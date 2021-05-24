https://uz.sputniknews.ru/20210524/mintruda-zapustil-proekt-po-adaptatsii-naseleniya-k-ekonomike-posle-pandemii-18885527.html

Минтруда запустил проект по адаптации населения к экономике после пандемии

Минтруда запустил проект по адаптации населения к экономике после пандемии

Глава министерства занятости и трудовых отношений республики вручил сертификаты победителям программы субсидий. Эти средства выделили самозанятым... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T20:10+0500

2021-05-24T20:10+0500

2021-05-24T20:10+0500

общество

министерство занятости и трудовых отношений

население

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Намангане запустили проект Минтруда и ПРООН направленный на адаптацию населения всей Ферганской долины (Андижан, Фергана, Наманган) к экономике после пандемии. На его реализацию выделен грант в размере 1,8 млн долларов. О подробностях инициативы рассказали в пресс-службе ведомства.Проект предполагает три этапа: развитие системы профессиональных навыков молодежи, женщин, развитие предпринимательства и поддержка программ занятости и профессионального обучения.В этот же день победителям конкурса предпринимательских инициатив вручили оборудование для развития их бизнеса, рассказала советник министра занятости и трудовых отношений, директор центра управления проектами в сфере труда Екатерина Горбунова.Кроме тоже глава министерства вручил сертификаты победителям программы субсидий. Эти средства выделили самозанятым индивидуальным предпринимателям.

ферганская область

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министерство занятости и трудовых отношений, население, ферганская область