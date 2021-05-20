https://uz.sputniknews.ru/20210520/zaderjali-s-polichnym-moshenniki-obeschali-ustroit-v-vuzy-za-dengi-18819198.html

Задержали с поличным: мошенники обещали устроить в вузы за деньги

Задержали с поличным: мошенники обещали устроить в вузы за деньги

В Ташкенте и Ангрене правоохранители предотвратили сразу два экономических преступления. Граждане, обещавшие поступление в вузы за деньги, задержаны. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T11:37+0500

2021-05-20T11:37+0500

2021-05-20T11:37+0500

происшествия

мошенничество

взятка

ташкентская область

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Ташкенте мошенник пообещал зачислить гражданина в филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Ташкенте за 1500 долларов. Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.Сделать это злоумышленник не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных служб с поличным при получении взятки.Еще одного "устроителя в вуз" задержали в Ангрене. Он также сулил молодому человеку поступлением в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. За содействие в исполнении мечты просил 3,5 тысячи долларов. Его задержали сотрудники Ангренского городского отделения Департамента и СГБ при получении аванса - 1500 долларов.По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки", ведется следствие.Напомним, в конце марта в Кашкадарьинской области мошенники "заработали" более 18 тысяч долларов на продаже фальшивых дипломов. Преступную группу раскрыли, злоумышленников, которые успели обмануть десять человек, задержали.

https://uz.sputniknews.ru/20210301/V-Tashkente-zaderzhali-moshennika-obeschavshego-za-krupnuyu-summu-ustroit-v-vuz-16094406.html

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мошенничество, взятка, ташкентская область, ташкент