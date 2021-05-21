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Узбекистан активизирует сотрудничество с одним из ведущих юридических вузов РФ
Узбекистан активизирует сотрудничество с одним из ведущих юридических вузов РФ
В планах — круглый стол, научный и образовательный обмен, издание специализированного журнала по Центральной Азии. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T11:01+0500
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общество
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Национальный центр по правам человека (НЦПЧ) Узбекистана намерен активизировать научный и образовательный обмен с Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА), сообщает пресс-служба центра.Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор НЦПЧ РУз Акмаль Саидов и руководство МГЮА обсудили в Москве направления сотрудничества.Представители МГЮА также пригласили аспирантов юридических вузов Узбекистана принять участие в летней и зимней школах российского университета, а узбекских правоведов — в традиционных Московском юридическом форуме и Кутафинских чтениях.Стороны также обсудили возможности взаимных публикаций в изданиях МГЮА и ежеквартальных журналах НЦПЧ, издание специализированного журнала по Центральной Азии, создание дорожной карты по взаимодействию московского вуза с национальными правозащитными институтами Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210520/uzbekistan-podgotovil-proekt-sozdaniya-platformy-dlya-obmena-pravovoy-informatsiey-v-sng-18820990.html
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национальный центр республики узбекистан по правам человека, вуз
Узбекистан активизирует сотрудничество с одним из ведущих юридических вузов РФ
11:01 21.05.2021 (обновлено: 11:04 21.05.2021)
В планах — круглый стол, научный и образовательный обмен, издание специализированного журнала по Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Национальный центр по правам человека (НЦПЧ) Узбекистана намерен активизировать научный и образовательный обмен с Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА), сообщает пресс-служба центра.
Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор НЦПЧ РУз Акмаль Саидов и руководство МГЮА обсудили в Москве направления сотрудничества.
"Российской инициативой стало предложение о проведении круглого стола, посвященного международному праву и аспектам его реализации в Центральной Азии", — говорится в релизе.
Представители МГЮА также пригласили аспирантов юридических вузов Узбекистана принять участие в летней и зимней школах российского университета, а узбекских правоведов — в традиционных Московском юридическом форуме и Кутафинских чтениях.
Стороны также обсудили возможности взаимных публикаций в изданиях МГЮА и ежеквартальных журналах НЦПЧ, издание специализированного журнала по Центральной Азии, создание дорожной карты по взаимодействию московского вуза с национальными правозащитными институтами Узбекистана.