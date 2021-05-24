https://uz.sputniknews.ru/20210524/lukashenko-pokazal-svoim-protivnikam-na-zapade-chto-u-nego-dlinnye-ruki-18871517.html

Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки

Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки

Беларусь снова в топе новостей: Александр Лукашенко в очередной раз сделал то, чего от него не ожидали. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T10:23+0500

2021-05-24T10:23+0500

2021-05-24T10:27+0500

колумнисты

александр лукашенко

беларусь

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В прошлом году он не ушел в отставку после начала акций протеста по итогам президентских выборов, а несколько часов назад в аэропорту Минска был арестован гражданин Беларуси Роман Протасевич. Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta — ведущего антилукашенковского СМИ, координатора прошлогодних протестов — еще в ноябре 2019 года покинул родину (получив позднее статус беженца в Польше) и точно не собирался возвращаться туда в обозримом будущем.На Протасевича было заведено уголовное дело по обвинению в организации в Минске массовых беспорядков и "возбуждении социальной вражды" к представителям власти и милиции. Он был включен (вместе с основателем Nexta Степаном Путило) в список "лиц, причастных к террористической деятельности". Как же он оказался в Минске? В результате странного стечения обстоятельств или же операции белорусских спецслужб? Конечно же, второе, хотя понятно, что Минск никогда публично этого не признает.По другой версии, причиной разворота стало то, что на борту самолета произошел конфликт между экипажем и одним из пассажиров: в Nexta рассказывают, что "драку с экипажем во время полета устроили сотрудники КГБ, настаивавшие, что на борту находится взрывное устройство".По распоряжению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят МиГ-29, но после того как рейс Ryanair сел в Минске, выяснилось, что никакой бомбы на борту нет. Самолет досмотрели, и через несколько часов он вылетел в Вильнюс. Со всеми пассажирами — кроме обнаруженного среди них Романа Протасевича. Сам он перед посадкой в Минске сказал своим соседям, что в Беларуси его ждет смертная казнь, хотя статьи, по которым он обвиняется, предусматривают максимум 15-летнее заключение.Реакция белорусской оппозиции на арест Протасевича и операцию с самолетом была предсказуемой: вынужденную посадку в аэропорту Минска потребовали признать "актом терроризма", а авиасообщение над территорией Беларуси временно приостановить. "Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов", написала Светлана Тихановская, потребовавшая от Международной организации гражданской авиации (ICAO) "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".Евродепутаты еще более откровенны — бывший председатель Евросовета (то есть "президент Европы") и глава крупнейшей фракции в Европарламенте Дональд Туск (поляк, что в данном случае важно) заявил, что "Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленного и решительного ответа со стороны всех европейских правительств и институтов".Долго ждать реакции не придется, ведь на завтра в Брюсселе и так запланирован саммит лидеров Евросоюза. Одной из главных тем на нем должна была стать Россия, ну а теперь добавится еще и Беларусь. Тем более что обе части Союзного государства все сильнее воспринимаются на Западе как единое целое, а ведь борцам за их "европейский путь" (не только в Белоруссии и России, но и в самой Европе) так хотелось, чтобы этого не было.Собственно говоря, на это и работал Роман Протасевич, до эмиграции из Беларуси трудившийся в "Свободной Европе" и "Еврорадио". Ресурс Nexta же был всего лишь коротким — хотя и самым ярким — этапом его биографии. Он присоединился к каналу уже в эмиграции, в 2019-м, и покинул его осенью прошлого года. А до этого, работая на "Свободную Европу", ездил в командировки на Украину, "в зону АТО", то есть в Донбасс. Россия для него агрессор, Путин — преступник, а Беларуси нужен западный вектор (ну и постепенный разрыв с Россией) — все как полагается. Ничего нового — все то же самое мы видим и у наших "борцов с режимом". Вот как отреагировал на арест Протасевича Леонид Волков, и. о. вождя навальнистов:И чем больше говорит (и только говорит), тем больше террористы видят, что никаких "красных линий", увы, нет. Каждый раз, когда они переходят очередную черту и видят "глубокую обеспокоенность", они получают четкий и ясный сигнал: границ нет".