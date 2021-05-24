https://uz.sputniknews.ru/20210524/vybory2021-uzbekistan-zapustit-onlayn-registratsiyu-dlya-golosovaniya-za-rubejom-18879270.html

Выборы-2021: Узбекистан запустит онлайн-регистрацию для голосования за рубежом

Выборы-2021: Узбекистан запустит онлайн-регистрацию для голосования за рубежом

Президентские выборы намечены на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Соответствующий закон ранее подписал глава государства. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T15:35+0500

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2021-05-24T15:36+0500

общество

выборы президента

голосование

бдипч обсе

мид узбекистана

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Граждане Узбекистана за рубежом смогут зарегистрироваться онлайн для голосования на выборах президента страны в октябре.В понедельник первый замглавы МИД республики Фарход Арзиев и старший советник по выборам Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Алексей Громов обсудили подготовку предстоящих выборов.Делегация БДИПЧ ОБСЕ была проинформирована о совершенствовании избирательного законодательства в Узбекистане на основе общепризнанных международных стандартов.На этой неделе — 24-28 мая — республику посетит миссия БДИПЧ ОБСЕ. Эксперты дадут оценку тому, как проходит подготовка к выборам.Напомним, что они намечены на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Соответствующий закон ранее подписал президент.В соответствии с поправками в законодательство, в частности, граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах, а также получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за рубежом.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/tsik-uzbekistana-priglasil-nablyudateley-mpa-sng-na-vybory-prezidenta-v-oktyabre-18785687.html

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выборы президента, голосование, бдипч обсе, мид узбекистана, президентские выборы в узбекистане