https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-rf-podumyvayut-trudovyx-migrantov-zamenit-zaklyuchennymi--chto-eto-budet-18817811.html
В РФ подумывают трудовых мигрантов заменить заключенными — что это будет?
В РФ подумывают трудовых мигрантов заменить заключенными — что это будет?
Глава ФСИН отметил, что данный вопрос необходимо поднять в каждом российском регионе. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T10:41+0500
2021-05-20T10:41+0500
2021-05-20T10:43+0500
россия
заключенные
трудовые мигранты
фсин
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В России предложили активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов.С такой инициативой выступила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).Глава ведомства Александр Калашников отметил, что недавно президент РФ Владимир Путин встретился с лидерами стран Центральной Азии. Лидеры обсудили насущный вопрос: как наладить поток мигрантов для российских объектов, где не хватает рабочей силы?Кроме того, мигрант будет получать достойную зарплату.Глава ФСИН отметил, что этот вопрос необходимо поднять в каждом регионе России.В стране, на данный момент, насчитывается 483 тысячи заключенных. Из них 188 тысяч человек имеют право обратиться с просьбой заменить наказание на принудительные работы.В РФ тем временем существует проблема нелегальных трудовых мигрантов из СНГ — их, по последним данным, более 500 тысяч. Большая часть прибыла из Узбекистана. Ранее более 200 тысяч узбекских граждан, незаконно находящиеся в РФ, получили предупреждение: если до 15 июня они не легализуются, то их депортируют из страны.До этого подобное заявление сделали в МВД РФ по отношению ко всем нелегалам из стран СНГ. Многие поспешили обратиться в миграционные центры. В некоторых из них даже образовались большие очереди из-за наплыва желающих встать на учет.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/kovidnaya-amnistiya-dlya-uzbekistantsev-v-rossii--budet-li-ona-prodlena-18812928.html
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заключенные, трудовые мигранты, фсин
В РФ подумывают трудовых мигрантов заменить заключенными — что это будет?
10:41 20.05.2021 (обновлено: 10:43 20.05.2021)
Глава ФСИН отметил, что данный вопрос необходимо поднять в каждом российском регионе.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В России предложили активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов.
С такой инициативой выступила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
Глава ведомства Александр Калашников отметил, что недавно президент РФ Владимир Путин встретился с лидерами стран Центральной Азии.
Лидеры обсудили насущный вопрос: как наладить поток мигрантов для российских объектов, где не хватает рабочей силы?
"Ну, вот мы реально можем предоставить… Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей", — подчеркнул Калашников.
Кроме того, мигрант будет получать достойную зарплату.
Глава ФСИН отметил, что этот вопрос необходимо поднять в каждом регионе России.
В стране, на данный момент, насчитывается 483 тысячи заключенных. Из них 188 тысяч человек имеют право обратиться с просьбой заменить наказание на принудительные работы.
В РФ тем временем существует проблема нелегальных трудовых мигрантов из СНГ — их, по последним данным, более 500 тысяч.
Большая часть прибыла из Узбекистана. Ранее более 200 тысяч узбекских граждан, незаконно находящиеся в РФ, получили предупреждение
: если до 15 июня они не легализуются, то их депортируют из страны.
До этого подобное заявление сделали
в МВД РФ по отношению ко всем нелегалам из стран СНГ.
Многие поспешили обратиться в миграционные центры. В некоторых из них даже образовались большие очереди из-за наплыва желающих встать на учет.