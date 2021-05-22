https://uz.sputniknews.ru/20210522/zlovonie-v-sergeli-predpriyatiya-vinovniki-budut-vremenno-otklyucheny-ot-kanalizatsionnoy-seti-18859321.html
Зловоние в Сергели: предприятия-виновники будут временно отключены от канализационной сети
Зловоние в Сергели: предприятия-виновники будут временно отключены от канализационной сети
Ранее в Интернете распространилось сообщение "Когда жители Сергели будут дышать свежим воздухом?". Профильный комитет Сената взял проблему на контроль. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T17:02+0500
2021-05-22T17:02+0500
2021-05-22T17:02+0500
общество
сенат олий мажлиса
ташкент
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии изучил деятельность 18 потенциально опасных предприятий после появления в Сергелийском районе Ташкента неприятного запаха.Ранее сообщалось, что источником вони являются сточные воды на входной части первого трубопровода водоочистного сооружения "Салар". Всего эта аэрационная станция принимает сточные воды с 533 предприятий. Среди них потенциально опасные — 18, в том числе пять кожевенных заводов и шесть текстильных предприятий.В проверке работы этих 18 предприятий также приняли участие Госкомэкологии, Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды и ряд других ведомств.Выяснилось в том числе следующее:В комитете также напомнили, что сейчас готовится постановление Кабмина, предусматривающее реконструкцию локальных очистных сооружений этих предприятий, а также перенос пяти предприятий кожевенной промышленности за пределы Ташкента.
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сенат олий мажлиса, ташкент
Зловоние в Сергели: предприятия-виновники будут временно отключены от канализационной сети
Ранее в Интернете распространилось сообщение "Когда жители Сергели будут дышать свежим воздухом?". Профильный комитет Сената взял проблему на контроль.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии изучил
деятельность 18 потенциально опасных предприятий после появления в Сергелийском районе Ташкента неприятного запаха.
Ранее сообщалось, что источником вони являются сточные воды на входной части первого трубопровода водоочистного сооружения "Салар". Всего эта аэрационная станция принимает сточные воды с 533 предприятий. Среди них потенциально опасные — 18, в том числе пять кожевенных заводов и шесть текстильных предприятий.
В проверке работы этих 18 предприятий также приняли участие Госкомэкологии, Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды и ряд других ведомств.
Выяснилось в том числе следующее:
на предприятиях не налажен внутренний контроль за сбросом производственных сточных вод в канализационную систему;
территории предприятий, предназначенные для стоянки автомобилей, загрязнены остатками нефтепродуктов;
отходы, предназначенные для утилизации или переработки, своевременно не передаются соответствующим предприятиям.
В связи со всем этим, как и обещали ранее, решено отключить от канализационной сети предприятия с неисправными локальными очистными сооружениями до тех пор, пока они не устранят недостатки.
В комитете также напомнили, что сейчас готовится постановление Кабмина, предусматривающее реконструкцию локальных очистных сооружений этих предприятий, а также перенос пяти предприятий кожевенной промышленности за пределы Ташкента.