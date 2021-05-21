https://uz.sputniknews.ru/20210521/posolstvo-uzbekistana-v-belgii-predupredilo-sograjdan-ob-aktivizatsii-moshennikov-18847339.html

Посольство Узбекистана в Бельгии предупредило сограждан об активизации мошенников

Посольство Узбекистана в Бельгии предупредило сограждан об активизации мошенников

В настоящее время, в связи с постепенным возобновлением авиасообщения и смягчением карантинных мер по COVID-19, растет число граждан РУз, выезжающих на работу... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T17:36+0500

2021-05-21T17:36+0500

2021-05-21T17:36+0500

общество

мошенничество

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Посольство Узбекистана в Бельгии предупредило соотечественников об активизации мошенников, которые нелегально отправляют узбекистанцев на работу в страны Западной Европы. Отмечается, что узбекистанцы попадают в ловушку мошенников в том числе из-за незнания иностранных языков. Некоторые, по данным посольства, уже лишились денег в результате обмана и сейчас находится в сложной ситуации. В связи с этим узбекистанцев призвали быть бдительнее."Если вы, находясь за границей, были обмануты мошенниками, пострадали от их противоправных действий, обращайтесь в иностранные правоохранительные органы или посольство Узбекистана в Бельгии по следующему номеру: 32 2 661 20 42. Электронная почта: consulat@uzbekistan.be. Также с нами можно связаться через Telegram: https://t.me/CONSULMFAUZ", — напомнили в диппредставительстве.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайРанее Министерство иностранных дел РУз предупредило соотечественников, пытающихся выехать в США и страны Европы через Украину, о росте мошенничества среди украинских посредников в организации такого транзита.

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мошенничество, узбекистанцы