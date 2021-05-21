Общество
Один из районов Ташкента на сутки останется без холодной воды
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© Sputnik / Евгений Одиноков/
Подача водоснабжения в ряде домов будет приостановлена с 9.00 утра 24 мая до 14.00 дня 25 мая из-за профилактических работ.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Жители Мирзо-Улугбекского района временно останутся без холодной воды, передает пресс-служба столичного хокимията.
Как сообщают в администрации Ташкента, в связи с профилактическими работами подача водоснабжения в ряде домов будет приостановлена с 9.00 утра 24 мая до 14.00 дня 25 мая.
Воды не будет в домах, расположенных на улицах: Темура Малика, Шахриабад, Зафара Диёра, Мирзо Улугбека, Жахон Абидовой, Олимлар, Музрабат, Навнихол, Учкудук, Коракул, Гулбаданбегим, Тепамасжид, 1, 2-й проезды улицы Тепамасжид , Жалолиддина Мангуберди, Иброхима Муминова, Дурмон йули, Магрур, Куии Посира, Гулрой, Зиёлилар, Сухайл, Каландар, Ясси, тупики Ясси № 1, 2, Сайрам, 1, 2, 3-й проезды Сайрам, Немат, 1, 2, 3, 4 и 5-й проезды улицы Немат, 1, 2,3, 4-й проезды улицы Навнихол, 1-й проезд улицы Магрур, проезды Мойлисой и Каландар, а также на массиве Ялангач.
Ранее хокимият Ташкента оповещал жителей Мирзо-Улугбекского района о плановом отключении горячей воды с 17 по 21 мая из-за ремонтных работ на теплоцентре №2.