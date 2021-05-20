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Алишер Никимбаев: отфутболенный "Пахтакор", или О чем Ирматов попросил Катар
16:07 20.05.2021 (обновлено: 16:18 20.05.2021)
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Правительство Узбекистана хочет передать футбольные клубы частным компаниям. Сейчас владельцем более 10 команд, выступающих преимущественно в Суперлиге, остается государство. А прибыли от спортивных активов пока не удаётся получить никакой.
Насколько актуальна проблема смены собственников футбольных клубов в стране, реально ли провести футбольную приватизацию в ближайшие годы, кто из стран может помочь и поделиться опытом и от чего, в первую очередь, зависит успешное исполнение постановления правительства – об этом в интервью Sputnik рассказал технический эксперт соревнований Футбольной ассоциации Катара, один из самых авторитетных футбольных экспертов Узбекистана Алишер Никимбаев.
По мнению эксперта, реализация реформы в сфере управления футбольными клубами зависит не столько от ситуации в самой спортивной сфере, сколько от экономических реалий.
"Для государства это серьезная проблема, что оно содержит на сегодняшний момент 13 футбольных клубов, большинство из которых играют в Суперлиге. И там достаточно внушительные бюджеты, по разным оценкам, у кого-то 2 миллиона долларов, у кого-то 6 миллионов долларов, крупные расходы", — заявил Никимбаев.
По мнению эксперта, если на государственном уровне принято такое решение, то люди должны смириться и готовиться к этому.
"Насколько это реально? Это уже другой вопрос. Мы видим, что за два года ситуация не сильно изменилась. Они не продали ни одной акции, хотя собрали почти все", — отметил эксперт.
Большие опасения у Никимбаева вызывает тенденция частных владельцев клубов отказываться от убыточных проектов, объясняя это просто потерей интереса. В таких условиях страдают все – и сам клуб, и болельщики, и лига, и зритель.
"Коммерческие права на саму Лигу в Узбекистане не стоят ничего. Элитная команда – самая расходная часть бюджета. Зачем тратиться на эту команду, если её просто можно снять. Нет гарантий, что этому примеру не последуют другие. Нечто похожее произошло и в "Пахтакоре". Они владели пакетом акций и в определенный момент сказали: "Нам это больше не надо — заберите их обратно". Я утрирую, но просто люди расхотели владеть клубом"— пояснил он.
Собеседник агентства уверен, что футбольный рынок Узбекистана не готов к тому, чтобы все клубы стали частными. Сейчас самые стабильные с точки зрения финансирования футбольные команды в стране принадлежат государству. А у клубов есть реальный страх попасть к такому владельцу, который в любой момент может охладеть к своему детищу и отказаться от него.
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Рассуждая о перспективах выполнения постановления правительства, Никимбаев рассказал о взаимодействии с Катаром и просьбе о помощи в решении данного вопроса.
"Главное — научить клубы зарабатывать. Сегодня лига берет от команд больше, чем дает. Она только собирает взносы. Мы сравнительно недавно обсуждали эту проблему с Равшаном Ирматовым, а также получили письмо от футбольной федерации Узбекистана, в котором в том числе есть просьба оказать содействие, направить человека, чтобы он научил зарабатывать на продаже трансляций. И это не первый шаг, движение есть", — отметил Никимбаев.
В то же время эксперт уточнил, что многое зависит от экономической ситуации в стране. Чем больше появится частного бизнеса в экономике, тем больше у него будет возможностей вкладываться в рекламу. Впрочем, нет стремления решить вопрос за короткий срок – программа рассчитана до 2030 года.
17 декабря 2020, 10:33
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Полная версия интервью в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.