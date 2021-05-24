https://uz.sputniknews.ru/20210524/minyust-rf-podderjal-ideyu-zamenit-trudovyx-migrantov-zaklyuchennymi-18873309.html

Минюст РФ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Минюст РФ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Ранее глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отмечал, что данный вопрос необходимо поднять в каждом российском регионе. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T11:19+0500

2021-05-24T11:19+0500

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россия

заключенные

трудовые мигранты

фсин

работа

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал правильной инициативу, с которой ранее выступил ФСИН — активнее использовать заключенных в сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты.По сути, подразумевается перестановка рабочих сил. Чуйченко считает эту идеей хорошей, поскольку на крупных стройках и объектах можно будет создавать исправительные центры. Лица, отбывающие наказание, в свою очередь, обладают достаточной квалификацией, чтобы быть хорошими работниками.По его словам, необходимо "двигаться по всем направлениям, создавать места".Исправительные центры, созданные при объектах, станут отличной возможностью для осужденных воспользоваться правом на замену наказания. Таковых, к слову, около 180 тысяч человек.Однако проблема в том, что мест, где это право можно применить, не хватает.Сейчас ведутся переговоры с бизнесом, заключаются договоры и активно привлекается ФСИН.

https://uz.sputniknews.ru/20210523/zaklyuchennye-vmesto-trudovyx-migrantov-v-rossii-gotovyatsya-vozrodit-gulag-18862623.html

https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-rf-podumyvayut-trudovyx-migrantov-zamenit-zaklyuchennymi--chto-eto-budet-18817811.html

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заключенные, трудовые мигранты, фсин, работа