https://uz.sputniknews.ru/20210521/jaxongir-artykxodjaev-vstretilsya-s-rukovodstvom-fk-paxtakor-18850687.html
Джахонгир Артыкходжаев встретился с руководством ФК "Пахтакор"
Джахонгир Артыкходжаев встретился с руководством ФК "Пахтакор"
Глава администрации в беседе с футболистами заявил, что хокимият приложит максимальные усилия для дальнейшего развития клуба и его инфраструктуры. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T20:07+0500
2021-05-21T20:07+0500
2021-05-21T20:20+0500
спорт
джахонгир артыкходжаев
фк "пахтакор"
пахтакор
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Хоким города Джахонгир Артыкходжаев на встрече с руководством клуба и игроками "Пахтакора" заявил о намерении столичной администрации создать все необходимые условия для того, чтобы отечественный футбольный клуб выиграл Лигу чемпионов Азии."Пахтакор" всегда был флагманом и гордостью узбекского футбола, подчеркнул Артыкходжаев в беседе с футболистами. Также он добавил, что хокимият приложит максимальные усилия для дальнейшего развития клуба и его инфраструктуры.В завершение встречи глава администрации отметил, что дружеская атмосфера в ФК поможет достичь игрокам новых побед.Ранее футбольный эксперт Алишер Никимбаев сообщал, что компания SFI Management Group отказалась от 80% акций "Пахтакора" и вернула их хокимияту Ташкента. По информации спикера, именно нестабильное финансовое положение футбольного клуба и стало одной из основных причин его неудачи в Лиге чемпионов. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>
https://uz.sputniknews.ru/20210520/alisher-nikimbaev-otfutbolennyy-paxtakor-ili-o-chem-irmatov-poprosil-katar-18828002.html
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джахонгир артыкходжаев, фк "пахтакор", пахтакор
Джахонгир Артыкходжаев встретился с руководством ФК "Пахтакор"
20:07 21.05.2021 (обновлено: 20:20 21.05.2021)
Глава администрации в беседе с футболистами заявил, что хокимият приложит максимальные усилия для дальнейшего развития клуба и его инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Хоким города Джахонгир Артыкходжаев на встрече с руководством клуба и игроками "Пахтакора" заявил
о намерении столичной администрации создать все необходимые условия для того, чтобы отечественный футбольный клуб выиграл Лигу чемпионов Азии.
Отрадно, что "Пахтакор" выступая стабильно, сохранил лидерство в чемпионате Узбекистана. Теперь будем стремиться к победе в Лиге Чемпионов. Для реализации этих задач со стороны хокимията будут созданы все необходимые условия, также внимание будет уделено развитию молодых футболистов и академии.
Джахонгир Артыкходжаев
Хоким Ташкента
"Пахтакор" всегда был флагманом и гордостью узбекского футбола, подчеркнул Артыкходжаев в беседе с футболистами. Также он добавил, что хокимият приложит максимальные усилия для дальнейшего развития клуба и его инфраструктуры.
В завершение встречи глава администрации отметил, что дружеская атмосфера в ФК поможет достичь игрокам новых побед.
Ранее футбольный эксперт Алишер Никимбаев сообщал, что компания SFI Management Group отказалась от 80% акций "Пахтакора" и вернула их хокимияту Ташкента. По информации спикера, именно нестабильное финансовое положение футбольного клуба и стало одной из основных причин его неудачи в Лиге чемпионов.