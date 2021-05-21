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Илон Маск заявил о возможном строительстве завода в России и скором появлении Tesla в СНГ
Илон Маск заявил о возможном строительстве завода в России и скором появлении Tesla в СНГ
Глава компании Tesla поделился грандиозными планами в ходе стартовавшего в Москве российского марафона "Новое знание". 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T13:35+0500
2021-05-21T13:40+0500
россия
электромобиль
tesla
илон маск
завод
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Глава компании Tesla Илон Маск в рамках российского марафона "Новое знание" анонсировал скорое официальное появление Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ, передает РИА Новости."Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ", - сказал Маск.Также глава Tesla добавил, что он рассматривает возможность размещения на территории России завода по производству электромобилей."У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию", - заявил Илон Маск. Марафон "Новое знание" стартовал накануне в Москве. Также мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. По информации организаторов, во время форума выступят около 150 спикеров, специализирующихся в областях естествознания, истории, культуры, спорта, IT, индустрии, промышленности, науки и современных технологий.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/tesla-ofitsialno-nachala-prodazhi-avto-za-bitkoiny-17953932.html
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электромобиль, tesla, илон маск, завод

Илон Маск заявил о возможном строительстве завода в России и скором появлении Tesla в СНГ

13:35 21.05.2021 (обновлено: 13:40 21.05.2021)
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПросветительский марафон "Новое знание". День второй
Просветительский марафон Новое знание. День второй - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Глава компании Tesla поделился грандиозными планами в ходе стартовавшего в Москве российского марафона "Новое знание".
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Глава компании Tesla Илон Маск в рамках российского марафона "Новое знание" анонсировал скорое официальное появление Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ, передает РИА Новости.
"Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ", - сказал Маск.
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Также глава Tesla добавил, что он рассматривает возможность размещения на территории России завода по производству электромобилей.
"У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию", - заявил Илон Маск.
Марафон "Новое знание" стартовал накануне в Москве. Также мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. По информации организаторов, во время форума выступят около 150 спикеров, специализирующихся в областях естествознания, истории, культуры, спорта, IT, индустрии, промышленности, науки и современных технологий.
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