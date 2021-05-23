https://uz.sputniknews.ru/20210523/peskov-obyasnil-kakie-strany-putin-imel-v-vidu-vo-fraze-pro-vybit-zuby-18867884.html

Песков объяснил, кого Путин имел в виду во фразе про "выбить зубы"

Песков объяснил, кого Путин имел в виду во фразе про "выбить зубы"

Российский лидер резко ответил желающим "что-то откусить" от страны во время заседания оргкомитета "Победа", которое прошло в четверг. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-23T18:06+0500

2021-05-23T18:06+0500

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россия

запад

дмитрий песков

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о готовности "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от России.Журналисты спросили представителя Кремля, какие страны глава государства имел в виду. Песков отметил, что РФ настроена дружить с другими государствами. Однако важно, чтобы не было подмены понятий: это не должно быть менторство, диктат, обманы или же двойные стандарты. По словам представителя Кремля, дружба должна быть именно дружбой, и это очень четко подчеркнул российский лидер. Между тем Песков отметил, что страна не позволит кому-либо покуситься на свою целостность. "Никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить", — пояснил представитель Кремля.Путин резко ответил желающим "что-то откусить" от страны во время заседания оргкомитета "Победа", которое прошло в четверг.Глава государства напомнил о некоторых публичных заявлениях, в которых выражалось недовольство тем, что богатства Сибири принадлежат только РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210522/putin-poobeschal-vybit-zuby-otvetit-est-chem-18857032.html

https://uz.sputniknews.ru/20210521/putin-poobeschal-vybit-zuby-vsem-kto-pokusitsya-na-tselostnost-rossii--video-18836693.html

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