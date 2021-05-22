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https://uz.sputniknews.ru/20210522/zelenskiy-obyavil-krestovyy-poxod-protiv-kolomoyskogo-i-firtasha-18854911.html
Зеленский объявил крестовый поход против Коломойского и Фирташа
Зеленский объявил крестовый поход против Коломойского и Фирташа
История с "дворцовым" переворотом в крупнейшем украинском монополисте — "Нафтогазе Украины", когда Андрея Коболева на посту главы компании сменил Юрий... 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T12:40+0500
2021-05-22T12:40+0500
колумнисты
владимир зеленский
украина
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Несмотря на довольно грозное заявление "семипосольщины" (послов стран G7), дружный визг киевских "соросят" и более важное фырканье со стороны их руководящих органов, включая Государственный департамент США, Зеленский и Ко от принятого решения отказываться не стали. А госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев не стал приказывать президенту Зеленскому вернуть Коболева, ограничившись заявлением: "На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред, международный вред имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и будет двигаться вперед к корпоративному управлению "Нафтогазом". Оно должно быть прозрачным, независимым и обязательно служить интересам украинцев". Что в переводе выглядит так, что, мол, фамилия аборигена, возглавляющего компанию, нам неинтересна, но нашу схему заработка и контроля ломать нельзя, а со своей долей делайте что хотите.Похоже, именно это вдохновило нового главу "Нафтогаза" начать вещать о своих планах, среди которых смена наблюдательного совета (НС), перехват контроля над "дочкой" "Нафтогаза" "Укрнафтой" у Игоря Коломойского, экспроприация облгазов у Дмитрия Фирташа и обеспечение населения газом внутренней добычи. Из этих намерений следует, что Витренко должен будет на какое-то время стабилизировать цену на газ для населения для обеспечения политических интересов Зеленского, заставив заплатить за это Коломойского и Фирташа. Не факт, что это ему в итоге удастся. Но факт, что Зеленский дал Витренко добро на еще большую монополизацию "Нафтогазом" рынка углеводородов.Перехватить управление "Укрнафтой" у Коломойского пытались неоднократно и многие. В частности, серьезные попытки осуществляли Янукович и Порошенко. Но Игорь Валерьевич, сосредоточив 42% акций компании (50% плюс одна акция у "Нафтогаза") еще во времена Кучмы, с тех времен ее и "доит"."Укрнафта" — крупнейшая нефтегазовая компания Украины. Она добывает до 2/3 украинской нефти и газового конденсата (1,5 миллиона тонн) и около шести процентов газа (1,1 миллиарда кубометров). Плюс владеет сетью АЗС.Работая на высокомаржинальных рынках, компания стабильно недоплачивала налоги, и к концу прошлого года ее долги достигли рекордных 30 миллиардов гривен. После чего Коломойский сумел договориться с государством о погашении задолженности, получив для этого от "Нафтогаза" почти 40 миллиардов гривен — большую часть в качестве предоплаты за будущие поставки газа в течение неизвестного количества лет.Чистый доход компании в прошлом году превысил 35 миллиардов гривен, а валовая прибыль — 17,5 миллиарда.Цель перехватить управление такой жемчужиной понятна. Вопрос в том, сумеют ли Зеленский и Витренко сделать то, что не смогли в прошлом Янукович и Порошенко. Впрочем, не исключен "договорняк", при котором управление все же перейдет к "Нафтогазу", но Коломойский не останется внакладе.Идея "отжать" у австрийского сидельца Фирташа принадлежащие ему облгазы тоже не нова. Тарифный кризис нынешней зимы, когда люди вышли на протесты против роста цен на газ, руководство "Нафтогаза" пыталось направить именно против облгазов Фирташа.Одновременно "Нафтогаз" агрессивно вышел на рынок розничных продаж газа домохозяйствам, демпингуя на нем. "Нафтогаз", будучи почти полным монополистом по добыче внутреннего дешевого газа, может себе позволить продавать его населению не в пять раз выше себестоимости, а, скажем, в четыре. У Фирташа же такой возможности нет — он перепродает преимущественно газ, покупаемый у "Нафтогаза". Но зато у него лучше обстоят дела с инфраструктурой доставки и базой потребителей. В былые времена, когда газ населению продавался по сниженному тарифу, "Нафтогазу" до розничного рынка дела не было. Сегодня дело обстоит иначе: "отжать" у Фирташа его торговую наценку и живой финансовый поток — "святое" дело.Но, конечно, к цели обеспечения населения газом собственной добычи все это никакого отношения не имеет. Будучи монополистом по добыче газа, обеспечить население газом собственной добычи "Нафтогаз" может и сейчас. Причем теоретически по любой цене вплоть до себестоимости. Но этого не могут позволить "западные партнеры", присосавшиеся к компании. Да и украинские руководители обделять себя, даже во имя благой цели удержания рейтингов, думается, не готовы.Зато, "отжав" активы Коломойского и Фирташа, в краткосрочной перспективе станет возможным стабилизировать в стране цены на газ без ущерба для себя и внешних кураторов. Но если этот фокус пройдет, то монопольное положение "Нафтогаза" лишь укрепится, что в будущем позволит еще более эффективно "доить" и население, и оставшийся реальный сектор.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20201106/Naftogaz-Ukrainy-okazalsya-nenuzhnoy-Ukraine-ubytochnoy-kompaniey-15335890.html
https://uz.sputniknews.ru/20210520/dva-goda-zelenskogo-u-vlasti--luchshee-chto-moglo-sluchitsya-s-ukrainoy-18816711.html
https://uz.sputniknews.ru/20210517/zelenskiy-obnarujil-klondayk-dlya-ukrainskogo-byudjeta-18757237.html
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Валерий Михайлов
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владимир зеленский, украина

Зеленский объявил крестовый поход против Коломойского и Фирташа

12:40 22.05.2021
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© CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2021
© CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Валерий Михайлов - Sputnik Узбекистан
Валерий Михайлов
Все материалы
История с "дворцовым" переворотом в крупнейшем украинском монополисте — "Нафтогазе Украины", когда Андрея Коболева на посту главы компании сменил Юрий Витренко, получает свое развитие.
