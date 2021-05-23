https://uz.sputniknews.ru/20210523/uzbekskix-tiktokerov-zaderjali-za-parodiyu-na-inspektorov-dps--video-18863930.html

Узбекских тиктокеров задержали за пародию на инспекторов ДПС — видео

Узбекских тиктокеров задержали за пародию на инспекторов ДПС — видео

Отмечается, что граждане нарушили закон, согласно которому запрещается носить военную и ведомственную одежду лицам, которые не имеют к этим сферам никакого... 23.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-23T12:30+0500

2021-05-23T12:30+0500

2021-05-23T12:30+0500

общество

tiktok

дпс

штраф

блогер

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Бухарской области правоохранители привлекли к ответственности двух блогеров, снявших резонансный ролик для TikTok.Мужчины разыграли сценку на дороге, притворившись сотрудниками ДПС. Блогеров разыскали и составили в отношении них протокол.Как сообщают в МВД, тиктокеры нарушили закон, согласно которому гражданам запрещено носить военную и ведомственную форму, если они не являются военнослужащими или сотрудниками соответствующих министерств, ведомств и учреждений. В итоге, каждому из мужчин суд назначил штраф в пятикратном размере БРВ (1,225 миллиона сумов).

https://uz.sputniknews.ru/20210517/tiktok-golovnogo-mozga-samarkandtsy-oplevali-pamyatnik-alisheru-navoi--video-18754474.html

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tiktok, дпс, штраф, блогер, узбекистан