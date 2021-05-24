https://uz.sputniknews.ru/20210524/kto-mojet-ustroit-rebenka-v-detsad-bez-ocheredi-18874156.html

Кто может устроить ребенка в детсад без очереди

Кто может устроить ребенка в детсад без очереди

Малыши матерей-одиночек, лиц с инвалидностью, а также из многодетных семей принимаются в детские сады в порядке льготной очереди. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана внесло изменения в порядок оказания госуслуг по приему детей в государственные дошкольные образовательные учреждения (ДОУ).Документом обновлен перечень детей, имеющих преимущественное право (льготную очередь) на прием в детсад. В него включены малыши:Данные льготы не распространяется на негосударственные ДОУ, которые основаны на государственно-частном партнерстве.Что еще из важного: усилится контроль процесса приема в ДОУ со стороны Министерства дошкольного образования, при этом сократится роль и участие отделов дошкольного образования.Учет освобождающихся мест в детсадах, формирование электронной очереди и выдача направлений ведется информационной системой управления дошкольным образованием.Кроме того, родителям предоставят возможность следить за электронной очередью в режиме онлайн, получать sms-уведомления о приходе или изменении очереди. Закон "О дошкольном образовании и воспитании" дает гарантированное право ребенка на дошкольное образование, определяет права и обязанности его законных представителей и педагогов. Охват дошкольным обучением в 2021 году планируется довести до 65%.

https://uz.sputniknews.ru/20210523/v-uzbekistane-doshkolnym-obrazovaniem-oxvacheny-60-detey-i-tsifra-rastet--mdo-18867271.html

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