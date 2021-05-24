https://uz.sputniknews.ru/20210524/kamilov-prinyal-novogo-posla-rumynii-daniela-kristiana-chobanu-18877046.html

Камилов принял нового посла Румынии Даниела Кристиана Чобану

Камилов принял нового посла Румынии Даниела Кристиана Чобану

Во время беседы стороны обсудили перспективы развития узбекско-румынских отношений, а также рассмотрели вопросы взаимодействия стран в рамках международных... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T13:35+0500

2021-05-24T13:35+0500

2021-05-24T13:40+0500

политика

румыния

абдулазиз камилов

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/18/18877015_0:177:969:722_1920x0_80_0_0_005f333992fb51969ede248ac00a1059.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял верительные грамоты назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии Даниела Кристиана Чобану. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического госоргана. В ходе приема документов министр поздравил посла с началом деятельности в Узбекистане. Камилов пожелал Чобану успехов на ответственном посту. Во время беседы стороны обсудили перспективы развития узбекско-румынских отношений, а также рассмотрели вопросы взаимодействия стран в рамках международных организаций.Помимо этого, отдельное внимание представители двух государств уделили расширению торгово-экономических связей и увеличению объемов взаимной торговли, а также реализации совместных инвестпроектов.Ранее должность посла Румынии в Узбекистане занимал Ромeo Стaнчу. Он завершил свою дипмиссию в республике в декабре 2020-го.

https://uz.sputniknews.ru/20181031/uzbekistan-ruminiya-es-9844018.html

румыния

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

румыния, абдулазиз камилов, узбекистан