https://uz.sputniknews.ru/20210523/prodano-originalnoe-pismo-eynshteyna-s-znamenitoy-formuloy-emc-18867567.html

Продано оригинальное письмо Эйнштейна с знаменитой формулой E=mc²

Продано оригинальное письмо Эйнштейна с знаменитой формулой E=mc²

По оценке экспертов, в мире имеется только три рукописных текста ученого с этой формулой, ставшей фундаментальным концептом современной физики. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-23T17:25+0500

2021-05-23T17:25+0500

2021-05-23T17:25+0500

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физика

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На бостонском аукционе RR Auction продан листок бумаги, на котором легендарный физик Альберт Эйнштейн написал "E=mc²" — формулу, выражающую эквивалентность массы и энергии.Это письмо было написано 26 октября 1946 года и предназначалось польско-американскому физику Людовику Зильбенштейну. Любопытный лот выставили на аукцион потомки Эйнштейна. За право стать обладателем листа бумаги боролись пять коллекционеров. В итоге, раритетное письмо приобрели за 1 243 707 долларов. Имя покупателя не раскрывается. Интересно, что в мире есть всего три экземпляра формулы E=mc², лично написанных знаменитым физиком.

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аукцион, письмо, наука, физика