https://uz.sputniknews.ru/20210522/bolee-150-elektromobiley-importiroval-uzbekistan-v-yanvare-aprele-18855502.html
Свыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле
Свыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле
В общей сложности на произведенные на рубежом авто было потрачено 3,4 миллиона долларов. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T13:19+0500
2021-05-22T13:19+0500
2021-05-22T13:26+0500
экономика
электромобиль
импорт
государственный комитет по статистике
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан в январе-апреле импортировал более 150 электромобилей, сообщает Государственный комитет по статистике.Только в апреле в республику было ввезено 65 электромобилей.Больше всего таких машин доставили в страну из Китая (119) и Турции (24). Далее идут Южная Корея (четыре), США (четыре), Германия (три), Литва и Латвия (по одному).Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайСто пятьдесят электромобилей импортировал Ташкент. По два было ввезено в Самаркандскую и Андижанскую области, по одному — в Ташкентскую и Сырдарьинскую.В общей сложности на импортные авто в январе-апреле было потрачено 3,4 миллиона долларов.В Узбекистане на сегодня электромобили не выпускаются.
https://uz.sputniknews.ru/20210310/ekspert-obyasnil-zachem-uzbekistan-planiruet-naladit-proizvodstvo-elektromobiley-17636413.html
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электромобиль, импорт, государственный комитет по статистике
Свыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле
13:19 22.05.2021 (обновлено: 13:26 22.05.2021)
В общей сложности на произведенные на рубежом авто было потрачено 3,4 миллиона долларов.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан в январе-апреле импортировал более 150 электромобилей, сообщает Государственный комитет по статистике.
"В январе-апреле 2021 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано 156 электромобилей — на 138 больше, чем за аналогичный период 2020-го", — говорится в публикации
на сайте Госкомстата.
Только в апреле в республику было ввезено 65 электромобилей.
Больше всего таких машин доставили в страну из Китая (119) и Турции (24). Далее идут Южная Корея (четыре), США (четыре), Германия (три), Литва и Латвия (по одному).
Сто пятьдесят электромобилей импортировал Ташкент. По два было ввезено в Самаркандскую и Андижанскую области, по одному — в Ташкентскую и Сырдарьинскую.
В общей сложности на импортные авто в январе-апреле было потрачено 3,4 миллиона долларов.
В Узбекистане на сегодня электромобили не выпускаются.