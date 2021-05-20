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Японские предприниматели нацелены на ведение бизнеса в Узбекистане - МИВТ

Японские предприниматели нацелены на ведение бизнеса в Узбекистане - МИВТ

Первый семинар состоится 20 мая в Ташкентской области – участие в нем подтвердили более 100 представителей японских компаний, входящих в состав "JETRO". 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T10:00+0500

2021-05-20T10:00+0500

2021-05-20T10:01+0500

экономика

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

бизнес

сотрудничество

япония

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана решено провести бизнес-семинары с участием делового сообщества Японии. Гости ознакомятся с инвестиционным потенциалом и возможностями для ведения бизнеса в республике. Об этом шла речь на встрече первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Лазиза Кудратова и главы представительства "JETRO" в Узбекистане Джуна Такахаши, сообщили в пресс-службе МИВТ.Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерством инвестиций и внешней торговли и Японской организацией по развитию внешней торговли "JETRO". Первый семинар состоится 20 мая в Ташкентской области – участие в нем подтвердили более 100 представителей японских компаний, входящих в состав "JETRO". Следующую подобную встречу планируется провести в Самаркандской области.Для справки: представительство "JETRO" действует в Узбекистане с 2000 года. Основными его задачами являются привлечение прямых инвестиций японских компаний в экономику страны, расширение сотрудничества и обмен передовыми технологиями между промышленными предприятиями двух стран.

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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, бизнес, сотрудничество, япония, узбекистан