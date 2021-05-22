https://uz.sputniknews.ru/20210522/bolee-150-elektromobiley-importiroval-uzbekistan-v-yanvare-aprele-18855502.html

Свыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле

Свыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле

В общей сложности на произведенные на рубежом авто было потрачено 3,4 миллиона долларов. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-22T13:19+0500

2021-05-22T13:19+0500

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экономика

электромобиль

импорт

государственный комитет по статистике

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан в январе-апреле импортировал более 150 электромобилей, сообщает Государственный комитет по статистике.Только в апреле в республику было ввезено 65 электромобилей.Больше всего таких машин доставили в страну из Китая (119) и Турции (24). Далее идут Южная Корея (четыре), США (четыре), Германия (три), Литва и Латвия (по одному).Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайСто пятьдесят электромобилей импортировал Ташкент. По два было ввезено в Самаркандскую и Андижанскую области, по одному — в Ташкентскую и Сырдарьинскую.В общей сложности на импортные авто в январе-апреле было потрачено 3,4 миллиона долларов.В Узбекистане на сегодня электромобили не выпускаются.

https://uz.sputniknews.ru/20210310/ekspert-obyasnil-zachem-uzbekistan-planiruet-naladit-proizvodstvo-elektromobiley-17636413.html

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электромобиль, импорт, государственный комитет по статистике