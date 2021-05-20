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В Узбекистане появятся 207 школ, специализирующихся на изучении языков
В Узбекистане появятся 207 школ, специализирующихся на изучении языков
Ученики общеобразовательных школ будут соревноваться в знаниях по иностранному языку за Кубок президента и награду до 500 млн сумов. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T17:42+0500
2021-05-20T17:42+0500
общество
постановление
школы
обучение
образование
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане появилось Агентство по популяризации изучения иностранных языков при Кабмине. Это предусмотрено профильным постановлением президента, сообщили в Минюсте.С 2021/2022 учебного года в районах (городах) на базе средних общеобразовательных учреждений будут образованы 207 школ, специализированных на обучении иностранным языкам.С 1 сентября 2021 года учреждается Кубок президента: соревнования за эту награду организуются между общеобразовательными школами в три этапа.Первый этап будет проводится в районах и городах, его победители получат до 100 млн сумов, второй этап состязаний соберет школьников в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте. Лучшие получат до 250 млн сумов. Третий этап состоится на республиканском уровне с награждением победителей суммой до 500 млн сумов.Документ также предусматривает выделение субъектам предпринимательства единовременной субсидии до 50 млн сумов для организации деятельности по обучению иностранным языкам в сельской местности.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-russkix-klassax-uzbekskiy-yazyk-nachnut-prepodavat-kak-inostrannyy-18670135.html
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постановление, школы, обучение, образование

В Узбекистане появятся 207 школ, специализирующихся на изучении языков

17:42 20.05.2021
390
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкУрок русского языка в институте иностранных языков
Урок русского языка в институте иностранных языков - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
/
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Ученики общеобразовательных школ будут соревноваться в знаниях по иностранному языку за Кубок президента и награду до 500 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане появилось Агентство по популяризации изучения иностранных языков при Кабмине. Это предусмотрено профильным постановлением президента, сообщили в Минюсте.
С 2021/2022 учебного года в районах (городах) на базе средних общеобразовательных учреждений будут образованы 207 школ, специализированных на обучении иностранным языкам.
С 1 сентября 2021 года учреждается Кубок президента: соревнования за эту награду организуются между общеобразовательными школами в три этапа.
Начало учебного года в школах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Общество
В русских классах узбекский язык начнут преподавать как иностранный
11 мая, 12:47
19558
Первый этап будет проводится в районах и городах, его победители получат до 100 млн сумов, второй этап состязаний соберет школьников в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте. Лучшие получат до 250 млн сумов. Третий этап состоится на республиканском уровне с награждением победителей суммой до 500 млн сумов.
Документ также предусматривает выделение субъектам предпринимательства единовременной субсидии до 50 млн сумов для организации деятельности по обучению иностранным языкам в сельской местности.
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