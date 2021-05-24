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Выборы-2021: Узбекистан запустит онлайн-регистрацию для голосования за рубежом
Выборы-2021: Узбекистан запустит онлайн-регистрацию для голосования за рубежом
Президентские выборы намечены на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Соответствующий закон ранее подписал глава государства. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T15:35+0500
2021-05-24T15:36+0500
общество
выборы президента
голосование
бдипч обсе
мид узбекистана
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Граждане Узбекистана за рубежом смогут зарегистрироваться онлайн для голосования на выборах президента страны в октябре.В понедельник первый замглавы МИД республики Фарход Арзиев и старший советник по выборам Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Алексей Громов обсудили подготовку предстоящих выборов.Делегация БДИПЧ ОБСЕ была проинформирована о совершенствовании избирательного законодательства в Узбекистане на основе общепризнанных международных стандартов.На этой неделе — 24-28 мая — республику посетит миссия БДИПЧ ОБСЕ. Эксперты дадут оценку тому, как проходит подготовка к выборам.Напомним, что они намечены на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Соответствующий закон ранее подписал президент.В соответствии с поправками в законодательство, в частности, граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах, а также получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за рубежом.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/tsik-uzbekistana-priglasil-nablyudateley-mpa-sng-na-vybory-prezidenta-v-oktyabre-18785687.html
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выборы президента, голосование, бдипч обсе, мид узбекистана, президентские выборы в узбекистане

Выборы-2021: Узбекистан запустит онлайн-регистрацию для голосования за рубежом

15:35 24.05.2021 (обновлено: 15:36 24.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Element5 DigitalГолосование
Голосование - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© СС0 / Unsplash / Element5 Digital
Президентские выборы намечены на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Соответствующий закон ранее подписал глава государства.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Граждане Узбекистана за рубежом смогут зарегистрироваться онлайн для голосования на выборах президента страны в октябре.
В понедельник первый замглавы МИД республики Фарход Арзиев и старший советник по выборам Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Алексей Громов обсудили подготовку предстоящих выборов.
"Отдельное внимание уделено работе МИД и загранучреждений республики по оказанию содействия реализации конституционных прав граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, в том числе созданию возможности онлайн-регистрации для участия в выборах, внедрению практики досрочного выездного голосования и другим практическим мерам", — говорится в сообщении ведомства.
Делегация БДИПЧ ОБСЕ была проинформирована о совершенствовании избирательного законодательства в Узбекистане на основе общепризнанных международных стандартов.
На этой неделе — 24-28 мая — республику посетит миссия БДИПЧ ОБСЕ. Эксперты дадут оценку тому, как проходит подготовка к выборам.
Напомним, что они намечены на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Соответствующий закон ранее подписал президент.
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18 мая, 15:56
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В соответствии с поправками в законодательство, в частности, граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах, а также получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за рубежом.
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