https://uz.sputniknews.ru/20210524/allamjonov-o-jutkom-dtp-v-angrene-sistema-podgotovki-voditeley-pogryazla-v-korruptsii-18885795.html
Алламжонов о жутком ДТП в Ангрене: система подготовки водителей погрязла в коррупции
Алламжонов о жутком ДТП в Ангрене: система подготовки водителей погрязла в коррупции
В Ташкентской области утром 24 мая произошла крупная авария - грузовик спровоцировал столкновение с семью автомобилями. погибли семеро, еще 14 человек... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T21:30+0500
2021-05-24T21:30+0500
2021-05-24T22:06+0500
общество
комил алламжонов
автошкола
водители
дтп
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистану необходимо реформировать систему подготовки водителей и ужесточать порядок получения автомобильных прав, уверен председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов. В своем telegram-канале он выразил соболезнования в связи с ужасной трагедией и отметил, что проблему аварийности на дорогах необходимо решать на системном уровне.По словам Алламжонова, в большинстве случаев виновниками ДТП становятся плохо подготовленные водители, которые зачастую необоснованно получают права.При этом он добавил, что разумеется, проблема гибели тысяч людей на дорогах не связана исключительно с качеством преподавания в автошколах и системой выдачи водительских удостоверений — нужен комплексный подход. В частности, продолжает председатель Фонда, важное значение имеют качество дорожной инфраструктуры, эффективная система управления движением и другие особенности. Однако, заключил он, в первую очередь необходимо начинать с самих водителей.В Узбекистане ежедневно фиксируются серьезные ДТП, в том числе, со смертельным исходом. Одна из тяжелейших аварий произошла 8 мая в Кашкадарьинской области, где в результате лобового столкновения двух легковых авто погибли семеро, включая двух детей.Общественные активисты подготовили петицию об изменениях в скоростной режим в черте города, предлагая ограничить максимальную скорость на городских дорогах 50 км/ч вместо нынешних 70 км/ч. Пока никакого решения по поводу этой инициативы не принято. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>
https://uz.sputniknews.ru/20210513/tishe-edesh--tolku-malo-stoit-li-uzbekistanu-ogranichivat-skorost-v-gorodax--eksperty-18719335.html
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комил алламжонов, автошкола, водители, дтп, узбекистан
Алламжонов о жутком ДТП в Ангрене: система подготовки водителей погрязла в коррупции
21:30 24.05.2021 (обновлено: 22:06 24.05.2021)
В Ташкентской области утром 24 мая произошла крупная авария - грузовик спровоцировал столкновение с семью автомобилями. погибли семеро, еще 14 человек пострадали.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Узбекистану необходимо реформировать систему подготовки водителей и ужесточать порядок получения автомобильных прав, уверен председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов. В своем telegram-канале
он выразил соболезнования в связи с ужасной трагедией и отметил, что проблему аварийности на дорогах необходимо решать на системном уровне.
По словам Алламжонова, в большинстве случаев виновниками ДТП становятся плохо подготовленные водители, которые зачастую необоснованно получают права.
"Я считаю, что правительство должно обратить очень серьёзное внимание на эту проблему. Система подготовки водителей полностью погрязла в коррупции. Вопрос получения водительских прав почти всегда можно решить либо через взятку, либо по "звонку". Более 80% водителей не знают правил дорожного движения, что ещё раз подтверждает, что права получены таким образом. Если правоохранительные органы и антикоррупционные структуры не займутся этой проблемой серьёзно, число жертв будет только возрастать. Эта сфера нуждается в серьёзном, жестком контроле. Дела в ней обстоят очень плохо", — подчеркнул Алламжонов.
Комил Алламжонов
Председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
При этом он добавил, что разумеется, проблема гибели тысяч людей на дорогах не связана исключительно с качеством преподавания в автошколах и системой выдачи водительских удостоверений — нужен комплексный подход. В частности, продолжает председатель Фонда, важное значение имеют качество дорожной инфраструктуры, эффективная система управления движением и другие особенности. Однако, заключил он, в первую очередь необходимо начинать с самих водителей.
В Узбекистане ежедневно фиксируются серьезные ДТП, в том числе, со смертельным исходом. Одна из тяжелейших аварий произошла 8 мая в Кашкадарьинской области, где в результате лобового столкновения двух легковых авто погибли семеро, включая двух детей.
Общественные активисты подготовили петицию об изменениях в скоростной режим в черте города, предлагая ограничить максимальную скорость на городских дорогах 50 км/ч вместо нынешних 70 км/ч. Пока никакого решения по поводу этой инициативы не принято.