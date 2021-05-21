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Джахонгир Артыкходжаев встретился с руководством ФК "Пахтакор"
Джахонгир Артыкходжаев встретился с руководством ФК "Пахтакор"
Глава администрации в беседе с футболистами заявил, что хокимият приложит максимальные усилия для дальнейшего развития клуба и его инфраструктуры. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T20:07+0500
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спорт
джахонгир артыкходжаев
фк "пахтакор"
пахтакор
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Хоким города Джахонгир Артыкходжаев на встрече с руководством клуба и игроками "Пахтакора" заявил о намерении столичной администрации создать все необходимые условия для того, чтобы отечественный футбольный клуб выиграл Лигу чемпионов Азии."Пахтакор" всегда был флагманом и гордостью узбекского футбола, подчеркнул Артыкходжаев в беседе с футболистами. Также он добавил, что хокимият приложит максимальные усилия для дальнейшего развития клуба и его инфраструктуры.В завершение встречи глава администрации отметил, что дружеская атмосфера в ФК поможет достичь игрокам новых побед.Ранее футбольный эксперт Алишер Никимбаев сообщал, что компания SFI Management Group отказалась от 80% акций "Пахтакора" и вернула их хокимияту Ташкента. По информации спикера, именно нестабильное финансовое положение футбольного клуба и стало одной из основных причин его неудачи в Лиге чемпионов. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;
https://uz.sputniknews.ru/20210520/alisher-nikimbaev-otfutbolennyy-paxtakor-ili-o-chem-irmatov-poprosil-katar-18828002.html
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джахонгир артыкходжаев, фк "пахтакор", пахтакор

Джахонгир Артыкходжаев встретился с руководством ФК "Пахтакор"

20:07 21.05.2021 (обновлено: 20:20 21.05.2021)
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© Международный пресс-клубХоким Ташкента Артыкходжаев Джахонгир
Хоким Ташкента Артыкходжаев Джахонгир - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© Международный пресс-клуб
Глава администрации в беседе с футболистами заявил, что хокимият приложит максимальные усилия для дальнейшего развития клуба и его инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Хоким города Джахонгир Артыкходжаев на встрече с руководством клуба и игроками "Пахтакора" заявил о намерении столичной администрации создать все необходимые условия для того, чтобы отечественный футбольный клуб выиграл Лигу чемпионов Азии.

Отрадно, что "Пахтакор" выступая стабильно, сохранил лидерство в чемпионате Узбекистана. Теперь будем стремиться к победе в Лиге Чемпионов. Для реализации этих задач со стороны хокимията будут созданы все необходимые условия, также внимание будет уделено развитию молодых футболистов и академии.

Хоким Ташкента Артыкходжаев Джахонгир - Sputnik Узбекистан
Джахонгир Артыкходжаев
Хоким Ташкента
"Пахтакор" всегда был флагманом и гордостью узбекского футбола, подчеркнул Артыкходжаев в беседе с футболистами. Также он добавил, что хокимият приложит максимальные усилия для дальнейшего развития клуба и его инфраструктуры.
Алишер Никимбаев о ненужном Пахтакоре, продаже узбекских клубов и просьбе Ирматова - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
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В завершение встречи глава администрации отметил, что дружеская атмосфера в ФК поможет достичь игрокам новых побед.
Ранее футбольный эксперт Алишер Никимбаев сообщал, что компания SFI Management Group отказалась от 80% акций "Пахтакора" и вернула их хокимияту Ташкента. По информации спикера, именно нестабильное финансовое положение футбольного клуба и стало одной из основных причин его неудачи в Лиге чемпионов.
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