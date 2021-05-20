https://uz.sputniknews.ru/20210520/alisher-nikimbaev-otfutbolennyy-paxtakor-ili-o-chem-irmatov-poprosil-katar-18828002.html

Алишер Никимбаев: отфутболенный "Пахтакор", или О чем Ирматов попросил Катар

Алишер Никимбаев: отфутболенный "Пахтакор", или О чем Ирматов попросил Катар

Правительство Узбекистана хочет передать футбольные клубы частным компаниям. Сейчас владельцем более 10 команд, выступающих преимущественно в Суперлиге... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T16:07+0500

2021-05-20T16:07+0500

2021-05-20T16:18+0500

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равшан ирматов

фк "пахтакор"

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узбекистан

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Насколько актуальна проблема смены собственников футбольных клубов в стране, реально ли провести футбольную приватизацию в ближайшие годы, кто из стран может помочь и поделиться опытом и от чего, в первую очередь, зависит успешное исполнение постановления правительства – об этом в интервью Sputnik рассказал технический эксперт соревнований Футбольной ассоциации Катара, один из самых авторитетных футбольных экспертов Узбекистана Алишер Никимбаев.По мнению эксперта, реализация реформы в сфере управления футбольными клубами зависит не столько от ситуации в самой спортивной сфере, сколько от экономических реалий.По мнению эксперта, если на государственном уровне принято такое решение, то люди должны смириться и готовиться к этому. "Насколько это реально? Это уже другой вопрос. Мы видим, что за два года ситуация не сильно изменилась. Они не продали ни одной акции, хотя собрали почти все", — отметил эксперт.Большие опасения у Никимбаева вызывает тенденция частных владельцев клубов отказываться от убыточных проектов, объясняя это просто потерей интереса. В таких условиях страдают все – и сам клуб, и болельщики, и лига, и зритель.Собеседник агентства уверен, что футбольный рынок Узбекистана не готов к тому, чтобы все клубы стали частными. Сейчас самые стабильные с точки зрения финансирования футбольные команды в стране принадлежат государству. А у клубов есть реальный страх попасть к такому владельцу, который в любой момент может охладеть к своему детищу и отказаться от него. Рассуждая о перспективах выполнения постановления правительства, Никимбаев рассказал о взаимодействии с Катаром и просьбе о помощи в решении данного вопроса.В то же время эксперт уточнил, что многое зависит от экономической ситуации в стране. Чем больше появится частного бизнеса в экономике, тем больше у него будет возможностей вкладываться в рекламу. Впрочем, нет стремления решить вопрос за короткий срок – программа рассчитана до 2030 года. Полная версия интервью в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.

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Максим Огненный

равшан ирматов, фк "пахтакор", футбол, узбекистан