Ну да, ну да — отправить спецназ, арестовать и судить за границей. То есть иностранная интервенция? Это же он так шутит, да? А Лукашенко параноик, когда говорит о планах ЦРУ убить его? Американцы ведь никогда не убивают иностранных лидеров — не устраивают тайных покушений, не захватывают их государства? Да и самолеты разворачивает у нас только "ужасный диктатор" Лукашенко?Даже как-то неудобно напоминать про сорванную в прошлом году операцию украинских спецслужб (понятно, что они готовили ее вместе с американскими кураторами). Тогда, как раз накануне президентских выборов в Беларуси, группу российских "бойцов ЧВК" (их вербовка на работу "по охране объектов за границей" тоже была частью провокации СБУ) хотели задержать в Киеве во время экстренной посадки рейса Минск — Стамбул. А был еще инцидент с принудительным разворотом (и с угрозой применить силу) в ноябре 2016-го с рейсом Киев — Минск, для того чтобы снять с него журналиста и активиста Армена Мартиросяна.Спецслужбы многих стран периодически разворачивают или принудительно сажают самолеты для того, чтобы задержать интересующих их лиц, — этим известны не только американцы, но и Израиль, Турция, Иран... А уж о том, какая часть сообщений о "бомбе на борту" является сознательной провокацией спецслужб, мы никогда не узнаем. Лукашенко сработал жестко и нецивилизованно? Ну так у него и ситуация, мягко говоря, необычная: его действительно хотят убрать любой ценой. Лукашенко повел себя так, как ведут себя американцы? Не совсем: те все-таки позволяют себе посадить нужный им самолет, находящийся не только в небе США, но и вообще везде, где могут дотянуться. А это немалая часть мира — самым наглядным примером стала история 2 июля 2013-го, когда по приказу из Штатов тормознули борт номер один — самолет президента Боливии Эво Моралеса.Он летел из Москвы, в которой (в транзитной зоне аэропорта Шереметьево) в то время уже десять дней находился Эдвард Сноуден. Американцы аннулировали документы беглого сотрудника АНБ и требовали его выдачи. Россия отказала Штатам, а сам Сноуден попросил убежище в нескольких странах, и одной из ответивших согласием была как раз Боливия.По действительно случайному совпадению в это время в Москве был боливийский президент — и когда он возвращался к себе домой, в Вашингтоне решили, что Моралес вывозит Сноудена. И приказали ("попросили") своим партнерам по НАТО закрыть небо для самолета боливийского президента. Франция и Португалия так и сделали, и Моралесу пришлось сесть в Вене. Там его самолет обыскала австрийская полиция — даже не спрашивайте, по какому праву, — но никакого Сноудена на борту не было.Так что Лукашенко еще очень далеко до американцев — впрочем, он же и не стремится к глобальному контролю и мировому господству. Ему бы свою страну отстоять и защитить, в том числе и от таких борцов за светлое будущее (искренних или завербованных — совершенно неважно), как Роман Протасевич. Если до этого его просто не вышлют из страны — белорусскому президенту ведь важнее всего было показать, что у него длинные руки. И не Протасевичу даже, а тем на Западе, кто курирует "белорусское направление".Но в ближайшее время дело Протасевича, конечно, станет поводом для новых громких заявлений и давления — причем не только на Минск, но и на Москву. Ну так обеим частям Союзного государства, отстаивающим свой общий суверенитет, к этому не привыкать.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210419/lukashenko-nazval-vinovnyx-v-belorusskix-sobytiyax-zameshany-li-v-etom-ssha-18397402.html

https://uz.sputniknews.ru/20210304/16128023.html

https://uz.sputniknews.ru/20201027/Lukashenko-zayavil-o-razvernutoy-protiv-Belarusi-terroristicheskoy-voyne-15271468.html

https://uz.sputniknews.ru/20200909/Esli-Belarus-rukhnet-sleduyuschey-budet-RF--glavnye-tezisy-iz-intervyu-Lukashenko-14938314.html

https://uz.sputniknews.ru/20200902/Lukashenko-ob-otnosheniyakh-s-Zapadom-Evropa-i-SShA-spyat-i-vidyat-chtoby-ya-sdokh-14894009.html

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александр лукашенко, беларусь