Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210523/uzbekskix-tiktokerov-zaderjali-za-parodiyu-na-inspektorov-dps--video-18863930.html
Узбекских тиктокеров задержали за пародию на инспекторов ДПС — видео
Узбекских тиктокеров задержали за пародию на инспекторов ДПС — видео
Отмечается, что граждане нарушили закон, согласно которому запрещается носить военную и ведомственную одежду лицам, которые не имеют к этим сферам никакого... 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-23T12:30+0500
2021-05-23T12:30+0500
общество
tiktok
дпс
штраф
блогер
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/878/90/8789040_0:118:3218:1928_1920x0_80_0_0_8db0a261fdf087f83cf389288ea2940a.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Бухарской области правоохранители привлекли к ответственности двух блогеров, снявших резонансный ролик для TikTok.Мужчины разыграли сценку на дороге, притворившись сотрудниками ДПС. Блогеров разыскали и составили в отношении них протокол.Как сообщают в МВД, тиктокеры нарушили закон, согласно которому гражданам запрещено носить военную и ведомственную форму, если они не являются военнослужащими или сотрудниками соответствующих министерств, ведомств и учреждений. В итоге, каждому из мужчин суд назначил штраф в пятикратном размере БРВ (1,225 миллиона сумов).
https://uz.sputniknews.ru/20210517/tiktok-golovnogo-mozga-samarkandtsy-oplevali-pamyatnik-alisheru-navoi--video-18754474.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/878/90/8789040_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_55eefc46d149808a3d792cad14a21821.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tiktok, дпс, штраф, блогер, узбекистан

Узбекских тиктокеров задержали за пародию на инспекторов ДПС — видео

12:30 23.05.2021
1207
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации
Работа стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Отмечается, что граждане нарушили закон, согласно которому запрещается носить военную и ведомственную одежду лицам, которые не имеют к этим сферам никакого отношения.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Бухарской области правоохранители привлекли к ответственности двух блогеров, снявших резонансный ролик для TikTok.
Мужчины разыграли сценку на дороге, притворившись сотрудниками ДПС.
Блогеров разыскали и составили в отношении них протокол.
Как сообщают в МВД, тиктокеры нарушили закон, согласно которому гражданам запрещено носить военную и ведомственную форму, если они не являются военнослужащими или сотрудниками соответствующих министерств, ведомств и учреждений.
В итоге, каждому из мужчин суд назначил штраф в пятикратном размере БРВ (1,225 миллиона сумов).
Tiktok - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
Общество
TikTok головного мозга: самаркандцы оплевали памятник Алишеру Навои — видео
17 мая, 09:00
1228
400003
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:44В Узбекистане дошкольным образованием охвачены 60% детей, и цифра растет — МДО
15:01Спустя 31 год "Евровидение" снова возвращается в Италию — видео
14:24В Намангане стартовал Международный фестиваль цветов — фото
13:55Узбекистан и Таджикистан вновь обсудили демаркацию общей границы
13:00Отказавшийся от взятки сотрудник МВД получил за это премию и ценные подарки
12:30Узбекских тиктокеров задержали за пародию на инспекторов ДПС — видео
12:00Россия теряет своих лучших людей
11:39Узбекистан добавил в свою копилку еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
11:00Заключенные вместо трудовых мигрантов: в России готовятся возродить ГУЛАГ
10:45Осторожно, Ташкент расширяется: к столице присоединят 20 махаллей
10:16"Евровидение" выиграла Италия — какое место заняла Россия?
Вчера"Мурашки по коже": выступление Манижи на Евровидении бьет рекорды по просмотрам
ВчераЭхо войны: как уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной — видео
ВчераПредставители БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан
ВчераЗловоние в Сергели: предприятия-виновники будут временно отключены от канализационной сети
ВчераУзбекистан хочет привлечь Россию к модернизации Шуртанского ГХК
ВчераВласти РУз собираются навести порядок в строительной сфере — постановление правительства
ВчераПутин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем
ВчераМинюст Узбекистана попросил живущих в России юристов-соотечественников помочь мигрантам
ВчераСвыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле