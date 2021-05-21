https://uz.sputniknews.ru/20210521/lukashenko-initsiiroval-besprepyatstvennoe-peredvijenie-po-territorii-eaes-18846153.html

Лукашенко инициировал беспрепятственное передвижение по территории ЕАЭС

Лукашенко инициировал беспрепятственное передвижение по территории ЕАЭС

По словам лидера Беларуси, пришло время правительствам ЕАЭС согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно передвигаться по территории... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T15:41+0500

2021-05-21T15:41+0500

2021-05-21T15:54+0500

в мире

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

александр лукашенко

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В ходе своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило сегодня, президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил ряд инициатив. В числе наиболее ярких - создание условий свободного передвижения граждан по территории ЕАЭС, передает РИА Новости.По его словам, пришло время правительствам ЕАЭС согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно передвигаться по территории Союза.Участие во встрече принял также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС. В таком же статусе присутствовал лидер Кубы – Мигель Диас-Канель.В мероприятии также приняли участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.В повестке дискуссии – борьба с коронавирусом, преодоление последствий пандемии, а также вопросы интеграции.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, александр лукашенко