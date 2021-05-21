https://uz.sputniknews.ru/20210521/glavy-eaes-v-pyatnitsu-soberutsya-na-onlayn-zasedanie-18836184.html
Главы ЕАЭС в пятницу соберутся на онлайн-заседание
Главы ЕАЭС в пятницу соберутся на онлайн-заседание
Во встрече также примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Республика с декабря 2020 года является наблюдателем при Союзе. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T09:18+0500
2021-05-21T09:18+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) состоится в пятницу, 21 мая.Встреча пройдет в формате видеоконференции. С 1 января 2021 года в ЕАЭС председательствует Казахстан.В заседании примут участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты России, Беларуси и Кыргызстана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.Также ожидается участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля — эти страны с декабря 2020 года являются наблюдателями при Союзе.Также намечено принять решения, которые позволят повысить эффективность функционирования единого союзного рынка.Напомним, членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
https://uz.sputniknews.ru/20210430/sammit-premerov-stran-eaes-torgovlya-turizm-kosmos-i-memorandum-s-uzbekistanom-18576688.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/torgovlya-uzbekistana-s-eaes--chto-poluchit-respublika-ot-vstupleniya-18283860.html
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еаэс, шавкат мирзиёев, узбекистан
Главы ЕАЭС в пятницу соберутся на онлайн-заседание
09:18 21.05.2021 (обновлено: 09:26 21.05.2021)
Во встрече также примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Республика с декабря 2020 года является наблюдателем при Союзе.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) состоится в пятницу, 21 мая.
Встреча пройдет в формате видеоконференции. С 1 января 2021 года в ЕАЭС председательствует Казахстан.
В заседании примут участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты России, Беларуси и Кыргызстана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Также ожидается участие
президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля — эти страны с декабря 2020 года являются наблюдателями при Союзе.
Как сообщала пресс-служба Кремля, на заседании планируется обсудить в том числе преодоление последствий пандемии COVID-19, интеграцию, вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами Союза.
Также намечено принять решения, которые позволят повысить эффективность функционирования единого союзного рынка.
Напомним, членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.