https://uz.sputniknews.ru/20210521/ilon-mask-zayavil-o-vozmojnom-stroitelstve-zavoda-v-rossii-i-skorom-poyavlenii-tesla-v-sng-18842986.html

Илон Маск заявил о возможном строительстве завода в России и скором появлении Tesla в СНГ

Илон Маск заявил о возможном строительстве завода в России и скором появлении Tesla в СНГ

Глава компании Tesla поделился грандиозными планами в ходе стартовавшего в Москве российского марафона "Новое знание". 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T13:35+0500

2021-05-21T13:35+0500

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россия

электромобиль

tesla

илон маск

завод

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Глава компании Tesla Илон Маск в рамках российского марафона "Новое знание" анонсировал скорое официальное появление Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ, передает РИА Новости."Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ", - сказал Маск.Также глава Tesla добавил, что он рассматривает возможность размещения на территории России завода по производству электромобилей."У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию", - заявил Илон Маск. Марафон "Новое знание" стартовал накануне в Москве. Также мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. По информации организаторов, во время форума выступят около 150 спикеров, специализирующихся в областях естествознания, истории, культуры, спорта, IT, индустрии, промышленности, науки и современных технологий.

https://uz.sputniknews.ru/20210325/tesla-ofitsialno-nachala-prodazhi-avto-za-bitkoiny-17953932.html

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электромобиль, tesla, илон маск, завод