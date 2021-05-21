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"Переломаю ноги и руки": житель Ташкента угрозами вымогал у знакомого деньги
"Переломаю ноги и руки": житель Ташкента угрозами вымогал у знакомого деньги
Злоумышленника — 26-летнего мужчину — взяли с поличным. Возбуждено дело. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T14:02+0500
2021-05-21T14:02+0500
происшествия
уголовное дело
вымогательство
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Ташкенте задержали мужчину, который угрозами вымогал у знакомого деньги. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.По данным пресс-службы, 17 мая в правоохранительные органы обратился с заявлением Ботир А., который рассказал, что знакомый по имени Шохроб вымогал у него по мобильному телефону 50 долларов. При этом злоумышленник угрожал переломать Ботиру А. ноги и руки.Вымогателя задержали в ночь на 18 мая в ходе оперативного мероприятия — при получении денег.Им оказался 26-летний мужчина.Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Расследование продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-tashkente-zaderjan-prepodavatel-iz-nigerii--on-vymogal-dengi-za-provokatsionnye-snimki-18419900.html
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уголовное дело, вымогательство

"Переломаю ноги и руки": житель Ташкента угрозами вымогал у знакомого деньги

14:02 21.05.2021
131
© СС0 / Unsplash / Madison KaminskiДоллары, иллюстративное фото
Доллары, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© СС0 / Unsplash / Madison Kaminski
Злоумышленника — 26-летнего мужчину — взяли с поличным. Возбуждено дело.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Ташкенте задержали мужчину, который угрозами вымогал у знакомого деньги. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
По данным пресс-службы, 17 мая в правоохранительные органы обратился с заявлением Ботир А., который рассказал, что знакомый по имени Шохроб вымогал у него по мобильному телефону 50 долларов. При этом злоумышленник угрожал переломать Ботиру А. ноги и руки.
Вымогателя задержали в ночь на 18 мая в ходе оперативного мероприятия — при получении денег.
Им оказался 26-летний мужчина.
Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Расследование продолжается.
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Общество
В Ташкенте задержан преподаватель из Нигерии — он вымогал деньги за провокационные снимки
20 апреля, 18:47
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