https://uz.sputniknews.ru/20210523/prodano-originalnoe-pismo-eynshteyna-s-znamenitoy-formuloy-emc-18867567.html
Продано оригинальное письмо Эйнштейна с знаменитой формулой E=mc²
Продано оригинальное письмо Эйнштейна с знаменитой формулой E=mc²
По оценке экспертов, в мире имеется только три рукописных текста ученого с этой формулой, ставшей фундаментальным концептом современной физики. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-23T17:25+0500
2021-05-23T17:25+0500
2021-05-23T17:25+0500
в мире
аукцион
письмо
наука
физика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/17/18867541_0:120:1855:1163_1920x0_80_0_0_f328f22c307df9d30416a6f4c1892d15.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На бостонском аукционе RR Auction продан листок бумаги, на котором легендарный физик Альберт Эйнштейн написал "E=mc²" — формулу, выражающую эквивалентность массы и энергии.Это письмо было написано 26 октября 1946 года и предназначалось польско-американскому физику Людовику Зильбенштейну. Любопытный лот выставили на аукцион потомки Эйнштейна. За право стать обладателем листа бумаги боролись пять коллекционеров. В итоге, раритетное письмо приобрели за 1 243 707 долларов. Имя покупателя не раскрывается. Интересно, что в мире есть всего три экземпляра формулы E=mc², лично написанных знаменитым физиком.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/17/18867541_0:0:1855:1391_1920x0_80_0_0_5adb9fcffd6dc49ed4c1b6dc91f7d493.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аукцион, письмо, наука, физика
Продано оригинальное письмо Эйнштейна с знаменитой формулой E=mc²
По оценке экспертов, в мире имеется только три рукописных текста ученого с этой формулой, ставшей фундаментальным концептом современной физики.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На бостонском аукционе RR Auction продан листок бумаги, на котором легендарный физик Альберт Эйнштейн написал "E=mc²" — формулу, выражающую эквивалентность массы и энергии.
Это письмо было написано 26 октября 1946 года и предназначалось польско-американскому физику Людовику Зильбенштейну.
Любопытный лот выставили на аукцион потомки Эйнштейна. За право стать обладателем листа бумаги боролись пять коллекционеров.
В итоге, раритетное письмо приобрели за 1 243 707 долларов. Имя покупателя не раскрывается.
Интересно, что в мире есть всего три экземпляра формулы E=mc², лично написанных знаменитым физиком.