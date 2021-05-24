Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210524/kamilov-prinyal-novogo-posla-rumynii-daniela-kristiana-chobanu-18877046.html
Камилов принял нового посла Румынии Даниела Кристиана Чобану
Камилов принял нового посла Румынии Даниела Кристиана Чобану
Во время беседы стороны обсудили перспективы развития узбекско-румынских отношений, а также рассмотрели вопросы взаимодействия стран в рамках международных... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T13:35+0500
2021-05-24T13:40+0500
политика
румыния
абдулазиз камилов
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/18/18877015_0:177:969:722_1920x0_80_0_0_005f333992fb51969ede248ac00a1059.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял верительные грамоты назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии Даниела Кристиана Чобану. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического госоргана. В ходе приема документов министр поздравил посла с началом деятельности в Узбекистане. Камилов пожелал Чобану успехов на ответственном посту. Во время беседы стороны обсудили перспективы развития узбекско-румынских отношений, а также рассмотрели вопросы взаимодействия стран в рамках международных организаций.Помимо этого, отдельное внимание представители двух государств уделили расширению торгово-экономических связей и увеличению объемов взаимной торговли, а также реализации совместных инвестпроектов.Ранее должность посла Румынии в Узбекистане занимал Ромeo Стaнчу. Он завершил свою дипмиссию в республике в декабре 2020-го.
https://uz.sputniknews.ru/20181031/uzbekistan-ruminiya-es-9844018.html
румыния
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/18/18877015_156:169:861:698_1920x0_80_0_0_31ff9f0ae6d1f36d92500d19cd0ebfe0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
румыния, абдулазиз камилов, узбекистан

Камилов принял нового посла Румынии Даниела Кристиана Чобану

13:35 24.05.2021 (обновлено: 13:40 24.05.2021)
859
© МИД УзбекистанаПосол Румынии Даниел Кристиан Чобану вручает верительные грамоту Абдулазизу Камилову
Посол Румынии Даниел Кристиан Чобану вручает верительные грамоту Абдулазизу Камилову - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© МИД Узбекистана
Во время беседы стороны обсудили перспективы развития узбекско-румынских отношений, а также рассмотрели вопросы взаимодействия стран в рамках международных организаций.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял верительные грамоты назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии Даниела Кристиана Чобану. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического госоргана.
В ходе приема документов министр поздравил посла с началом деятельности в Узбекистане. Камилов пожелал Чобану успехов на ответственном посту.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2018
Политика
МИД Узбекистана и Румынии обсудили взаимодействие в рамках ЕС
31 октября 2018, 09:32
139
Во время беседы стороны обсудили перспективы развития узбекско-румынских отношений, а также рассмотрели вопросы взаимодействия стран в рамках международных организаций.
Помимо этого, отдельное внимание представители двух государств уделили расширению торгово-экономических связей и увеличению объемов взаимной торговли, а также реализации совместных инвестпроектов.
Ранее должность посла Румынии в Узбекистане занимал Ромeo Стaнчу. Он завершил свою дипмиссию в республике в декабре 2020-го.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:56В Венеции прозвучала песня на стихи известного узбекского поэта
14:30В метрополитене ответили, почему остановился поезд на Чиланзарской линии подземки — видео
13:35Камилов принял нового посла Румынии Даниела Кристиана Чобану
13:23Amazon впустил Узбекистан на свою площадку — как стать продавцом?
13:19Шавкат Мирзиёев выступит на международном саммите в Сеуле
12:53В Шахрисабзе завхоз медцентра оштрафован на 12 млн сумов за принуждение врачей к труду
12:16В Ташкентской области закрылся на реконструкцию один из мостов
12:03Молодой ученый возглавил управление инновационного развития в Ташобласти
12:01Кто может устроить ребенка в детсад без очереди
11:19Минюст РФ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными
11:04В некоторых районах Ташкента несколько дней не будет холодной и горячей воды
10:43После запуска "Северного потока-2" Украина освободится от "Газпрома"
10:37В Узбекистане найдено прежде неизвестное науке растение
10:37В Самарканде пассажиры толкали застрявший на путях трамвай — видео
10:23Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
10:03Заблудившийся в Кумушкане турист найден спасателями МЧС
09:53Град, молнии и затопленные улицы: как Ташкент пережил натиск стихии — видео
09:23Абдулла Арипов удостоен ордена в честь 60-летия
08:58Пугающе красиво: в Ташкентскую телебашню 5 раз ударила молния — видео
08:39Концерт Владимира Спивакова переносится на 24 мая