https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-uzbekistane-naydeno-prejde-neizvestnoe-nauke-rastenie-18872604.html

В Узбекистане найдено прежде неизвестное науке растение

В Узбекистане найдено прежде неизвестное науке растение

Согласно данным Академии наук, найденный вид схож с Allium minitum Vved, произрастающий в высокогорной местности Таджикистана и Кыргызстана. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T10:37+0500

2021-05-24T10:37+0500

2021-05-24T10:40+0500

общество

растение

лук

узбекские ученые

академия наук узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Узбекистане обнаружен ранее неизвестный науке вид дикого лука, сообщает пресс-служба Академии наук.По информации научного центра, растение нашли участники одной из экспедиций в северной части Ферганской долины, которая граничит с Кыргызстаном."Анализ отобранных образцов в лабораторных условиях показал, что найденный вид растения является новым для науки", - отмечают в Академии наук.Согласно данным научного ведомства, найденный вид схож с Allium minitum Vved (маленький лук), произрастающий в высокогорной местности Таджикистана и Кыргызстана.Эти растения похожи строением цветка и характерным белым окрасом, но в то же время их отличает местность произрастания: Allium minitum Vved можно встретить на высоте свыше 3000 метров в альпийском регионе, а новый вид дикого лука произрастает только на высоте 1000-1100 метров в холмистой местности.В настоящий момент ученые тщательно изучают строение цветка и семена нового растения, после чего вынесут окончательное заключение и дадут ему новое название, пояснили в Академии.

https://uz.sputniknews.ru/20200827/V-Uzbekistane-vosstanovyat-redkie-sorta-rasteniy-nakhodyaschiesya-na-grani-ischeznoveniya-14850099.html

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растение, лук, узбекские ученые, академия наук узбекистана