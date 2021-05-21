https://uz.sputniknews.ru/20210521/uzbekistan-aktiviziruet-sotrudnichestvo-s-odnim-iz-veduschix-yuridicheskix-vuzov-rf-18838095.html

Узбекистан активизирует сотрудничество с одним из ведущих юридических вузов РФ

Узбекистан активизирует сотрудничество с одним из ведущих юридических вузов РФ

В планах — круглый стол, научный и образовательный обмен, издание специализированного журнала по Центральной Азии. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T11:01+0500

2021-05-21T11:01+0500

2021-05-21T11:04+0500

общество

национальный центр республики узбекистан по правам человека

вуз

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Национальный центр по правам человека (НЦПЧ) Узбекистана намерен активизировать научный и образовательный обмен с Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА), сообщает пресс-служба центра.Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор НЦПЧ РУз Акмаль Саидов и руководство МГЮА обсудили в Москве направления сотрудничества.Представители МГЮА также пригласили аспирантов юридических вузов Узбекистана принять участие в летней и зимней школах российского университета, а узбекских правоведов — в традиционных Московском юридическом форуме и Кутафинских чтениях.Стороны также обсудили возможности взаимных публикаций в изданиях МГЮА и ежеквартальных журналах НЦПЧ, издание специализированного журнала по Центральной Азии, создание дорожной карты по взаимодействию московского вуза с национальными правозащитными институтами Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210520/uzbekistan-podgotovil-proekt-sozdaniya-platformy-dlya-obmena-pravovoy-informatsiey-v-sng-18820990.html

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национальный центр республики узбекистан по правам человека, вуз