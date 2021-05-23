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В Конгресс США внесли резолюцию о независимости и суверенитете Узбекистана
В Конгресс США внесли резолюцию о независимости и суверенитете Узбекистана
Принятие данного документа приурочено к 30-летию независимости Узбекистана и годовщине его признания со стороны Вашингтона. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-23T18:49+0500
2021-05-23T18:49+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На рассмотрение Конгресса США внесена резолюция, связанная с Узбекистаном. Документ опубликован на сайте законодательного органа. В резолюции говорится, что Палата представителей (нижняя палата Конгресса) "подтверждает неизменную приверженность США независимости, территориальной целостности и суверенитету Узбекистана". Также конгрессмены признали прогресс, достигнутый республикой в последние годы. В частности, подчеркивается важность политических, экономических, демократических и социальных реформ, которые проводятся при Шавкате Мирзиёеве. Также в резолюции подчеркивается растущая роль Узбекистана в качестве экономического лидера в Центральной Азии.Кроме того, конгрессмены высоко оценивают поддержку республикой мирного процесса и социально-экономического развития в Афганистане. Резолюцию уже поддержали 10 конгрессменов. Ожидается, что к середине июня документ наберет достаточно голосов для принятия в Палате представителей США.Принятие данного документа приурочено к 30-летию независимости Узбекистана и годовщине его признания со стороны Вашингтона.
https://uz.sputniknews.ru/20210502/ssha-vnov-otmetili-vajnuyu-rol-uzbekistana-v-uregulirovanii-afganskogo-konflikta-18596456.html
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внешняя политика, узбекистан, сша

В Конгресс США внесли резолюцию о независимости и суверенитете Узбекистана

18:49 23.05.2021
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© СС0 / Unsplash / Brandon MowinkelФлаг США
Флаг США - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2021
© СС0 / Unsplash / Brandon Mowinkel
Принятие данного документа приурочено к 30-летию независимости Узбекистана и годовщине его признания со стороны Вашингтона.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На рассмотрение Конгресса США внесена резолюция, связанная с Узбекистаном.
Документ опубликован на сайте законодательного органа.
В резолюции говорится, что Палата представителей (нижняя палата Конгресса) "подтверждает неизменную приверженность США независимости, территориальной целостности и суверенитету Узбекистана".
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Также конгрессмены признали прогресс, достигнутый республикой в последние годы. В частности, подчеркивается важность политических, экономических, демократических и социальных реформ, которые проводятся при Шавкате Мирзиёеве.
"Палата представителей приветствует амбициозную программу реформ правительства, направленную на улучшение положения в области прав человека в Узбекистане, продвижение антикоррупционных мер и повышение прозрачности судебной системы, усиление подотчетности государственных служащих, поощрение свободы выражения мнений и свободы СМИ, ликвидацию торговли людьми, включая принудительный и детский труд при сборе хлопка, и обеспечение свободы вероисповедания", — говорится в документе.
Также в резолюции подчеркивается растущая роль Узбекистана в качестве экономического лидера в Центральной Азии.
Кроме того, конгрессмены высоко оценивают поддержку республикой мирного процесса и социально-экономического развития в Афганистане.
"Палата представителей надеется на дальнейшее развитие прочных двусторонних отношений между США и Узбекистаном, а также на дальнейшие демократические, политические, экономические и социальные реформы в Узбекистане", — следует из последнего пункта.
Резолюцию уже поддержали 10 конгрессменов. Ожидается, что к середине июня документ наберет достаточно голосов для принятия в Палате представителей США.
Принятие данного документа приурочено к 30-летию независимости Узбекистана и годовщине его признания со стороны Вашингтона.
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