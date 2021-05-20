https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-uzbekistane-poyavyatsya-207-shkol-spetsializiruyuschixsya-na-izuchenii-yazykov-18830531.html

В Узбекистане появятся 207 школ, специализирующихся на изучении языков

В Узбекистане появятся 207 школ, специализирующихся на изучении языков

Ученики общеобразовательных школ будут соревноваться в знаниях по иностранному языку за Кубок президента и награду до 500 млн сумов. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T17:42+0500

2021-05-20T17:42+0500

2021-05-20T17:42+0500

общество

постановление

школы

обучение

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/102/78/1027830_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9d4e7fc90835fcd64d288a95124f195c.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане появилось Агентство по популяризации изучения иностранных языков при Кабмине. Это предусмотрено профильным постановлением президента, сообщили в Минюсте.С 2021/2022 учебного года в районах (городах) на базе средних общеобразовательных учреждений будут образованы 207 школ, специализированных на обучении иностранным языкам.С 1 сентября 2021 года учреждается Кубок президента: соревнования за эту награду организуются между общеобразовательными школами в три этапа.Первый этап будет проводится в районах и городах, его победители получат до 100 млн сумов, второй этап состязаний соберет школьников в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте. Лучшие получат до 250 млн сумов. Третий этап состоится на республиканском уровне с награждением победителей суммой до 500 млн сумов.Документ также предусматривает выделение субъектам предпринимательства единовременной субсидии до 50 млн сумов для организации деятельности по обучению иностранным языкам в сельской местности.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-russkix-klassax-uzbekskiy-yazyk-nachnut-prepodavat-kak-inostrannyy-18670135.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

постановление, школы, обучение, образование