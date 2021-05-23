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Продано оригинальное письмо Эйнштейна с знаменитой формулой E=mc²
Продано оригинальное письмо Эйнштейна с знаменитой формулой E=mc²
По оценке экспертов, в мире имеется только три рукописных текста ученого с этой формулой, ставшей фундаментальным концептом современной физики. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-23T17:25+0500
2021-05-23T17:25+0500
в мире
аукцион
письмо
наука
физика
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На бостонском аукционе RR Auction продан листок бумаги, на котором легендарный физик Альберт Эйнштейн написал "E=mc²" — формулу, выражающую эквивалентность массы и энергии.Это письмо было написано 26 октября 1946 года и предназначалось польско-американскому физику Людовику Зильбенштейну. Любопытный лот выставили на аукцион потомки Эйнштейна. За право стать обладателем листа бумаги боролись пять коллекционеров. В итоге, раритетное письмо приобрели за 1 243 707 долларов. Имя покупателя не раскрывается. Интересно, что в мире есть всего три экземпляра формулы E=mc², лично написанных знаменитым физиком.
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аукцион, письмо, наука, физика

Продано оригинальное письмо Эйнштейна с знаменитой формулой E=mc²

17:25 23.05.2021
1169
© AFP 2018Альберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2021
© AFP 2018
По оценке экспертов, в мире имеется только три рукописных текста ученого с этой формулой, ставшей фундаментальным концептом современной физики.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На бостонском аукционе RR Auction продан листок бумаги, на котором легендарный физик Альберт Эйнштейн написал "E=mc²" — формулу, выражающую эквивалентность массы и энергии.
Это письмо было написано 26 октября 1946 года и предназначалось польско-американскому физику Людовику Зильбенштейну.
Любопытный лот выставили на аукцион потомки Эйнштейна. За право стать обладателем листа бумаги боролись пять коллекционеров.
В итоге, раритетное письмо приобрели за 1 243 707 долларов. Имя покупателя не раскрывается.
Интересно, что в мире есть всего три экземпляра формулы E=mc², лично написанных знаменитым физиком.
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