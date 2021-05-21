https://uz.sputniknews.ru/20210521/perelomayu-nogi-i-ruki-jitel-tashkenta-ugrozami-vymogal-u-znakomogo-dengi-18842570.html

"Переломаю ноги и руки": житель Ташкента угрозами вымогал у знакомого деньги

"Переломаю ноги и руки": житель Ташкента угрозами вымогал у знакомого деньги

Злоумышленника — 26-летнего мужчину — взяли с поличным. Возбуждено дело. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T14:02+0500

2021-05-21T14:02+0500

2021-05-21T14:02+0500

происшествия

уголовное дело

вымогательство

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Ташкенте задержали мужчину, который угрозами вымогал у знакомого деньги. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.По данным пресс-службы, 17 мая в правоохранительные органы обратился с заявлением Ботир А., который рассказал, что знакомый по имени Шохроб вымогал у него по мобильному телефону 50 долларов. При этом злоумышленник угрожал переломать Ботиру А. ноги и руки.Вымогателя задержали в ночь на 18 мая в ходе оперативного мероприятия — при получении денег.Им оказался 26-летний мужчина.Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Расследование продолжается.

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уголовное дело, вымогательство