https://uz.sputniknews.ru/20210523/spustya-31-god-evrovidenie-snova-vozvraschaetsya-v-italiyu--video-18866529.html
Спустя 31 год "Евровидение" снова возвращается в Италию — видео
Спустя 31 год "Евровидение" снова возвращается в Италию — видео
65-й песенный конкурс "Евровидение" завершился! Первое место заняла итальянская рок-группа Måneskin. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-23T15:01+0500
2021-05-23T15:01+0500
2021-05-23T15:02+0500
видео
евровидение
италия
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/17/18866843_12:0:1399:780_1920x0_80_0_0_7aa0bce796b3303fc9bb270188a69859.png
Музыканты не сдерживали своих эмоций и заявили, что не могут поверить в то, что они стали обладателями заветной статуэтки с микрофоном. Басистка группы Виктория де Анжелис назвала победу "посланием надежды". Италия участвует в "Евровидении" с 1956 года — самого начала основания музыкального состязания. Правда, в некоторые года (в 1980-х и 1990-х годах, а затем с 1997 по 2010 годы) страна не участвовала в конкурсе.Нынешняя победа стала третьей для Италии: до этого республика выигрывала на "Евровидении" в 1964 и 1990 годах.
https://uz.sputniknews.ru/20210523/evrovidenie-vyigrala-italiya--kakoe-mesto-zanyala-rossiya-18861643.html
италия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/17/18866843_185:0:1225:780_1920x0_80_0_0_f8f69b14392586e951d088df5fec8b01.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
евровидение, италия, мультимедиа
Спустя 31 год "Евровидение" снова возвращается в Италию — видео
15:01 23.05.2021 (обновлено: 15:02 23.05.2021)
65-й песенный конкурс "Евровидение" завершился! Первое место заняла итальянская рок-группа Måneskin.
Музыканты не сдерживали своих эмоций и заявили, что не могут поверить в то, что они стали обладателями заветной статуэтки с микрофоном.
Басистка группы Виктория де Анжелис назвала победу "посланием надежды".
"Мы действительно счастливы, что возвращаем это событие в Италию спустя 30 лет. Это большая честь для нас", — поделилась девушка.
Италия участвует в "Евровидении" с 1956 года — самого начала основания музыкального состязания. Правда, в некоторые года (в 1980-х и 1990-х годах, а затем с 1997 по 2010 годы) страна не участвовала в конкурсе.
Нынешняя победа стала третьей для Италии: до этого республика выигрывала на "Евровидении" в 1964 и 1990 годах.