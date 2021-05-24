https://uz.sputniknews.ru/20210524/tysyachi-raket-nato-i-boevye-sputniki-v-kosmose--chem-gotova-otvetit-rossiya-18886051.html

Тысячи ракет НАТО и боевые спутники в космосе — чем готова ответить Россия

Тысячи ракет НАТО и боевые спутники в космосе — чем готова ответить Россия

Накопленные странами Североатлантического альянса тысячи крылатых ракет большой дальности не имеют ничего общего с обороной и безопасностью. Эти ударные... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T21:58+0500

2021-05-24T21:58+0500

2021-05-24T22:06+0500

колумнисты

противоракетная оборона

вооруженные силы

космос

нато

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Ранее ракеты НАТО "регулировали кризисы" и "сеяли демократию" в Ираке, Югославии, Ливии, Сирии. Сегодня только могущественное противоракетное оружие России останавливает альянс от дальнейшего тиражирования агрессивных военных операций на территории независимых государств Евразии, произвольно назначаемых "изгоями" в Вашингтоне и Брюсселе.Соединенные Штаты планируют до 2025 года вывести на орбиту еще два космических аппарата, нарастив группировку X-37 до восьми, и это серьезный вызов. Однако Ян Новиков подчеркнул, что Россия может противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения. Концерн "Алмаз-Антей" производит более 30 видов многофункциональных мобильных радиолокационных комплексов. Так, РЛС "Небо-М" прекрасно "видит" новейшие малозаметные боевые самолеты, включая американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Высокотехнологичную линейку продолжают могущественные зенитные ракетные системы ПВО – ПРО С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей", не имеющие аналогов в мире. Развитие подобных вооружений – стратегический приоритет РФ. Новые вызовы и угрозы требуют оперативного и эффективного реагирования, очередная серия совещаний минобороны и ОПК по вопросам военного строительства и развития вооружений под руководством российского президента Владимира Путина стартует 25 мая. Космическая угрозаКрылатые ракеты большой дальности в СМИ давно "разобрали по винтику". Космоплан US Space Force X-37совершил свой первый 220-суточный полет за пределы атмосферы Земли в 2010 году, и все же остается "темной лошадкой". О его возможностях известно относительно немного. Программу еще в 2004 году засекретили, и до недавнего времени специалисты гадали: является космоплан военной угрозой или научным экспериментом NASA и агентства DARPA? С каждым запуском растет продолжительность пребывания на орбите многоразовых беспилотников. К примеру, четвертый полет X-37 продолжался 718 суток, а пятый – 780.Запуски американских космопланов производились при помощи ракет-носителей Atlas V 501 и Falcon 9. На околоземных орбитах высотой от 200 до 750 км аппараты вели разведку, маневрировали, сбрасывали полезную нагрузку. Издание Military Watch 23 мая приоткрыло завесу тайны над специализацией аппарата: "X-37 может нанести ядерные удары из космоса". Реализация таких возможностей запрещена международными соглашениями, но авторы издания сразу же (в заголовке) обозначили и вероятную цель: "Способна ли Россия остановить ядерный удар X-37?". Американцы считают, что подобные аппараты могут дать США решающее преимущество в потенциальной войне будущего. Фактически Х-37 является частью программы милитаризации космоса, и не случайно в 2019 году официально создали шестой вид ВС США – Космические силы. Россия вынуждена адекватно реагировать на угрозу из космоса.Асимметричный ответЭкономически нецелесообразно строить "зеркальный" флот беспилотных космических истребителей, хотя это технологически возможно, и подобные аппараты у России имеются. Эффективнее и дешевле – формирование современной противоракетной и противоспутниковой обороны на земле. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>При необходимости, российская гиперзвуковая система ПВО-ПРО дальнего действия С-500 "Прометей" успешно "снимет" с орбиты космические самолеты и спутники противника. Характеристики С-500 значительно превосходят систему С-400, и обеспечивают 600-километровый радиус поражения целей, летящих со скоростями до 25 тысяч км/час. Система "Прометей" создана для борьбы с широким спектром техники, включая средства воздушно-космического нападения (и с теми, которые пока даже не изобрели) – на высотах до 200 км. Напомню, ЗРС С-400 "Триумф" разработана с учетом боевых возможностей истребителей пятого поколения F-22 и F-35 ВВС США, работает на высотах от 5 метров до 60 километров, радиус поражения целей – 400 км. Сегодня для нейтрализации космических самолетов и спутников противника Воздушно-космические силы РФ способны использовать модернизированные МиГ-31, которые считаются наиболее могущественными воздушными бойцами в мире, несмотря на появление боевых самолетов пятого поколения. Истребитель МиГ-31 четвертого поколения способен нести арсенал весом более 9 тонн и применять грозное ракетное оружие на скоростях до 2,83 Маха. По данным Military Watch, МиГ-31 может применять свое вооружение и в ближнем космосе.На фоне совершенных российских систем ПВО-ПРО и истребительной авиации боевое превосходство американских беспилотных космопланов X-37 неочевидно – слишком уязвимы на орбите Земли. Тем более доступными целями являются крылатые ракеты США и НАТО, их количество не обеспечивает качественного скачка. Россия остается лидером в разработке и производстве высокотехнологичных систем вооружений, и этим укрепляет мир на планете.

https://uz.sputniknews.ru/20210129/15889197.html

https://uz.sputniknews.ru/20191205/Putin-vyskazalsya-protiv-militarizatsii-kosmosa--video-12951615.html

https://uz.sputniknews.ru/20200716/14553372.html

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2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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противоракетная оборона, вооруженные силы, космос, нато