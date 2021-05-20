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Японские предприниматели нацелены на ведение бизнеса в Узбекистане - МИВТ
Японские предприниматели нацелены на ведение бизнеса в Узбекистане - МИВТ
Первый семинар состоится 20 мая в Ташкентской области – участие в нем подтвердили более 100 представителей японских компаний, входящих в состав "JETRO". 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T10:00+0500
2021-05-20T10:01+0500
экономика
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
бизнес
сотрудничество
япония
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана решено провести бизнес-семинары с участием делового сообщества Японии. Гости ознакомятся с инвестиционным потенциалом и возможностями для ведения бизнеса в республике. Об этом шла речь на встрече первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Лазиза Кудратова и главы представительства "JETRO" в Узбекистане Джуна Такахаши, сообщили в пресс-службе МИВТ.Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерством инвестиций и внешней торговли и Японской организацией по развитию внешней торговли "JETRO". Первый семинар состоится 20 мая в Ташкентской области – участие в нем подтвердили более 100 представителей японских компаний, входящих в состав "JETRO". Следующую подобную встречу планируется провести в Самаркандской области.Для справки: представительство "JETRO" действует в Узбекистане с 2000 года. Основными его задачами являются привлечение прямых инвестиций японских компаний в экономику страны, расширение сотрудничества и обмен передовыми технологиями между промышленными предприятиями двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210326/yaponiya-vydelila-uzbekistanu-kredit-v-1374-mln-na-preodolenie-krizisa-covid-17982561.html
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, бизнес, сотрудничество, япония, узбекистан

Японские предприниматели нацелены на ведение бизнеса в Узбекистане - МИВТ

10:00 20.05.2021 (обновлено: 10:01 20.05.2021)
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© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаЯпонские бизнесмены нацелены на ведение бизнеса в Узбекистане - МИВТ
Японские бизнесмены нацелены на ведение бизнеса в Узбекистане - МИВТ - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Первый семинар состоится 20 мая в Ташкентской области – участие в нем подтвердили более 100 представителей японских компаний, входящих в состав "JETRO".
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана решено провести бизнес-семинары с участием делового сообщества Японии. Гости ознакомятся с инвестиционным потенциалом и возможностями для ведения бизнеса в республике. Об этом шла речь на встрече первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Лазиза Кудратова и главы представительства "JETRO" в Узбекистане Джуна Такахаши, сообщили в пресс-службе МИВТ.
Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерством инвестиций и внешней торговли и Японской организацией по развитию внешней торговли "JETRO".
Первый семинар состоится 20 мая в Ташкентской области – участие в нем подтвердили более 100 представителей японских компаний, входящих в состав "JETRO". Следующую подобную встречу планируется провести в Самаркандской области.
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Для справки: представительство "JETRO" действует в Узбекистане с 2000 года. Основными его задачами являются привлечение прямых инвестиций японских компаний в экономику страны, расширение сотрудничества и обмен передовыми технологиями между промышленными предприятиями двух стран.
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