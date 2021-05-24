https://uz.sputniknews.ru/20210524/kamilov-prinyal-novogo-posla-rumynii-daniela-kristiana-chobanu-18877046.html
Камилов принял нового посла Румынии Даниела Кристиана Чобану
Камилов принял нового посла Румынии Даниела Кристиана Чобану
Во время беседы стороны обсудили перспективы развития узбекско-румынских отношений, а также рассмотрели вопросы взаимодействия стран в рамках международных... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T13:35+0500
2021-05-24T13:35+0500
2021-05-24T13:40+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял верительные грамоты назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии Даниела Кристиана Чобану. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического госоргана. В ходе приема документов министр поздравил посла с началом деятельности в Узбекистане. Камилов пожелал Чобану успехов на ответственном посту. Во время беседы стороны обсудили перспективы развития узбекско-румынских отношений, а также рассмотрели вопросы взаимодействия стран в рамках международных организаций.Помимо этого, отдельное внимание представители двух государств уделили расширению торгово-экономических связей и увеличению объемов взаимной торговли, а также реализации совместных инвестпроектов.Ранее должность посла Румынии в Узбекистане занимал Ромeo Стaнчу. Он завершил свою дипмиссию в республике в декабре 2020-го.
https://uz.sputniknews.ru/20181031/uzbekistan-ruminiya-es-9844018.html
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румыния, абдулазиз камилов, узбекистан
Камилов принял нового посла Румынии Даниела Кристиана Чобану
13:35 24.05.2021 (обновлено: 13:40 24.05.2021)
Во время беседы стороны обсудили перспективы развития узбекско-румынских отношений, а также рассмотрели вопросы взаимодействия стран в рамках международных организаций.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял верительные грамоты назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии Даниела Кристиана Чобану. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического госоргана.
В ходе приема документов министр поздравил посла с началом деятельности в Узбекистане. Камилов пожелал Чобану успехов на ответственном посту.
Во время беседы стороны обсудили перспективы развития узбекско-румынских отношений, а также рассмотрели вопросы взаимодействия стран в рамках международных организаций.
Помимо этого, отдельное внимание представители двух государств уделили расширению торгово-экономических связей и увеличению объемов взаимной торговли, а также реализации совместных инвестпроектов.
Ранее должность посла Румынии в Узбекистане занимал
Ромeo Стaнчу. Он завершил свою дипмиссию в республике в декабре 2020-го.