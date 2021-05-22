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Узбекистан хочет привлечь Россию к модернизации Шуртанского ГХК

Узбекистан хочет привлечь Россию к модернизации Шуртанского ГХК

Делегация "Узбекнефтегаза" во время рабочего визита в РФ провела совместные переговоры с представителями Газпромбанка, ВЭБ.РФ и ЭКСАР. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-22T16:01+0500

2021-05-22T16:01+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" хочет привлечь российские финансовые институты к модернизации Шуртанского газохимического комплекса, сообщает пресс-служба компании.По данным пресс-службы, 16-19 мая делегация "Узбекнефтегаза" находилась в Москве с рабочим визитом. Были проведены совместные переговоры с представителями АО "Газпромбанк", ВЭБ.РФ и ЭКСАР.За последние четыре года Газпромбанк: ВЭБ.РФ и ЭКСАР выделили на реализацию инвестпроектов нефтегазовой отрасли в Узбекистане кредитные средства в размере более 1,3 миллиарда долларов."И эта цифра вырастет в ближайшее время", — отметили в узбекской компании."В частности, <...> прорабатывается привлечение долгосрочного кредита на реализацию инвестиционного проекта "Программа по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017–2021 годы (II Этап)", — говорится в публикации.В конце 2018 года сообщалось, что "дочка" Газпромбанка — компания Enter Engineering Pte Ltd — подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса.Тогда же отмечалось, что ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей по производству полимеров — 280 тысяч тонн полиэтилена и 100 тысяч тонн полипропилена — запланирован на 2021 год.Позднее, в мае 2019-го "Узбекнефтегаз" сообщил, что участие в модернизации Шуртанского ГХК может принять Государственный банк развития Китая.

https://uz.sputniknews.ru/20210423/veb-nameren-prisutstvovat-v-ekonomike-uzbekistana-s-proektami-na-8-mlrd-18469037.html

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