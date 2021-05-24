https://uz.sputniknews.ru/20210524/minyust-rf-podderjal-ideyu-zamenit-trudovyx-migrantov-zaklyuchennymi-18873309.html
Минюст РФ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными
Минюст РФ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными
Ранее глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отмечал, что данный вопрос необходимо поднять в каждом российском регионе. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T11:19+0500
2021-05-24T11:19+0500
2021-05-24T12:05+0500
россия
заключенные
трудовые мигранты
фсин
работа
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал правильной инициативу, с которой ранее выступил ФСИН — активнее использовать заключенных в сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты.По сути, подразумевается перестановка рабочих сил. Чуйченко считает эту идеей хорошей, поскольку на крупных стройках и объектах можно будет создавать исправительные центры. Лица, отбывающие наказание, в свою очередь, обладают достаточной квалификацией, чтобы быть хорошими работниками.По его словам, необходимо "двигаться по всем направлениям, создавать места".Исправительные центры, созданные при объектах, станут отличной возможностью для осужденных воспользоваться правом на замену наказания. Таковых, к слову, около 180 тысяч человек.Однако проблема в том, что мест, где это право можно применить, не хватает.Сейчас ведутся переговоры с бизнесом, заключаются договоры и активно привлекается ФСИН.
https://uz.sputniknews.ru/20210523/zaklyuchennye-vmesto-trudovyx-migrantov-v-rossii-gotovyatsya-vozrodit-gulag-18862623.html
https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-rf-podumyvayut-trudovyx-migrantov-zamenit-zaklyuchennymi--chto-eto-budet-18817811.html
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заключенные, трудовые мигранты, фсин, работа
Минюст РФ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными
11:19 24.05.2021 (обновлено: 12:05 24.05.2021)
Ранее глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отмечал, что данный вопрос необходимо поднять в каждом российском регионе.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал правильной инициативу, с которой ранее выступил ФСИН — активнее использовать заключенных в сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты.
По сути, подразумевается перестановка рабочих сил.
Чуйченко считает эту идеей хорошей, поскольку на крупных стройках и объектах можно будет создавать исправительные центры. Лица, отбывающие наказание, в свою очередь, обладают достаточной квалификацией, чтобы быть хорошими работниками.
"Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять 1000 и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около 100 человек", — заявил глава ведомства.
По его словам, необходимо "двигаться по всем направлениям, создавать места".
Исправительные центры, созданные при объектах, станут отличной возможностью для осужденных воспользоваться правом на замену наказания. Таковых, к слову, около 180 тысяч человек.
Однако проблема в том, что мест, где это право можно применить, не хватает.
"На сегодняшний день у нас создано всего лишь 8000 с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", — добавил Чуйченко.
Сейчас ведутся переговоры с бизнесом, заключаются договоры и активно привлекается ФСИН.