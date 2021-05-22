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https://uz.sputniknews.ru/20210522/gorod-buket-namangan-programma-yubileynogo-festivalya-tsvetov-18850102.html
Город-букет Наманган: программа юбилейного фестиваля цветов
Город-букет Наманган: программа юбилейного фестиваля цветов
В Намангане с 23 по 31 мая состоится юбилейный, 60-й цветочный фестиваль. Традиционно это одно из самых ярких событий года не только в рамках республики, но и... 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T10:38+0500
2021-05-22T10:38+0500
инфографика
цветы
фестиваль
наманган
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Гостям фестиваля, а их ожидается на цветочной неделе до полумиллиона, есть что посмотреть. В первый день праздника — 23 мая — состоится грандиозный цветочный автомобильный парад. В парке Бабура, где пройдут основные мероприятия, высадят до 10 миллионов цветов, а посетители смогут полюбоваться невероятными цветочными скульптурами и ландшафтными экспозициями.Праздник благоухания: в Намангане готовятся к традиционному фестивалю цветов &gt;&gt;Фестиваль цветов — это не только праздник для всех ценителей прекрасного, но и возможность для флористов и дизайнеров, ремесленников и ландшафтных специалистов проявить себя, обменяться опытом с коллегами и продемонстрировать свой талант широкой публике. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;Об истории одного из самых популярных фестивалей республики. а также о программе юбилейной цветочной недели смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, цветы, фестиваль, наманган

Город-букет Наманган: программа юбилейного фестиваля цветов

10:38 22.05.2021
337
В Намангане с 23 по 31 мая состоится юбилейный, 60-й цветочный фестиваль. Традиционно это одно из самых ярких событий года не только в рамках республики, но и во всем регионе.
Фестиваль цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан
Фестиваль цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан
Гостям фестиваля, а их ожидается на цветочной неделе до полумиллиона, есть что посмотреть. В первый день праздника — 23 мая — состоится грандиозный цветочный автомобильный парад. В парке Бабура, где пройдут основные мероприятия, высадят до 10 миллионов цветов, а посетители смогут полюбоваться невероятными цветочными скульптурами и ландшафтными экспозициями.
Праздник благоухания: в Намангане готовятся к традиционному фестивалю цветов >>
Фестиваль цветов — это не только праздник для всех ценителей прекрасного, но и возможность для флористов и дизайнеров, ремесленников и ландшафтных специалистов проявить себя, обменяться опытом с коллегами и продемонстрировать свой талант широкой публике.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>
Об истории одного из самых популярных фестивалей республики. а также о программе юбилейной цветочной недели смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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