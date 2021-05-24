Общество
Минтруда запустил проект по адаптации населения к экономике после пандемии
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© Пресс-служба Министрества занятости и трудовых отношений УзбекистанаМинтруда запустил проект по адаптации населения к экономике после пандемии
© Пресс-служба Министрества занятости и трудовых отношений Узбекистана
Глава министерства занятости и трудовых отношений республики вручил сертификаты победителям программы субсидий. Эти средства выделили самозанятым индивидуальным предпринимателям.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Намангане запустили проект Минтруда и ПРООН направленный на адаптацию населения всей Ферганской долины (Андижан, Фергана, Наманган) к экономике после пандемии. На его реализацию выделен грант в размере 1,8 млн долларов. О подробностях инициативы рассказали в пресс-службе ведомства.
Проект предполагает три этапа: развитие системы профессиональных навыков молодежи, женщин, развитие предпринимательства и поддержка программ занятости и профессионального обучения.
© Пресс-служба Министрества занятости и трудовых отношений УзбекистанаМинтруда запустил проект по адаптации населения к экономике после пандемии
Минтруда запустил проект по адаптации населения к экономике после пандемии
© Пресс-служба Министрества занятости и трудовых отношений Узбекистана
В этот же день победителям конкурса предпринимательских инициатив вручили оборудование для развития их бизнеса, рассказала советник министра занятости и трудовых отношений, директор центра управления проектами в сфере труда Екатерина Горбунова.
Кроме тоже глава министерства вручил сертификаты победителям программы субсидий. Эти средства выделили самозанятым индивидуальным предпринимателям.
© Пресс-служба Министрества занятости и трудовых отношений УзбекистанаМинтруда запустил проект по адаптации населения к экономике после пандемии
Минтруда запустил проект по адаптации населения к экономике после пандемии
© Пресс-служба Министрества занятости и трудовых отношений Узбекистана