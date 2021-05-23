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Спустя 31 год "Евровидение" снова возвращается в Италию — видео
Спустя 31 год "Евровидение" снова возвращается в Италию — видео
65-й песенный конкурс "Евровидение" завершился! Первое место заняла итальянская рок-группа Måneskin. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
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Музыканты не сдерживали своих эмоций и заявили, что не могут поверить в то, что они стали обладателями заветной статуэтки с микрофоном. Басистка группы Виктория де Анжелис назвала победу "посланием надежды". Италия участвует в "Евровидении" с 1956 года — самого начала основания музыкального состязания. Правда, в некоторые года (в 1980-х и 1990-х годах, а затем с 1997 по 2010 годы) страна не участвовала в конкурсе.Нынешняя победа стала третьей для Италии: до этого республика выигрывала на "Евровидении" в 1964 и 1990 годах.
https://uz.sputniknews.ru/20210523/evrovidenie-vyigrala-italiya--kakoe-mesto-zanyala-rossiya-18861643.html
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евровидение, италия, мультимедиа

Спустя 31 год "Евровидение" снова возвращается в Италию — видео

15:01 23.05.2021 (обновлено: 15:02 23.05.2021)
1675
65-й песенный конкурс "Евровидение" завершился! Первое место заняла итальянская рок-группа Måneskin.
Музыканты не сдерживали своих эмоций и заявили, что не могут поверить в то, что они стали обладателями заветной статуэтки с микрофоном.
Басистка группы Виктория де Анжелис назвала победу "посланием надежды".

"Мы действительно счастливы, что возвращаем это событие в Италию спустя 30 лет. Это большая честь для нас", — поделилась девушка.

Италия участвует в "Евровидении" с 1956 года — самого начала основания музыкального состязания. Правда, в некоторые года (в 1980-х и 1990-х годах, а затем с 1997 по 2010 годы) страна не участвовала в конкурсе.
Нынешняя победа стала третьей для Италии: до этого республика выигрывала на "Евровидении" в 1964 и 1990 годах.
Итальянская рок-группа Måneskin - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2021
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