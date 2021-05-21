https://uz.sputniknews.ru/20210521/posolstvo-uzbekistana-v-belgii-predupredilo-sograjdan-ob-aktivizatsii-moshennikov-18847339.html
Посольство Узбекистана в Бельгии предупредило сограждан об активизации мошенников
Посольство Узбекистана в Бельгии предупредило сограждан об активизации мошенников
В настоящее время, в связи с постепенным возобновлением авиасообщения и смягчением карантинных мер по COVID-19, растет число граждан РУз, выезжающих на работу... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T17:36+0500
2021-05-21T17:36+0500
2021-05-21T17:36+0500
общество
мошенничество
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Посольство Узбекистана в Бельгии предупредило соотечественников об активизации мошенников, которые нелегально отправляют узбекистанцев на работу в страны Западной Европы. Отмечается, что узбекистанцы попадают в ловушку мошенников в том числе из-за незнания иностранных языков. Некоторые, по данным посольства, уже лишились денег в результате обмана и сейчас находится в сложной ситуации. В связи с этим узбекистанцев призвали быть бдительнее."Если вы, находясь за границей, были обмануты мошенниками, пострадали от их противоправных действий, обращайтесь в иностранные правоохранительные органы или посольство Узбекистана в Бельгии по следующему номеру: 32 2 661 20 42. Электронная почта: consulat@uzbekistan.be. Также с нами можно связаться через Telegram: https://t.me/CONSULMFAUZ", — напомнили в диппредставительстве.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайРанее Министерство иностранных дел РУз предупредило соотечественников, пытающихся выехать в США и страны Европы через Украину, о росте мошенничества среди украинских посредников в организации такого транзита.
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мошенничество, узбекистанцы
Посольство Узбекистана в Бельгии предупредило сограждан об активизации мошенников
В настоящее время, в связи с постепенным возобновлением авиасообщения и смягчением карантинных мер по COVID-19, растет число граждан РУз, выезжающих на работу и учебу в европейские страны, в том числе Бельгию и Нидерланды. Но этом пытаются нажиться авантюристы.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Посольство Узбекистана в Бельгии предупредило
соотечественников об активизации мошенников, которые нелегально отправляют узбекистанцев на работу в страны Западной Европы.
"В результате в Бельгии и Нидерландах растет число граждан, незаконно работающих в строительстве, сфере услуг, сельском хозяйстве и других отраслях без разрешения на работу, вида на жительство и визы", — говорится в публикации.
Отмечается, что узбекистанцы попадают в ловушку мошенников в том числе из-за незнания иностранных языков.
Некоторые, по данным посольства, уже лишились денег в результате обмана и сейчас находится в сложной ситуации.
Более того — есть случаи привлечения граждан РУз к административной и уголовной ответственности за нарушение законов страны пребывания.
В связи с этим узбекистанцев призвали быть бдительнее.
"Если (например, в соцсетях. — Прим. ред.) вам предлагают услуги по оформлению иностранных виз и необходимых документов для работы или учебы в европейских странах, проконсультируйтесь с Агентством по внешней трудовой миграции (номера телефонов: 71 202 33 55, 71 200 00 61) и посольствами Узбекистана за рубежом, — призвали в диппредставительстве. — За границей не забудьте встать на консульский учет".
"Если вы, находясь за границей, были обмануты мошенниками, пострадали от их противоправных действий, обращайтесь в иностранные правоохранительные органы или посольство Узбекистана в Бельгии по следующему номеру: 32 2 661 20 42. Электронная почта: consulat@uzbekistan.be. Также с нами можно связаться через Telegram: https://t.me/CONSULMFAUZ", — напомнили в диппредставительстве.
Ранее Министерство иностранных дел РУз предупредило соотечественников
, пытающихся выехать в США и страны Европы через Украину, о росте мошенничества среди украинских посредников в организации такого транзита.