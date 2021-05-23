https://uz.sputniknews.ru/20210523/uzbekskix-tiktokerov-zaderjali-za-parodiyu-na-inspektorov-dps--video-18863930.html
Узбекских тиктокеров задержали за пародию на инспекторов ДПС — видео
Узбекских тиктокеров задержали за пародию на инспекторов ДПС — видео
Отмечается, что граждане нарушили закон, согласно которому запрещается носить военную и ведомственную одежду лицам, которые не имеют к этим сферам никакого... 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-23T12:30+0500
2021-05-23T12:30+0500
2021-05-23T12:30+0500
общество
tiktok
дпс
штраф
блогер
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Бухарской области правоохранители привлекли к ответственности двух блогеров, снявших резонансный ролик для TikTok.Мужчины разыграли сценку на дороге, притворившись сотрудниками ДПС. Блогеров разыскали и составили в отношении них протокол.Как сообщают в МВД, тиктокеры нарушили закон, согласно которому гражданам запрещено носить военную и ведомственную форму, если они не являются военнослужащими или сотрудниками соответствующих министерств, ведомств и учреждений. В итоге, каждому из мужчин суд назначил штраф в пятикратном размере БРВ (1,225 миллиона сумов).
https://uz.sputniknews.ru/20210517/tiktok-golovnogo-mozga-samarkandtsy-oplevali-pamyatnik-alisheru-navoi--video-18754474.html
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tiktok, дпс, штраф, блогер, узбекистан
Узбекских тиктокеров задержали за пародию на инспекторов ДПС — видео
Отмечается, что граждане нарушили закон, согласно которому запрещается носить военную и ведомственную одежду лицам, которые не имеют к этим сферам никакого отношения.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Бухарской области правоохранители привлекли к ответственности двух блогеров, снявших резонансный ролик для TikTok.
Мужчины разыграли сценку на дороге, притворившись сотрудниками ДПС.
Блогеров разыскали и составили в отношении них протокол.
Как сообщают в МВД, тиктокеры нарушили закон, согласно которому гражданам запрещено носить военную и ведомственную форму, если они не являются военнослужащими или сотрудниками соответствующих министерств, ведомств и учреждений.
В итоге, каждому из мужчин суд назначил штраф в пятикратном размере БРВ (1,225 миллиона сумов).