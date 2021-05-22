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Узбекистан хочет привлечь Россию к модернизации Шуртанского ГХК
Узбекистан хочет привлечь Россию к модернизации Шуртанского ГХК
Делегация "Узбекнефтегаза" во время рабочего визита в РФ провела совместные переговоры с представителями Газпромбанка, ВЭБ.РФ и ЭКСАР. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T16:01+0500
2021-05-22T16:03+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" хочет привлечь российские финансовые институты к модернизации Шуртанского газохимического комплекса, сообщает пресс-служба компании.По данным пресс-службы, 16-19 мая делегация "Узбекнефтегаза" находилась в Москве с рабочим визитом. Были проведены совместные переговоры с представителями АО "Газпромбанк", ВЭБ.РФ и ЭКСАР.За последние четыре года Газпромбанк: ВЭБ.РФ и ЭКСАР выделили на реализацию инвестпроектов нефтегазовой отрасли в Узбекистане кредитные средства в размере более 1,3 миллиарда долларов."И эта цифра вырастет в ближайшее время", — отметили в узбекской компании."В частности, &lt;...&gt; прорабатывается привлечение долгосрочного кредита на реализацию инвестиционного проекта "Программа по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017–2021 годы (II Этап)", — говорится в публикации.В конце 2018 года сообщалось, что "дочка" Газпромбанка — компания Enter Engineering Pte Ltd — подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса.Тогда же отмечалось, что ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей по производству полимеров — 280 тысяч тонн полиэтилена и 100 тысяч тонн полипропилена — запланирован на 2021 год.Позднее, в мае 2019-го "Узбекнефтегаз" сообщил, что участие в модернизации Шуртанского ГХК может принять Государственный банк развития Китая.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/veb-nameren-prisutstvovat-v-ekonomike-uzbekistana-s-proektami-na-8-mlrd-18469037.html
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эксар, узбекистан, вэб.рф, газпромбанк

Узбекистан хочет привлечь Россию к модернизации Шуртанского ГХК

16:01 22.05.2021 (обновлено: 16:03 22.05.2021)
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© Sputnik / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкУДП «Шуртанский газо-химический комплекс»
УДП «Шуртанский газо-химический комплекс» - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2021
© Sputnik / Александр Гращенков
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Делегация "Узбекнефтегаза" во время рабочего визита в РФ провела совместные переговоры с представителями Газпромбанка, ВЭБ.РФ и ЭКСАР.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" хочет привлечь российские финансовые институты к модернизации Шуртанского газохимического комплекса, сообщает пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, 16-19 мая делегация "Узбекнефтегаза" находилась в Москве с рабочим визитом. Были проведены совместные переговоры с представителями АО "Газпромбанк", ВЭБ.РФ и ЭКСАР.

"<...> достигнута договоренность о рассмотрении со стороны российских финансовых институтов участия в финансировании инвестиционного проекта "Расширение производственной мощности Шуртанского газохимического комплекса", — говорится в публикации на Telegram-канале "Узбекнефтегаза".

За последние четыре года Газпромбанк: ВЭБ.РФ и ЭКСАР выделили на реализацию инвестпроектов нефтегазовой отрасли в Узбекистане кредитные средства в размере более 1,3 миллиарда долларов.
"И эта цифра вырастет в ближайшее время", — отметили в узбекской компании.
"В частности, <...> прорабатывается привлечение долгосрочного кредита на реализацию инвестиционного проекта "Программа по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017–2021 годы (II Этап)", — говорится в публикации.
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В конце 2018 года сообщалось, что "дочка" Газпромбанка — компания Enter Engineering Pte Ltd — подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса.
Тогда же отмечалось, что ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей по производству полимеров — 280 тысяч тонн полиэтилена и 100 тысяч тонн полипропилена — запланирован на 2021 год.
Позднее, в мае 2019-го "Узбекнефтегаз" сообщил, что участие в модернизации Шуртанского ГХК может принять Государственный банк развития Китая.
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