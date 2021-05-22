https://uz.sputniknews.ru/20210522/gorod-buket-namangan-programma-yubileynogo-festivalya-tsvetov-18850102.html

Город-букет Наманган: программа юбилейного фестиваля цветов

Город-букет Наманган: программа юбилейного фестиваля цветов

В Намангане с 23 по 31 мая состоится юбилейный, 60-й цветочный фестиваль. Традиционно это одно из самых ярких событий года не только в рамках республики, но и... 22.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-22T10:38+0500

2021-05-22T10:38+0500

2021-05-22T10:38+0500

инфографика

цветы

фестиваль

наманган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/15/18849975_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e61aaf46d8f3a797813d9fad8abf55ef.png

Гостям фестиваля, а их ожидается на цветочной неделе до полумиллиона, есть что посмотреть. В первый день праздника — 23 мая — состоится грандиозный цветочный автомобильный парад. В парке Бабура, где пройдут основные мероприятия, высадят до 10 миллионов цветов, а посетители смогут полюбоваться невероятными цветочными скульптурами и ландшафтными экспозициями.Праздник благоухания: в Намангане готовятся к традиционному фестивалю цветов >>Фестиваль цветов — это не только праздник для всех ценителей прекрасного, но и возможность для флористов и дизайнеров, ремесленников и ландшафтных специалистов проявить себя, обменяться опытом с коллегами и продемонстрировать свой талант широкой публике. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>Об истории одного из самых популярных фестивалей республики. а также о программе юбилейной цветочной недели смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, цветы, фестиваль, наманган