https://uz.sputniknews.ru/20210524/allamjonov-o-jutkom-dtp-v-angrene-sistema-podgotovki-voditeley-pogryazla-v-korruptsii-18885795.html

Алламжонов о жутком ДТП в Ангрене: система подготовки водителей погрязла в коррупции

Алламжонов о жутком ДТП в Ангрене: система подготовки водителей погрязла в коррупции

В Ташкентской области утром 24 мая произошла крупная авария - грузовик спровоцировал столкновение с семью автомобилями. погибли семеро, еще 14 человек... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T21:30+0500

2021-05-24T21:30+0500

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общество

комил алламжонов

автошкола

водители

дтп

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистану необходимо реформировать систему подготовки водителей и ужесточать порядок получения автомобильных прав, уверен председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов. В своем telegram-канале он выразил соболезнования в связи с ужасной трагедией и отметил, что проблему аварийности на дорогах необходимо решать на системном уровне.По словам Алламжонова, в большинстве случаев виновниками ДТП становятся плохо подготовленные водители, которые зачастую необоснованно получают права.При этом он добавил, что разумеется, проблема гибели тысяч людей на дорогах не связана исключительно с качеством преподавания в автошколах и системой выдачи водительских удостоверений — нужен комплексный подход. В частности, продолжает председатель Фонда, важное значение имеют качество дорожной инфраструктуры, эффективная система управления движением и другие особенности. Однако, заключил он, в первую очередь необходимо начинать с самих водителей.В Узбекистане ежедневно фиксируются серьезные ДТП, в том числе, со смертельным исходом. Одна из тяжелейших аварий произошла 8 мая в Кашкадарьинской области, где в результате лобового столкновения двух легковых авто погибли семеро, включая двух детей.Общественные активисты подготовили петицию об изменениях в скоростной режим в черте города, предлагая ограничить максимальную скорость на городских дорогах 50 км/ч вместо нынешних 70 км/ч. Пока никакого решения по поводу этой инициативы не принято. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>

https://uz.sputniknews.ru/20210513/tishe-edesh--tolku-malo-stoit-li-uzbekistanu-ogranichivat-skorost-v-gorodax--eksperty-18719335.html

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комил алламжонов, автошкола, водители, дтп, узбекистан