд выберет для него меру пресечения.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
В КР задержан зампредседателя Кабинета министров — министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев. Чиновник подозревается в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает
Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности.
Ранее в правоохранительные органы республики поступило заявление от представителя иностранной компании, занимающейся в стране реализацией второго этапа проекта "Безопасный город". В документе была изложена информация о вымогательстве крупной взятки со стороны Дыйканбаев за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора. На основании поступившей жалобы в ГКНБ приступили к досудебному расследованию.
"В результате проведенных следственных действий 20 мая Азамат Дыйканбаев был задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Он водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ", — пояснили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе.
Отмечается, что в скором времени министра уведомят о подозрении в совершении указанного преступления. Первомайский районный суд выберет для него меру пресечения.
Дыйканбаев был назначен на пост министра пятого мая текущего года. Ранее он занимал должность зампредседателя Госслужбы цифрового развития.