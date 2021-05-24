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В Венеции прозвучала песня на стихи известного узбекского поэта
В Венеции прозвучала песня на стихи известного узбекского поэта
Выступление Аброра Зуфарова стало ярким дополнением к замыслу авторов. Песня стала понятной жителям города без перевода. Потому что о любви только так ... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T14:56+0500
2021-05-24T14:59+0500
культура
венеция
музыкант
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Жители и гости Венеции услышали на улицах города оду великой любви на стихи классика узбекской литературы XVII века Бабарахима Машраба. Романтичную композицию исполнил представитель знаменитой музыкальной династии Узбекистана Аброр Зуфаров. Музыкант прибыл в Венецию в составе делегации, чтобы принять участие в международной архитектурной биеннале.Клипом с участием Аброра Зуфарова поделилась в своем Telegram-канале зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева.Напомним, Узбекистан впервые представил свой национальный павильон "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Посредством этой экспозиции авторы постарались открыть для всех большое любящее сердце народа Узбекистана, его обычаи, традиции и культуру во временной перспективе.Выступление Аброра Зуфарова стало ярким дополнением к замыслу авторов. Песня стала понятной жителям города без перевода. Потому что о любви только так — сердцем и душой. Для справки: Аброр Зуфаров — инструменталист-виртуоз, потомок и продолжатель дела великого узбекского мастера народных инструментов Уста Усмана Зуфарова. Играет на танбуре, сато и дутаре. Является представителем Научно-производственной экспериментальной лаборатории музыкальных инструментов при Государственной консерватории Узбекистана.
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венеция, музыкант, узбекистан

В Венеции прозвучала песня на стихи известного узбекского поэта

14:56 24.05.2021 (обновлено: 14:59 24.05.2021)
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© Mukhiddin AleeАброр Зуфаров — инструменталист-виртуоз
Аброр Зуфаров — инструменталист-виртуоз - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© Mukhiddin Alee
Выступление Аброра Зуфарова стало ярким дополнением к замыслу авторов. Песня стала понятной жителям города без перевода. Потому что о любви только так — сердцем и душой.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Жители и гости Венеции услышали на улицах города оду великой любви на стихи классика узбекской литературы XVII века Бабарахима Машраба. Романтичную композицию исполнил представитель знаменитой музыкальной династии Узбекистана Аброр Зуфаров. Музыкант прибыл в Венецию в составе делегации, чтобы принять участие в международной архитектурной биеннале.
Клипом с участием Аброра Зуфарова поделилась в своем Telegram-канале зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева.
Напомним, Узбекистан впервые представил свой национальный павильон "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Посредством этой экспозиции авторы постарались открыть для всех большое любящее сердце народа Узбекистана, его обычаи, традиции и культуру во временной перспективе.
Выступление Аброра Зуфарова стало ярким дополнением к замыслу авторов. Песня стала понятной жителям города без перевода. Потому что о любви только так — сердцем и душой.
© Mukhiddin AleeАброр Зуфаров — инструменталист-виртуоз
Аброр Зуфаров — инструменталист-виртуоз - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
Аброр Зуфаров — инструменталист-виртуоз
© Mukhiddin Alee
Для справки: Аброр Зуфаров — инструменталист-виртуоз, потомок и продолжатель дела великого узбекского мастера народных инструментов Уста Усмана Зуфарова. Играет на танбуре, сато и дутаре. Является представителем Научно-производственной экспериментальной лаборатории музыкальных инструментов при Государственной консерватории Узбекистана.
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