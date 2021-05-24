https://uz.sputniknews.ru/20210524/gruppa-gaz-i-uzbekistan-namereny-organizovat-sborku-avtomobiley-v-tashoblasti-18885094.html
"Группа ГАЗ" и Узбекистан намерены организовать сборку автомобилей в Ташобласти
"Группа ГАЗ" и Узбекистан намерены организовать сборку автомобилей в Ташобласти
Кроме того техникой "Группы ГАЗ" предположительно будут обновлены автопарки социальной, медицинской, а также сферы ЖКХ. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T19:47+0500
2021-05-24T19:47+0500
2021-05-24T19:47+0500
экономика
сборка
автомобили
производство
ташкентская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Хокимият Ташкентской области и компания крупнейший производитель коммерческого транспорта в России "Группа "ГАЗ" обнародовали условия меморандума о сотрудничестве, подписанного на выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". Документ предполагает проработку вопросов организации производства автомобилей и обновления парков региона техникой группы. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.В рамках сотрудничества планируется проработка организации на территории Ташкентской области производства легких коммерческих и среднетонажных автомобилей ГАЗ, а также спецтехники на их базе. Кроме того техникой "Группы ГАЗ" предположительно будут обновлены автопарки социальной, медицинской, а также сферы ЖКХ. Согласно условиям меморандума, также запланировано развитие современных цифровых онлайн-систем управления транспортным парком для их внедрения в автомобили скорой помощи, социальных и коммунальных служб Ташкентской области.
https://uz.sputniknews.ru/20201014/Uzbekistan-planiruet-naladit-sborku-modeley-gruzovikov-Ural-15181352.html
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сборка, автомобили, производство, ташкентская область, узбекистан
"Группа ГАЗ" и Узбекистан намерены организовать сборку автомобилей в Ташобласти
Кроме того техникой "Группы ГАЗ" предположительно будут обновлены автопарки социальной, медицинской, а также сферы ЖКХ.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Хокимият Ташкентской области и компания крупнейший производитель коммерческого транспорта в России "Группа "ГАЗ" обнародовали условия меморандума о сотрудничестве, подписанного на выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане".
Документ предполагает проработку вопросов организации производства автомобилей и обновления парков региона техникой группы. Об этом сообщили
в пресс-службе автопроизводителя.
В рамках сотрудничества планируется проработка организации на территории Ташкентской области производства легких коммерческих и среднетонажных автомобилей ГАЗ, а также спецтехники на их базе.
Кроме того техникой "Группы ГАЗ" предположительно будут обновлены автопарки социальной, медицинской, а также сферы ЖКХ.
Согласно условиям меморандума, также запланировано развитие современных цифровых онлайн-систем управления транспортным парком для их внедрения в автомобили скорой помощи, социальных и коммунальных служб Ташкентской области.