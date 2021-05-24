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Град, молнии и затопленные улицы: как Ташкент пережил натиск стихии — видео
Град, молнии и затопленные улицы: как Ташкент пережил натиск стихии — видео
Затоплено оказалось буквально все: улицы, транспорт, здания. Уровень воды был как минимум по щиколотку. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T09:53+0500
2021-05-24T10:12+0500
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гроза
град
дождь
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Накануне вечером в Ташкент пришла непогода: проливной дождь с грозой не прекращался.Горожане сняли множество роликов, на которых видно затопленные улицы. Машины плыли, рассекая водную гладь. В некоторых районах даже выпал град. Стихия также нанесла ущерб ряду строений. К примеру, пострадало здание общежития Ташкентского архитектурно-строительного института — вода хлынула с потолка и затопила пол.Однако плохая погода не помешала культурным мероприятиям. Так, в Ташкент Сити прогремел концерт, несмотря на то, что затопило сцену.Вечером молния несколько раз ударила в столичную телебашню. По словам очевидцев, после попадания разряда наверху башни загорелся флаг.
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гроза, град, дождь, ташкент, узбекистан

Град, молнии и затопленные улицы: как Ташкент пережил натиск стихии — видео

09:53 24.05.2021 (обновлено: 10:12 24.05.2021)
418
© СС0 / Unsplash / Makoto TsukaЧеловек с зонтом
Человек с зонтом - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© СС0 / Unsplash / Makoto Tsuka
Затоплено оказалось буквально все: улицы, транспорт, здания. Уровень воды был как минимум по щиколотку.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Накануне вечером в Ташкент пришла непогода: проливной дождь с грозой не прекращался.
Горожане сняли множество роликов, на которых видно затопленные улицы. Машины плыли, рассекая водную гладь.
В некоторых районах даже выпал град.
Стихия также нанесла ущерб ряду строений. К примеру, пострадало здание общежития Ташкентского архитектурно-строительного института — вода хлынула с потолка и затопила пол.
Однако плохая погода не помешала культурным мероприятиям. Так, в Ташкент Сити прогремел концерт, несмотря на то, что затопило сцену.
Вечером молния несколько раз ударила в столичную телебашню. По словам очевидцев, после попадания разряда наверху башни загорелся флаг.
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