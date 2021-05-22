Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210522/zlovonie-v-sergeli-predpriyatiya-vinovniki-budut-vremenno-otklyucheny-ot-kanalizatsionnoy-seti-18859321.html
Зловоние в Сергели: предприятия-виновники будут временно отключены от канализационной сети
Зловоние в Сергели: предприятия-виновники будут временно отключены от канализационной сети
Ранее в Интернете распространилось сообщение "Когда жители Сергели будут дышать свежим воздухом?". Профильный комитет Сената взял проблему на контроль. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T17:02+0500
2021-05-22T17:02+0500
общество
сенат олий мажлиса
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/16/18859995_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a5039ae82ea3e7599024c4cfe2699e7b.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии изучил деятельность 18 потенциально опасных предприятий после появления в Сергелийском районе Ташкента неприятного запаха.Ранее сообщалось, что источником вони являются сточные воды на входной части первого трубопровода водоочистного сооружения "Салар". Всего эта аэрационная станция принимает сточные воды с 533 предприятий. Среди них потенциально опасные — 18, в том числе пять кожевенных заводов и шесть текстильных предприятий.В проверке работы этих 18 предприятий также приняли участие Госкомэкологии, Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды и ряд других ведомств.Выяснилось в том числе следующее:В комитете также напомнили, что сейчас готовится постановление Кабмина, предусматривающее реконструкцию локальных очистных сооружений этих предприятий, а также перенос пяти предприятий кожевенной промышленности за пределы Ташкента.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/16/18859995_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2c8b98ca00c977f5a62144aa839ad101.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сенат олий мажлиса, ташкент

Зловоние в Сергели: предприятия-виновники будут временно отключены от канализационной сети

17:02 22.05.2021
767
© CC0 / Unsplash / Sharon McCutcheonГрязная вода. Иллюстративное фото
Грязная вода. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2021
© CC0 / Unsplash / Sharon McCutcheon
Ранее в Интернете распространилось сообщение "Когда жители Сергели будут дышать свежим воздухом?". Профильный комитет Сената взял проблему на контроль.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии изучил деятельность 18 потенциально опасных предприятий после появления в Сергелийском районе Ташкента неприятного запаха.
Ранее сообщалось, что источником вони являются сточные воды на входной части первого трубопровода водоочистного сооружения "Салар". Всего эта аэрационная станция принимает сточные воды с 533 предприятий. Среди них потенциально опасные — 18, в том числе пять кожевенных заводов и шесть текстильных предприятий.
В проверке работы этих 18 предприятий также приняли участие Госкомэкологии, Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды и ряд других ведомств.
Выяснилось в том числе следующее:
на предприятиях не налажен внутренний контроль за сбросом производственных сточных вод в канализационную систему;
территории предприятий, предназначенные для стоянки автомобилей, загрязнены остатками нефтепродуктов;
отходы, предназначенные для утилизации или переработки, своевременно не передаются соответствующим предприятиям.

В связи со всем этим, как и обещали ранее, решено отключить от канализационной сети предприятия с неисправными локальными очистными сооружениями до тех пор, пока они не устранят недостатки.

В комитете также напомнили, что сейчас готовится постановление Кабмина, предусматривающее реконструкцию локальных очистных сооружений этих предприятий, а также перенос пяти предприятий кожевенной промышленности за пределы Ташкента.
201000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:17Эхо войны: как уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной — видео
17:46Представители БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан
17:02Зловоние в Сергели: предприятия-виновники будут временно отключены от канализационной сети
16:01Узбекистан хочет привлечь Россию к модернизации Шуртанского ГХК
15:00Власти РУз собираются навести порядок в строительной сфере — постановление правительства
14:24Путин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем
13:50Минюст Узбекистана попросил живущих в России юристов-соотечественников помочь мигрантам
13:19Свыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле
12:40Зеленский объявил крестовый поход против Коломойского и Фирташа
12:00Газовый баллон взорвался в легковушке в Кашкадарье: погибли два человека
11:38Сотни узбекских мигрантов пожаловались на задержки зарплаты в Москве
11:13Сколько бензина произвел Узбекистан с начала года
10:50России нужна предсказуемая и стабильная конфронтация с США
10:38Город-букет Наманган: программа юбилейного фестиваля цветов
10:11Госкомстат назвал сумму внешнеторгового оборота Узбекистана
ВчераUzAirways запустила регулярные рейсы в соседнее государство
ВчераВ МЧС объяснили причину камнепада на перевале "Камчик"
ВчераК чему может привести потепление в ЦА — ответ эксперта
ВчераУзбекистанцы завоевали еще две лицензии на Олимпиаду в Токио
ВчераУзбекистанцы задолжали за воду более $50 млн