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Кто может устроить ребенка в детсад без очереди
Кто может устроить ребенка в детсад без очереди
Малыши матерей-одиночек, лиц с инвалидностью, а также из многодетных семей принимаются в детские сады в порядке льготной очереди. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T12:01+0500
2021-05-24T12:07+0500
общество
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дети
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана внесло изменения в порядок оказания госуслуг по приему детей в государственные дошкольные образовательные учреждения (ДОУ).Документом обновлен перечень детей, имеющих преимущественное право (льготную очередь) на прием в детсад. В него включены малыши:Данные льготы не распространяется на негосударственные ДОУ, которые основаны на государственно-частном партнерстве.Что еще из важного: усилится контроль процесса приема в ДОУ со стороны Министерства дошкольного образования, при этом сократится роль и участие отделов дошкольного образования.Учет освобождающихся мест в детсадах, формирование электронной очереди и выдача направлений ведется информационной системой управления дошкольным образованием.Кроме того, родителям предоставят возможность следить за электронной очередью в режиме онлайн, получать sms-уведомления о приходе или изменении очереди. Закон "О дошкольном образовании и воспитании" дает гарантированное право ребенка на дошкольное образование, определяет права и обязанности его законных представителей и педагогов. Охват дошкольным обучением в 2021 году планируется довести до 65%.
https://uz.sputniknews.ru/20210523/v-uzbekistane-doshkolnym-obrazovaniem-oxvacheny-60-detey-i-tsifra-rastet--mdo-18867271.html
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ребенок, детский сад, дети, узбекистан

Кто может устроить ребенка в детсад без очереди

12:01 24.05.2021 (обновлено: 12:07 24.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / John DoyleКонструктор детский
Конструктор детский - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© СС0 / Unsplash / John Doyle
Малыши матерей-одиночек, лиц с инвалидностью, а также из многодетных семей принимаются в детские сады в порядке льготной очереди.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана внесло изменения в порядок оказания госуслуг по приему детей в государственные дошкольные образовательные учреждения (ДОУ).
Документом обновлен перечень детей, имеющих преимущественное право (льготную очередь) на прием в детсад. В него включены малыши:
лиц с I и II группой инвалидности;
из многодетных семей;
сироты или оставшиеся без попечения родителей;
социально незащищенных одиноких женщин, включенных в "женскую тетрадь";
военнослужащих по контракту и сотрудников органов внутренних дел;
студентов и педагогов;
чьи братья или сестры входят в число воспитанников учреждения;
выздоровевшие дети, переведенные из многопрофильных специализированных ДОУ.
Данные льготы не распространяется на негосударственные ДОУ, которые основаны на государственно-частном партнерстве.
Что еще из важного: усилится контроль процесса приема в ДОУ со стороны Министерства дошкольного образования, при этом сократится роль и участие отделов дошкольного образования.
Учет освобождающихся мест в детсадах, формирование электронной очереди и выдача направлений ведется информационной системой управления дошкольным образованием.
Детский сад - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2021
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Кроме того, родителям предоставят возможность следить за электронной очередью в режиме онлайн, получать sms-уведомления о приходе или изменении очереди.
Закон "О дошкольном образовании и воспитании" дает гарантированное право ребенка на дошкольное образование, определяет права и обязанности его законных представителей и педагогов.
Охват дошкольным обучением в 2021 году планируется довести до 65%.
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