https://uz.sputniknews.ru/20210521/lukashenko-initsiiroval-besprepyatstvennoe-peredvijenie-po-territorii-eaes-18846153.html
Лукашенко инициировал беспрепятственное передвижение по территории ЕАЭС
Лукашенко инициировал беспрепятственное передвижение по территории ЕАЭС
По словам лидера Беларуси, пришло время правительствам ЕАЭС согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно передвигаться по территории... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T15:41+0500
2021-05-21T15:41+0500
2021-05-21T15:54+0500
в мире
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/02/15309370_0:0:2079:1169_1920x0_80_0_0_cfb04cf0234872c97c3e1c2b81a47f1a.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В ходе своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило сегодня, президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил ряд инициатив. В числе наиболее ярких - создание условий свободного передвижения граждан по территории ЕАЭС, передает РИА Новости.По его словам, пришло время правительствам ЕАЭС согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно передвигаться по территории Союза.Участие во встрече принял также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС. В таком же статусе присутствовал лидер Кубы – Мигель Диас-Канель.В мероприятии также приняли участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.В повестке дискуссии – борьба с коронавирусом, преодоление последствий пандемии, а также вопросы интеграции.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/02/15309370_0:0:1957:1468_1920x0_80_0_0_8bc865818090589aaaebe3a2f04499e1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, александр лукашенко
Лукашенко инициировал беспрепятственное передвижение по территории ЕАЭС
15:41 21.05.2021 (обновлено: 15:54 21.05.2021)
По словам лидера Беларуси, пришло время правительствам ЕАЭС согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно передвигаться по территории Союза.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
В ходе своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило
сегодня, президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил ряд инициатив. В числе наиболее ярких - создание условий свободного передвижения граждан по территории ЕАЭС, передает РИА Новости
.
Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда.
Александр Лукашенко
Президент Беларуси
По его словам, пришло время правительствам ЕАЭС согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно передвигаться по территории Союза.
Участие во встрече принял
также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС. В таком же статусе присутствовал лидер Кубы – Мигель Диас-Канель.
В мероприятии также приняли участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
В повестке дискуссии – борьба с коронавирусом, преодоление последствий пандемии, а также вопросы интеграции.