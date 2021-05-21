https://uz.sputniknews.ru/20210521/odin-iz-rayonov-tashkenta-na-sutki-ostanetsya-bez-xolodnoy-vody-18847215.html

Один из районов Ташкента на сутки останется без холодной воды

Один из районов Ташкента на сутки останется без холодной воды

Подача водоснабжения в ряде домов будет приостановлена с 9.00 утра 24 мая до 14.00 дня 25 мая из-за профилактических работ. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T16:45+0500

2021-05-21T16:45+0500

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общество

хокимият ташкента

отключение воды

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Жители Мирзо-Улугбекского района временно останутся без холодной воды, передает пресс-служба столичного хокимията.Как сообщают в администрации Ташкента, в связи с профилактическими работами подача водоснабжения в ряде домов будет приостановлена с 9.00 утра 24 мая до 14.00 дня 25 мая.Воды не будет в домах, расположенных на улицах: Темура Малика, Шахриабад, Зафара Диёра, Мирзо Улугбека, Жахон Абидовой, Олимлар, Музрабат, Навнихол, Учкудук, Коракул, Гулбаданбегим, Тепамасжид, 1, 2-й проезды улицы Тепамасжид , Жалолиддина Мангуберди, Иброхима Муминова, Дурмон йули, Магрур, Куии Посира, Гулрой, Зиёлилар, Сухайл, Каландар, Ясси, тупики Ясси № 1, 2, Сайрам, 1, 2, 3-й проезды Сайрам, Немат, 1, 2, 3, 4 и 5-й проезды улицы Немат, 1, 2,3, 4-й проезды улицы Навнихол, 1-й проезд улицы Магрур, проезды Мойлисой и Каландар, а также на массиве Ялангач.Ранее хокимият Ташкента оповещал жителей Мирзо-Улугбекского района о плановом отключении горячей воды с 17 по 21 мая из-за ремонтных работ на теплоцентре №2.

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хокимият ташкента, отключение воды, ташкент