https://uz.sputniknews.ru/20210524/iz-za-prolivnyx-dojdey-tashkent-prevratilsya-v-venetsiyu--video-18871170.html

Град, молнии и затопленные улицы: как Ташкент пережил натиск стихии — видео

Град, молнии и затопленные улицы: как Ташкент пережил натиск стихии — видео

Затоплено оказалось буквально все: улицы, транспорт, здания. Уровень воды был как минимум по щиколотку. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T09:53+0500

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общество

гроза

град

дождь

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Накануне вечером в Ташкент пришла непогода: проливной дождь с грозой не прекращался.Горожане сняли множество роликов, на которых видно затопленные улицы. Машины плыли, рассекая водную гладь. В некоторых районах даже выпал град. Стихия также нанесла ущерб ряду строений. К примеру, пострадало здание общежития Ташкентского архитектурно-строительного института — вода хлынула с потолка и затопила пол.Однако плохая погода не помешала культурным мероприятиям. Так, в Ташкент Сити прогремел концерт, несмотря на то, что затопило сцену.Вечером молния несколько раз ударила в столичную телебашню. По словам очевидцев, после попадания разряда наверху башни загорелся флаг.

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гроза, град, дождь, ташкент, узбекистан