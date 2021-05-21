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Власти Узбекистана усилят поддержку женщин, подвергшихся насилию
Власти Узбекистана усилят поддержку женщин, подвергшихся насилию
Глава республики подписал постановление "О дополнительных мерах по реабилитации женщин, пострадавших от насилия". 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T12:57+0500
2021-05-21T13:03+0500
общество
женщины
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин, подвергшихся притеснениям и насилию, будет создан при Министерстве по поддержке махалли и семьи Узбекистана.Это предусмотрено новым постановлением президента. Документ опубликован на портале Lex.uz.Центры будут работать на основе принципов анонимности, конфиденциальности информации, профессионального мастерства и безопасности. Им разрешается привлекать психологов и волонтеров.Основные задачи центров:С 1 июня 2021 года Министерство по поддержке махалли и семьи будет будет координировать работу центров. Министерство внутренних дел — вести учет лиц, получивших охранный ордер (притеснявших или склонных к насилию), помогать женщинам восстанавливать утерянные документы. Министерство народного образования — формировать списки девушек, склонных к совершению суицида, оказание им помощи. Минздрав будет отвечать за оказание первой медицинской помощи женщинам и лечение подопечных центров, Минтруд — за занятость и профориентацию женщин.В течение месяца для женщин заработает круглосуточный телефон доверия.Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ранее провел исследование, по результатам которого социологи сделали вывод, что поднять руку на жену готов каждый десятый узбекистанец.Эксперты назвали такой результат тревожным, но констатировали, что большинство респондентов все же считают физическое насилие в семье недопустимым.
https://uz.sputniknews.ru/20201014/Zhenschina-v-ogne--muzhchiny-v-storone-kto-spaset-uzbekistanok-ot-proizvola-15181713.html
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женщины, помощь, узбекистан

Власти Узбекистана усилят поддержку женщин, подвергшихся насилию

12:57 21.05.2021 (обновлено: 13:03 21.05.2021)
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© CC0 / Unsplash / Luis GalvezПлачущая женщина
Плачущая женщина - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© CC0 / Unsplash / Luis Galvez
Глава республики подписал постановление "О дополнительных мерах по реабилитации женщин, пострадавших от насилия".
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин, подвергшихся притеснениям и насилию, будет создан при Министерстве по поддержке махалли и семьи Узбекистана.
Это предусмотрено новым постановлением президента. Документ опубликован на портале Lex.uz.

При центре будут действовать 28 территориальных центров — 14 региональных и 14 межрайонных.

Центры будут работать на основе принципов анонимности, конфиденциальности информации, профессионального мастерства и безопасности. Им разрешается привлекать психологов и волонтеров.
Основные задачи центров:
оказание экстренной помощи в анонимной форме женщинам, пострадавшим от притеснений и насилия, а также покушавшимся на свою жизнь или склонным к совершению суицида;
содействие в получении гарантий их прав;
возвращение к нормальной жизни женщин, пытавшихся совершить суицид;
анализ конфликтных ситуаций, семейно-бытового насилия и суицидального поведения, причин и условий. Проведение профилактических мероприятий.
С 1 июня 2021 года Министерство по поддержке махалли и семьи будет будет координировать работу центров. Министерство внутренних дел — вести учет лиц, получивших охранный ордер (притеснявших или склонных к насилию), помогать женщинам восстанавливать утерянные документы. Министерство народного образования — формировать списки девушек, склонных к совершению суицида, оказание им помощи. Минздрав будет отвечать за оказание первой медицинской помощи женщинам и лечение подопечных центров, Минтруд — за занятость и профориентацию женщин.
В течение месяца для женщин заработает круглосуточный телефон доверия.
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Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ранее провел исследование, по результатам которого социологи сделали вывод, что поднять руку на жену готов каждый десятый узбекистанец.
Эксперты назвали такой результат тревожным, но констатировали, что большинство респондентов все же считают физическое насилие в семье недопустимым.
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