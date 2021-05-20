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Задержали с поличным: мошенники обещали устроить в вузы за деньги
Задержали с поличным: мошенники обещали устроить в вузы за деньги
В Ташкенте и Ангрене правоохранители предотвратили сразу два экономических преступления. Граждане, обещавшие поступление в вузы за деньги, задержаны. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T11:37+0500
2021-05-20T11:37+0500
происшествия
мошенничество
взятка
ташкентская область
ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Ташкенте мошенник пообещал зачислить гражданина в филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Ташкенте за 1500 долларов. Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.Сделать это злоумышленник не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных служб с поличным при получении взятки.Еще одного "устроителя в вуз" задержали в Ангрене. Он также сулил молодому человеку поступлением в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. За содействие в исполнении мечты просил 3,5 тысячи долларов. Его задержали сотрудники Ангренского городского отделения Департамента и СГБ при получении аванса - 1500 долларов.По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки", ведется следствие.Напомним, в конце марта в Кашкадарьинской области мошенники "заработали" более 18 тысяч долларов на продаже фальшивых дипломов. Преступную группу раскрыли, злоумышленников, которые успели обмануть десять человек, задержали.
https://uz.sputniknews.ru/20210301/V-Tashkente-zaderzhali-moshennika-obeschavshego-za-krupnuyu-summu-ustroit-v-vuz-16094406.html
ташкентская область
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мошенничество, взятка, ташкентская область, ташкент

Задержали с поличным: мошенники обещали устроить в вузы за деньги

11:37 20.05.2021
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© Sputnik / Стас ЭтвешНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Стас Этвеш
В Ташкенте и Ангрене правоохранители предотвратили сразу два экономических преступления. Граждане, обещавшие поступление в вузы за деньги, задержаны.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Ташкенте мошенник пообещал зачислить гражданина в филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Ташкенте за 1500 долларов. Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.
Сделать это злоумышленник не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных служб с поличным при получении взятки.
© Пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.Мошенник обещал устроить в вуз
Мошенник обещал устроить в вуз - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
Мошенник обещал устроить в вуз
© Пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.
Еще одного "устроителя в вуз" задержали в Ангрене. Он также сулил молодому человеку поступлением в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. За содействие в исполнении мечты просил 3,5 тысячи долларов.
Его задержали сотрудники Ангренского городского отделения Департамента и СГБ при получении аванса - 1500 долларов.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки", ведется следствие.
Конверт с долларовыми купюрами - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2021
В Ташкенте задержали мошенника, обещавшего за крупную сумму устроить в вуз
1 марта, 12:23
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Напомним, в конце марта в Кашкадарьинской области мошенники "заработали" более 18 тысяч долларов на продаже фальшивых дипломов. Преступную группу раскрыли, злоумышленников, которые успели обмануть десять человек, задержали.
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