Несмотря на довольно грозное заявление "семипосольщины" (послов стран G7), дружный визг киевских "соросят" и более важное фырканье со стороны их руководящих органов, включая Государственный департамент США, Зеленский и Ко от принятого решения отказываться не стали.
А госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев не стал приказывать президенту Зеленскому вернуть Коболева, ограничившись заявлением: "На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред, международный вред имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и будет двигаться вперед к корпоративному управлению "Нафтогазом". Оно должно быть прозрачным, независимым и обязательно служить интересам украинцев". Что в переводе выглядит так, что, мол, фамилия аборигена, возглавляющего компанию, нам неинтересна, но нашу схему заработка и контроля ломать нельзя, а со своей долей делайте что хотите.
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Похоже, именно это вдохновило нового главу "Нафтогаза" начать вещать о своих планах, среди которых смена наблюдательного совета (НС), перехват контроля над "дочкой" "Нафтогаза" "Укрнафтой" у Игоря Коломойского, экспроприация облгазов у Дмитрия Фирташа и обеспечение населения газом внутренней добычи. Из этих намерений следует, что Витренко должен будет на какое-то время стабилизировать цену на газ для населения для обеспечения политических интересов Зеленского, заставив заплатить за это Коломойского и Фирташа. Не факт, что это ему в итоге удастся. Но факт, что Зеленский дал Витренко добро на еще большую монополизацию "Нафтогазом" рынка углеводородов.
Перехватить управление "Укрнафтой" у Коломойского пытались неоднократно и многие. В частности, серьезные попытки осуществляли Янукович и Порошенко. Но Игорь Валерьевич, сосредоточив 42% акций компании (50% плюс одна акция у "Нафтогаза") еще во времена Кучмы, с тех времен ее и "доит".
"Укрнафта" — крупнейшая нефтегазовая компания Украины. Она добывает до 2/3 украинской нефти и газового конденсата (1,5 миллиона тонн) и около шести процентов газа (1,1 миллиарда кубометров). Плюс владеет сетью АЗС.
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Работая на высокомаржинальных рынках, компания стабильно недоплачивала налоги, и к концу прошлого года ее долги достигли рекордных 30 миллиардов гривен. После чего Коломойский сумел договориться с государством о погашении задолженности, получив для этого от "Нафтогаза" почти 40 миллиардов гривен — большую часть в качестве предоплаты за будущие поставки газа в течение неизвестного количества лет.
Чистый доход компании в прошлом году превысил 35 миллиардов гривен, а валовая прибыль — 17,5 миллиарда.
Цель перехватить управление такой жемчужиной понятна. Вопрос в том, сумеют ли Зеленский и Витренко сделать то, что не смогли в прошлом Янукович и Порошенко. Впрочем, не исключен "договорняк", при котором управление все же перейдет к "Нафтогазу", но Коломойский не останется внакладе.
Идея "отжать" у австрийского сидельца Фирташа принадлежащие ему облгазы тоже не нова. Тарифный кризис нынешней зимы, когда люди вышли на протесты против роста цен на газ, руководство "Нафтогаза" пыталось направить именно против облгазов Фирташа.
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17 мая, 10:31
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Одновременно "Нафтогаз" агрессивно вышел на рынок розничных продаж газа домохозяйствам, демпингуя на нем. "Нафтогаз", будучи почти полным монополистом по добыче внутреннего дешевого газа, может себе позволить продавать его населению не в пять раз выше себестоимости, а, скажем, в четыре. У Фирташа же такой возможности нет — он перепродает преимущественно газ, покупаемый у "Нафтогаза". Но зато у него лучше обстоят дела с инфраструктурой доставки и базой потребителей. В былые времена, когда газ населению продавался по сниженному тарифу, "Нафтогазу" до розничного рынка дела не было. Сегодня дело обстоит иначе: "отжать" у Фирташа его торговую наценку и живой финансовый поток — "святое" дело.
Но, конечно, к цели обеспечения населения газом собственной добычи все это никакого отношения не имеет. Будучи монополистом по добыче газа, обеспечить население газом собственной добычи "Нафтогаз" может и сейчас. Причем теоретически по любой цене вплоть до себестоимости. Но этого не могут позволить "западные партнеры", присосавшиеся к компании. Да и украинские руководители обделять себя, даже во имя благой цели удержания рейтингов, думается, не готовы.
Зато, "отжав" активы Коломойского и Фирташа, в краткосрочной перспективе станет возможным стабилизировать в стране цены на газ без ущерба для себя и внешних кураторов. Но если этот фокус пройдет, то монопольное положение "Нафтогаза" лишь укрепится, что в будущем позволит еще более эффективно "доить" и население, и оставшийся реальный сектор.
Источник: РИА Новости
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