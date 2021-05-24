https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-venetsii-prozvuchala-pesnya-na-stixi-izvestnogo-uzbekskogo-poeta-18878553.html

В Венеции прозвучала песня на стихи известного узбекского поэта

В Венеции прозвучала песня на стихи известного узбекского поэта

Выступление Аброра Зуфарова стало ярким дополнением к замыслу авторов. Песня стала понятной жителям города без перевода. Потому что о любви только так ... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T14:56+0500

2021-05-24T14:56+0500

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культура

венеция

музыкант

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Жители и гости Венеции услышали на улицах города оду великой любви на стихи классика узбекской литературы XVII века Бабарахима Машраба. Романтичную композицию исполнил представитель знаменитой музыкальной династии Узбекистана Аброр Зуфаров. Музыкант прибыл в Венецию в составе делегации, чтобы принять участие в международной архитектурной биеннале.Клипом с участием Аброра Зуфарова поделилась в своем Telegram-канале зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева.Напомним, Узбекистан впервые представил свой национальный павильон "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Посредством этой экспозиции авторы постарались открыть для всех большое любящее сердце народа Узбекистана, его обычаи, традиции и культуру во временной перспективе.Выступление Аброра Зуфарова стало ярким дополнением к замыслу авторов. Песня стала понятной жителям города без перевода. Потому что о любви только так — сердцем и душой. Для справки: Аброр Зуфаров — инструменталист-виртуоз, потомок и продолжатель дела великого узбекского мастера народных инструментов Уста Усмана Зуфарова. Играет на танбуре, сато и дутаре. Является представителем Научно-производственной экспериментальной лаборатории музыкальных инструментов при Государственной консерватории Узбекистана.

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венеция, музыкант, узбекистан