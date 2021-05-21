Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210521/glavy-eaes-v-pyatnitsu-soberutsya-na-onlayn-zasedanie-18836184.html
Главы ЕАЭС в пятницу соберутся на онлайн-заседание
Главы ЕАЭС в пятницу соберутся на онлайн-заседание
Во встрече также примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Республика с декабря 2020 года является наблюдателем при Союзе. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T09:18+0500
2021-05-21T09:26+0500
политика
еаэс
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/735/32/7353262_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_2e02a54b596455b590486b76eecfe51d.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) состоится в пятницу, 21 мая.Встреча пройдет в формате видеоконференции. С 1 января 2021 года в ЕАЭС председательствует Казахстан.В заседании примут участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты России, Беларуси и Кыргызстана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.Также ожидается участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля — эти страны с декабря 2020 года являются наблюдателями при Союзе.Также намечено принять решения, которые позволят повысить эффективность функционирования единого союзного рынка.Напомним, членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
https://uz.sputniknews.ru/20210430/sammit-premerov-stran-eaes-torgovlya-turizm-kosmos-i-memorandum-s-uzbekistanom-18576688.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/torgovlya-uzbekistana-s-eaes--chto-poluchit-respublika-ot-vstupleniya-18283860.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/735/32/7353262_90:0:1509:1064_1920x0_80_0_0_1ce65d6e7fad7c4a3e37b802f5715a08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
еаэс, шавкат мирзиёев, узбекистан

Главы ЕАЭС в пятницу соберутся на онлайн-заседание

09:18 21.05.2021 (обновлено: 09:26 21.05.2021)
369
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© Sputnik / Asatur Yesayants
Во встрече также примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Республика с декабря 2020 года является наблюдателем при Союзе.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) состоится в пятницу, 21 мая.
Встреча пройдет в формате видеоконференции. С 1 января 2021 года в ЕАЭС председательствует Казахстан.
В заседании примут участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты России, Беларуси и Кыргызстана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Премьер-министр РФ М. Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
Экономика
Саммит премьеров стран ЕАЭС: торговля, туризм, космос и меморандум с Узбекистаном
30 апреля, 21:18
13241
Также ожидается участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля — эти страны с декабря 2020 года являются наблюдателями при Союзе.
Как сообщала пресс-служба Кремля, на заседании планируется обсудить в том числе преодоление последствий пандемии COVID-19, интеграцию, вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами Союза.
Также намечено принять решения, которые позволят повысить эффективность функционирования единого союзного рынка.
Торговля Узбекистана с ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Инфографика
Торговля Узбекистана с ЕАЭС — что получит республика от вступления
12 апреля, 15:18
8132
Напомним, членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:18Главы ЕАЭС в пятницу соберутся на онлайн-заседание
ВчераГенерал-лейтенанту Турсинхану Худайбергенову присвоено почетное звание
ВчераРоссия не бросит Центральную Азию – замглавы МИД РФ
ВчераВ регионах Узбекистана стартует масштабное авторалли "Караван культуры"
ВчераВ Ташкенте на пять дней перекроют центральные улицы из-за молодежного фестиваля — карта
ВчераУзбекистан представил "портрет" махалли на Венецианской биеннале — фото и видео
ВчераПодполковник столичного ГУВД попал в аварию на служебном авто
ВчераВ Ташкенте впервые стартует грандиозный по масштабам фестиваль для молодежи
ВчераПочему уничтожили поле со спелой клубникой в Кибрае? Ответ хокимията
ВчераВ вузах Узбекистана появится отдел по противодействию коррупции
ВчераУзбекистан избавится от саранчи и спасет своё сельское хозяйство
ВчераВ Узбекистане появятся 207 школ, специализирующихся на изучении языков
ВчераИнопланетяне существуют? Обама рассказал о секретных архивах Пентагона
ВчераВ Узбекистане для детей создадут клубы краеведов и юных путешественников
ВчераИспытания бронемашины Tarlon идут в Узбекистане — видео
ВчераКомпания из ОАЭ стала инвестором для строительства ФЭС в двух областях Узбекистана
ВчераАлишер Никимбаев: отфутболенный "Пахтакор", или О чем Ирматов попросил Катар
ВчераДва офиса пограничного взаимодействия открыты на таджикско-узбекской границе
ВчераГенпрокуратура объяснила скандальное дело депутата Каримова
ВчераСколько автомобилей произвели в апреле в Узбекистане — Госкомстат