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Главы ЕАЭС обсудили преодоление последствий пандемии и интеграцию
Главы ЕАЭС обсудили преодоление последствий пандемии и интеграцию
Среди основных тем для обсуждения – борьба с коронавирусом, преодоление последствий пандемии, а также вопросы интеграции. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T14:00+0500
2021-05-21T15:36+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В эти минуты в формате видеоконференции проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Участие во встрече принимает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС. В таком же статусе присутствует лидер Кубы – Мигель Диас-Канель.В мероприятии также примут участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.В повестке дискуссии – борьба с коронавирусом, преодоление последствий пандемии, а также вопросы интеграции."Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление ее последствий в социально-экономической сфере", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Планируется обсудить направления развития евразийской экономической интеграции на 2021-2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС. Будут приняты решения, направленные на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка.Впервые Шавкат Мирзиёев принял участие на заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря прошлого года. По итогам встречи лидеры стран-участниц EАЭС единогласно приняли решение предоставить Узбекистану статус наблюдателя при организации. В конце апреля в Казани был подписан меморандум о сотрудничестве республики с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Согласно документу, ЕЭК наладит сотрудничество с правительством Узбекистана в сферах торговой политики, таможенного и технического контроля, защиты потребителей, торговли лекарствами и медицинскими приборами, финансовых рынков, транспорта и энергетики.
https://uz.sputniknews.ru/20210521/glavy-eaes-v-pyatnitsu-soberutsya-na-onlayn-zasedanie-18836184.html
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, мультимедиа

Главы ЕАЭС обсудили преодоление последствий пандемии и интеграцию

14:00 21.05.2021 (обновлено: 15:36 21.05.2021)
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Среди основных тем для обсуждения – борьба с коронавирусом, преодоление последствий пандемии, а также вопросы интеграции.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В эти минуты в формате видеоконференции проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Участие во встрече принимает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС. В таком же статусе присутствует лидер Кубы – Мигель Диас-Канель.
В мероприятии также примут участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
В повестке дискуссии – борьба с коронавирусом, преодоление последствий пандемии, а также вопросы интеграции.
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Главы ЕАЭС в пятницу соберутся на онлайн-заседание
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"Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление ее последствий в социально-экономической сфере", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Планируется обсудить направления развития евразийской экономической интеграции на 2021-2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС. Будут приняты решения, направленные на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка.
Впервые Шавкат Мирзиёев принял участие на заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря прошлого года. По итогам встречи лидеры стран-участниц EАЭС единогласно приняли решение предоставить Узбекистану статус наблюдателя при организации.
В конце апреля в Казани был подписан меморандум о сотрудничестве республики с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Согласно документу, ЕЭК наладит сотрудничество с правительством Узбекистана в сферах торговой политики, таможенного и технического контроля, защиты потребителей, торговли лекарствами и медицинскими приборами, финансовых рынков, транспорта и энергетики.
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