https://uz.sputniknews.ru/20210516/jiteli-odnogo-iz-stolichnyx-rayonov-na-tri-dnya-ostanutsya-bez-goryachey-vody-18752871.html

Жители одного из столичных районов на три дня останутся без горячей воды

Жители одного из столичных районов на три дня останутся без горячей воды

В Мирзо-Улугбекском районе столицы пришло время профилактических работ на теплоцентре. По этой причине жители ряда массивов останутся без горячей воды. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-16T18:30+0500

2021-05-16T18:30+0500

2021-05-16T18:30+0500

общество

хокимият ташкента

горячая вода

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Жителей Мирзо-Улугбекского района предупредили о плановом отключении горячей воды.Этот шаг запланирован в рамках весенних профилактических работ. С 17 по 21 мая рабочие проведут ремонт на теплоцентре № 2. Горячее водоснабжение будет отключено на массивах Карасу-1, 2, 3, 4, 6, на массиве Буз-2, массиве Фируза, а также на улицах Гёте, Ф.Ходжаева, Зулайхо, Интизор, Дурмон йули, С.Зода, М.Улугбека и в домах на улице Кадырова (Фируза).Вместе с тем, планируется заменить вентили труб на пересечении улиц Олтинтепа и Чахбуд, с 09:00 17 мая до 09:00 18 мая. Поэтому горячую воду на этот период также отключат в домах жителей на улицах Олтинтепа, Туртарик, Ангрен, Салом, Амударё, Сирдарё, Чирчик, Бузарык, Ломоносова, а также на улице Археология. Без горячего водоснабжения останутся и дома на 4,5-м проездах улицы Олтинтепа, а также на улицах Кизилсув, Подшобог, на 1,2,3,4-м проездах Хирмонтепа, Кудукбоши, Мирхосилбой и Паркент.В ГУП "Тошиссиккуввати" принесли извинения за доставленные неудобства.Напомним, полтора месяца назад в этом же районе произошла авария на магистральной теплосети. По этой причине жители ряда массивов остались без горячей воды.ЧП носило временный характер, ремонтные работы были проведены и водоснабжение восстановили в течение дня.

https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-tashkente-pristupyat-k-planovomu-otklyucheniyu-kholodnoy-vody-17801286.html

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хокимият ташкента, горячая вода, отключение воды