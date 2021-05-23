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В Конгресс США внесли резолюцию о независимости и суверенитете Узбекистана

В Конгресс США внесли резолюцию о независимости и суверенитете Узбекистана

Принятие данного документа приурочено к 30-летию независимости Узбекистана и годовщине его признания со стороны Вашингтона. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-23T18:49+0500

2021-05-23T18:49+0500

2021-05-23T18:49+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На рассмотрение Конгресса США внесена резолюция, связанная с Узбекистаном. Документ опубликован на сайте законодательного органа. В резолюции говорится, что Палата представителей (нижняя палата Конгресса) "подтверждает неизменную приверженность США независимости, территориальной целостности и суверенитету Узбекистана". Также конгрессмены признали прогресс, достигнутый республикой в последние годы. В частности, подчеркивается важность политических, экономических, демократических и социальных реформ, которые проводятся при Шавкате Мирзиёеве. Также в резолюции подчеркивается растущая роль Узбекистана в качестве экономического лидера в Центральной Азии.Кроме того, конгрессмены высоко оценивают поддержку республикой мирного процесса и социально-экономического развития в Афганистане. Резолюцию уже поддержали 10 конгрессменов. Ожидается, что к середине июня документ наберет достаточно голосов для принятия в Палате представителей США.Принятие данного документа приурочено к 30-летию независимости Узбекистана и годовщине его признания со стороны Вашингтона.

https://uz.sputniknews.ru/20210502/ssha-vnov-otmetili-vajnuyu-rol-uzbekistana-v-uregulirovanii-afganskogo-konflikta-18596456.html

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