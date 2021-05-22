Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210522/bolee-150-elektromobiley-importiroval-uzbekistan-v-yanvare-aprele-18855502.html
Свыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле
Свыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле
В общей сложности на произведенные на рубежом авто было потрачено 3,4 миллиона долларов. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T13:19+0500
2021-05-22T13:26+0500
экономика
электромобиль
импорт
государственный комитет по статистике
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/16/18856201_0:265:2729:1800_1920x0_80_0_0_18d6a249537035833e54f175e7233f32.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан в январе-апреле импортировал более 150 электромобилей, сообщает Государственный комитет по статистике.Только в апреле в республику было ввезено 65 электромобилей.Больше всего таких машин доставили в страну из Китая (119) и Турции (24). Далее идут Южная Корея (четыре), США (четыре), Германия (три), Литва и Латвия (по одному).Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайСто пятьдесят электромобилей импортировал Ташкент. По два было ввезено в Самаркандскую и Андижанскую области, по одному — в Ташкентскую и Сырдарьинскую.В общей сложности на импортные авто в январе-апреле было потрачено 3,4 миллиона долларов.В Узбекистане на сегодня электромобили не выпускаются.
https://uz.sputniknews.ru/20210310/ekspert-obyasnil-zachem-uzbekistan-planiruet-naladit-proizvodstvo-elektromobiley-17636413.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/16/18856201_0:1:2729:2047_1920x0_80_0_0_563fd7bcf02302affec96673792c0785.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
электромобиль, импорт, государственный комитет по статистике

Свыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле

13:19 22.05.2021 (обновлено: 13:26 22.05.2021)
993
© CC0 / Unsplash / the blowupЭлектромобиль. Иллюстративное фото
Электромобиль. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2021
© CC0 / Unsplash / the blowup
В общей сложности на произведенные на рубежом авто было потрачено 3,4 миллиона долларов.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан в январе-апреле импортировал более 150 электромобилей, сообщает Государственный комитет по статистике.
"В январе-апреле 2021 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано 156 электромобилей — на 138 больше, чем за аналогичный период 2020-го", — говорится в публикации на сайте Госкомстата.
Только в апреле в республику было ввезено 65 электромобилей.
Больше всего таких машин доставили в страну из Китая (119) и Турции (24). Далее идут Южная Корея (четыре), США (четыре), Германия (три), Литва и Латвия (по одному).
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
Сто пятьдесят электромобилей импортировал Ташкент. По два было ввезено в Самаркандскую и Андижанскую области, по одному — в Ташкентскую и Сырдарьинскую.
В общей сложности на импортные авто в январе-апреле было потрачено 3,4 миллиона долларов.
Андрей Осипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
Эксперт объяснил, зачем Узбекистан планирует наладить производство электромобилей
10 марта, 16:25
6068
В Узбекистане на сегодня электромобили не выпускаются.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:01Узбекистан хочет привлечь Россию к модернизации Шуртанского ГХК
15:00Власти РУз собираются навести порядок в строительной сфере — постановление правительства
14:24Путин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем
13:50Минюст Узбекистана попросил живущих в России юристов-соотечественников помочь мигрантам
13:19Свыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле
12:40Зеленский объявил крестовый поход против Коломойского и Фирташа
12:00Газовый баллон взорвался в легковушке в Кашкадарье: погибли два человека
11:38Сотни узбекских мигрантов пожаловались на задержки зарплаты в Москве
11:13Сколько бензина произвел Узбекистан с начала года
10:50России нужна предсказуемая и стабильная конфронтация с США
10:38Город-букет Наманган: программа юбилейного фестиваля цветов
10:11Госкомстат назвал сумму внешнеторгового оборота Узбекистана
ВчераUzAirways запустила регулярные рейсы в соседнее государство
ВчераВ МЧС объяснили причину камнепада на перевале "Камчик"
ВчераК чему может привести потепление в ЦА — ответ эксперта
ВчераУзбекистанцы завоевали еще две лицензии на Олимпиаду в Токио
ВчераУзбекистанцы задолжали за воду более $50 млн
ВчераДжахонгир Артыкходжаев встретился с руководством ФК "Пахтакор"
ВчераПолыхнет ли в Центральной Азии после ухода США из Афганистана?
ВчераАО "Узтрансгаз" построит к 2023 году 315 км газопровода